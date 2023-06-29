Песков указал на важность слов Путина об уважении к Корану на фоне событий в Швеции

Слова президента России Владимира Путина о недопустимости посягательств на Коран в России являются очень важными на фоне последних событий в Швеции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что у президента была очень насыщенная поездка в Дагестан, где он побывал в древнейшей мечети в стране, и ему подарили Коран. Песков подчеркнул, что комментарий Путина о том, что посягательство на Коран в нашей стране является преступлением, особенно важен на фоне происходящего в Швеции, передает ТАСС.

Ранее Путин во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте заявил, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в России является преступлением.

Напомним, полиция Стокгольма разрешила сожжение Корана рядом с мечетью.