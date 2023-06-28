Путин: Неуважение к Корану в России является преступлением

Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в России является преступлением, заявил президент России Владимир Путин во время посещения мечети Джума в дагестанском Дербенте.

«Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе – не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление», – цитирует его ТАСС.

Путин добавил, что «в нашей стране это преступление – и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление – неуважение и разжигание межконфессиональной розни».

Также он отметил, что взаимное уважение и отношение как к братьям христиан и мусульман скрепляет единство народа России.

«В стране прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир. Патриарх Московский и всея Руси учит и православных христиан поддерживать это состояние и все время нам говорит: «Мусульмане – это наши братья». Так оно и есть, и это скрепляет единство нашего народа – многонационального, многоконфессионального, но единого», – заявил Путин.

Ранее Путин прибыл в Дербент, где он проведет совещание по вопросам туризма, встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и примет участие в ряде других мероприятий.