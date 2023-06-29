Американский полковник Дэвис: Любые гарантии НАТО Киеву могут спровоцировать ядерную войну

Любые гарантии безопасности НАТО для киевского режима приведут к эскалации конфликта между Западом и Россией, а также способны спровоцировать ядерную войну, заявил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.

По его мнению, попытки втянуть Украину в зону ответственности НАТО принесут миру катастрофические последствия в случае любой эскалации, а любые твердые заверения Киева в том, что США или НАТО будут готовы вступить в открытый конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием, недвусмысленно подвергают будущее безопасности США непомерно высокому и ненужному риску, передает РИА «Новости».

Также полковник считает, что близорукость стран НАТО запустила долгий, методичный и предсказуемый 15-летний процесс развязывания конфликта у российских границ, который начался в 2008 году с заявления НАТО о намерении принять Украину в альянс.

Дэвис добавил, что одна из самых больших ошибок Запада с самого начала –нежелание считаться с тем, что у России есть какие-то обоснованные опасения в отношении национальной безопасности, и с тем, как они могут реагировать на действия Запада.

Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.