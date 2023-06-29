Пушилин сообщил об улучшении российских позиций на Краснолиманском направлении

Пушилин: Силы России улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении

Российские подразделения улучшили свои позиции на Краснолиманском направлении, при этом на Марьинском и Авдеевском направлениях существенных изменений пока не произошло, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, есть достаточно неплохие улучшения позиций российских сил на Краснолиманском направлении, на Авдеевском и Марьинском направлениях без существенных изменений, передает ТАСС. Пушилин добавил, что российскими подразделениями фиксируется наличие наемников, которые базируются преимущественно в Краматорске, поскольку это один из городов, оставшихся в ДНР под контролем Украины, приспособленных инфраструктурно.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.