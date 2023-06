Эстония решила прекратить сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей Премьер Венгрии заявил об отсутствии мира и процветания в ЕС Премьер-министр Венгрии Орбан заявил об отсутствии мира и процветания в Евросоюзе 29 июня 2023, 10:57 Текст: Вера Басилая

В Евросоюзе нет ни мира, ни процветания: экономическая ситуация вызывает тревогу, в регионе идет война, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава венгерского правительства высказал обеспокоенность по поводу ситуации в ЕС, отправляясь в четверг на саммит сообщества в Брюссель. Он напомнил, что Евросоюз был создан ради мира и процветания, но, по его мнению, ни того, ни другого нет, передает ТАСС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса. Эксперты предположили, как будет выглядеть европейская катастрофа. Россия заявила о решении ЕС вывести экономическую войну на новый уровень И.о. постпреда России при ЕС Логвинов счел 11-й пакет санкций способом вывести экономическую войну на новый уровень

Фото: Rainer Unkel/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Новый пакет санкций Евросоюза вывел экономическую войну против России на качественно новый уровень, заявил и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. С помощью 11-го санкционного пакета ЕС хочет втянуть в экономическую войну как можно больше государств, сказал Логвинов. По его словам, вместо провалившегося блицкрига, когда ЕС пытался нанести России «непоправимый ущерб», Европа перешла «к многоходовой игре с замахом на установление своего рода долгосрочной экономической блокады» России Логвинов уверен, что ЕС не станет «до последнего стараться уговорить третьи страны следовать санкционному режиму», оставаясь в рамках дипломатии. Как подчеркнул Логвинов, ЕС «традиционно предпочитает шантаж и принуждение», передает ТАСС.. Он отметил, что для многих стран Евросоюз – «крупнейший экономический партнер, источник инвестиций, финансовый донор». В связи с этим у Европы «еще достаточно рычагов давления», сказал Логвинов. Он полагает, что следует ожидать «затяжной и бескомпромиссной» «борьбы с обходом санкций». Напомним, на прошлой неделе вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией. СМИ: Сбежавшей от европейских ценностей паре из Италии не дали в России ВНЖ «Радио России»: Сбежавшей в Россию от европейских ценностей итальянской пожилой паре отказали в виде на жительство

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Сбежавшей в Россию от европейских ценностей итальянской пожилой паре отказали в получении вида на жительство в РФ из-за нехватки квот в миграционном центре Перми, сообщило «Радио России». Запись радиопередачи «Разное время», вышедшей в эфир «Радио России», привело на своем сайте сетевое издание «Смотрим». Как сообщает издание, Антонио Черио и Мадонна Саида Мариа первый раз попытались поменять свое постоянное место жительства еще в октябре 2022 года, но до сих пор осесть в России им так и не удавалось. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Лариса Шеслер в эфире программы «Разное время» оценила ситуацию и рассказала о возможных путях решения проблемы. По мнению Шеслер, в самом трудном положении как раз оказываются граждане из визовых стран – Европы, Австралии или США, для которых путь к российскому гражданству очень труден. При этом она обратила внимание на тот факт, что это люди, которые разделяют наши традиционные семейные ценности, и они приезжают сюда, чтобы защитить своих детей от пропаганды ЛГБТ на Западе. По ее мнению, это очень желательные мигранты, трудолюбивые и квалифицированные работники, которые могут стать значительной частью миграционного потока в Россию, однако почему-то именно они сталкиваются с наибольшими трудностями. Как отметила Шеслер, квоты «мизерные совершенно». Она посоветовала этим гражданам подавать документы на временное убежище, а в дальнейшем уже – на гражданство России. По ее мнению, необходимо законодательно прописать, чтобы после получения временного убежища люди могли получать разрешение на временное пребывание вне квоты. Как считает Шеслер, это будет полезно и для миграционной политики России, потому что наше государство даст покровительство тем людям, которые преследуются у себя в стране по каким-то идеологическим и нравственным мотивам, и это привлечет в Россию желательных мигрантов. Напомним, в середине июня руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что в районе подмосковного Серпухова выделят около 27 га на создание «американской деревни» для иностранцев, которые хотят жить в России. Новости СМИ2 В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг В Венгрии рассказали, чем обернется для ЕС отказ от связей с Китаем

Фото: EPA/TASS

Текст: Кристина Цыцура

Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с КНР, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сворачивание экономических отношений с Китаем обернется для властей Европы «горьким самоубийством европейской экономики», сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс». Отношения между Пекином и странами Европы будут зависеть от того, «готова ли Европа вновь обратиться к рациональности и здравому смыслу». Также глава МИД Венгрии высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза. Также Сийярто одобрил мирные инициативы Китая по Украине. Орбан: Украина больше не является суверенным государством

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild. Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС. Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада. «Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан. Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта. Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса. Новости СМИ2 Эксперт: Запад пытается «перепрошить» православие на Украине Религиовед Лункин: Зеленский хочет духовно унифицировать Украину с Западной Европой

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Идея переноса празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря противоречит европейским принципам религиозного многообразия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. «Это странный законопроект даже с точки зрения европейских ценностей, к которым так стремятся власти Украины. Он нарушает принципы религиозного многообразия и различные демократические нормы. С позиции светского государства невозможно мотивировать решение, почему нужно переносить Рождество на 25 декабря. Сразу скажу: этот вопрос не догматический, поскольку в Библии нигде не сказано, в какой именно день родился Христос. Дату празднования диктует исключительно церковная традиция», – пояснил религиовед Роман Лункин. «Сейчас на Украине большая часть населения, например, прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) – празднуют Рождество в ночь на 7 января. Греко-католики, католики, часть православных отмечают праздник 25 декабря. Для последователей протестантизма это не так важно. Зачем Зеленскому понадобилось переносить дату? Чтобы духовно унифицировать Украину с Западной Европой, где большинство христиан празднуют Рождество 25 декабря», – подчеркнул аналитик. «Модераторы этого законопроекта – США, Евросоюз, руководство так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и патриархат Константинополя. При этом ПЦУ и Константинополь не имеют большинства на Украине ни по приходам, ни по прихожанам. Но они решили изменить религиозную идентичность граждан. Раньше Запад пытался их «окатоличить» с помощью униатства, а теперь пытается «перепрошить» само православие на Украине», – указал эксперт. «Закон, скорее всего, будет принят. Он не требует финансовых затрат, а украинские власти не упустят возможности бесплатно угодить Западу. УПЦ, которая много лет находится между молотом и наковальней по многим вопросам, вероятно, проявит частичную лояльность власти и будет проводить рождественскую службу в обе даты, чтобы не вызвать конфликты среди самих прихожан», – полагает аналитик. При этом тех, кто будет отмечать Рождество 7 января, назовут «пророссийской маргинальной прослойкой». «К ним отнесут несколько миллионов человек. Кроме того, их лишат выходного, что вызовет возмущение. Вкупе с уличными выступлениями по поводу ситуации с Киево-Печерской лаврой это создаст кумулятивный эффект и усилит волнения. И это будет происходить при попустительстве или даже молчаливом одобрении властей», – добавил он. В среду президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, также внесен законопроект об изменении дат еще двух праздников. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас идет борьба украинцев за свою идентичность и нововведение способствует желанию каждого украинца проживать собственную жизнь со своими традициями, праздниками. «Украинскому народу длительное время навязывались российская идеология, в частности, относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», – отмечается в тексте. Напомним, Архиерейский собор раскольнической ПЦУ принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией. Глава МИД Венгрии предрек Европе катастрофу Глава МИД Венгрии: Европа приближается к катастрофе, нужно прекратить военный психоз 26 июня 2023, 12:17 Текст: Антон Никитин

Европа приближается к катастрофе «во всех смыслах этого слова», для спасения жизней тысяч людей нужно прекратить военный психоз, заявил глава МИД и министр внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава МИД Венгрии на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) заявил, что Европа, к сожалению, приближается к катастрофе «во всех смыслах этого слова». При этом, по его словам, еще большую катастрофу сейчас еще можно было бы предотвратить и спасти тем самым жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. В то же время Сийярто отметил, что больше не питает иллюзий, что ситуация изменится после совещания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, передает ТАСС. По прибытии в Люксембург глава МИД Венгрии дополнил свое сообщение. По его словам, всем давно пора понять, что у этой войны нет решения на поле боя, о чем свидетельствуют гибель людей, все более открытые разговоры о вероятности стихийных бедствий и ядерных аварий. Накануне в Венгрии заявили, что касса ЕС «опустела» из-за Украины, при этом новый проект бюджета Евросоюза до 2027 года предусматривает выделение Киеву еще 50 млрд евро. Новости СМИ2 Венгрия намерена продолжить блокировку выделения Украине 500 млн евро Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение Украине 500 млн евро из-за банка OTP

Фото: Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Венгрия по-прежнему намерена блокировать выделение Украине военной помощи на 500 млн евро из Европейского фонда мира до тех пор, пока венгерский банк OTP не исключат из списка «международных спонсоров войны», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, он призвал руководство ЕС повлиять на власти в Киеве, чтобы банк OTP был исключен из черного списка. Сийярто подчеркнул, что блокировка в размере 500 млн евро должна быть снята, и считает неприемлемым вступать в двусторонние дискуссии о финансировании поставок оружия, передает ТАСС. Как сообщил Сийярто, договориться с украинскими властями не удалось. Ранее в Венгрии заявили, что касса ЕС «опустела» из-за Украины, при этом новый проект бюджета Евросоюза до 2027 года предусматривает выделение Киеву еще 50 млрд евро. Напомним, Сийярто заявил, что венгерская сторона намерена блокировать все европейские военные выплаты киевскому режиму, пока ЕС не снимет рестрикции против банка ОТР. В ЕС решили предложить Киеву «будущие обязательства в сфере безопасности» FT: Представители Евросоюза могут предложить Киеву «будущие обязательства в сфере безопасности» 29 июня 2023, 08:37 Текст: Александра Юдина

Евросоюз готов предложить Украине «будущие обязательства в сфере безопасности», сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа. Отмечается, что представители ЕС готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства в сфере безопасности перед Украиной, которые могут помочь Украине обороняться в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Так, издание отмечает, что разработкой документа занималась Франция, ряд стран попросили внешнеполитическую службу ЕС наметить официальные контуры обязательств. При этом Ирландия, Мальта и Австрия отнеслись к этому заявлению критично и хотят ясности по поводу обязательств. Как заявил один из дипломатов ЕС, блок уже делает «довольно много» в области безопасности для Украины. Ранее политологи заявляли, что есть как минимум три сценария того, как страны Евросоюза сами провоцируют наступление грандиозного кризиса, эти варианты прямо связаны с происходящим на Украине. Новости СМИ2 В Китае призывали отказавшуюся от России Европу снять розовые очки Аналитик Дун: Хвастающейся экономической устойчивостью и стабильностью Европе следует снять розовые очки 28 июня 2023, 09:04 Текст: Вера Басилая

Экономическая устойчивость Европы основана лишь на показателях южных стран региона, которым все же далеко до финансовой стабильности, заявил научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань. В статье для издания «Хуаньцю шибао» он пишет, что как только стали снижаться цены на энергоносители в Европе, на Западе появились заявления, что «устойчивость европейской экономики превзошла самые смелые ожидания», ЕС и крупные державы могут «выжить и без России». По мнению аналитика, на Западе страдают хвастовством, передает РИА «Новости». Он привел в пример Германию, которая была локомотивом всего европейского блока, всего блока. В ЕС уже пострадали от резкого роста цен, сокращения производства и снижения потребительского спроса, с серьезным кризисом стоимости жизни столкнулась и Южная Европа, пишет Дун Ифань. По его словам, региональные СМИ опубликовали статью, в которой приводятся данные, что южноевропейские страны продемонстрировали большую устойчивость перед кризисом, чем Германия. Основным аргументом показаны низкие показатели ФРГ: немецкая экономика ушла в техническую рецессию, в то время как в Южной Европе наблюдался рост ВВП. Аналитик считает, что ситуацию в Южной Европе сложно назвать подъемом, в то время как в образцовая экономика ЕС в Германии столкнулась с беспрецедентными трудностями, пишет аналитик. Если судить по другой информации, некоторым экономика южной части Европы до сих пор еще далеко до «устойчивости», пишет он. Дун считает, что в европейском и международном обществе нужно как можно скорее снять розовые очки, рассуждая о прекрасных показателях Южной Европы. Он считает, что европейцам следует задуматься о первопричинах нынешнего европейского кризиса и слабого восстановления глобальной экономики, а также скорректировать в свою политику, чтобы выбраться из трясины рецессии, резюмировал автор. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с Китаем. Газета ВЗГЛЯД выяснила, с какими энергетическими проблемами столкнулись Европа и США. Венгрия решила блокировать евроинтеграцию Украины из-за прав нацменьшинств Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не поддержит евроинтеграцию Украины, пока Киев не соблюдает права нацменьшинств 26 июня 2023, 16:48 Текст: Антон Никитин

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не сможет поддержать шаги Украины по евроинтеграции, пока Киев не начнет соблюдать европейские требования об уважении прав национальных меньшинств. Глава МИД Венгрии подчеркнул в своем заявлении, трансляция которого велась в соцсети Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть), что Украина сейчас не выполняет европейские требования об уважении прав национальных меньшинств, о чем ясно говорится в докладе Венецианской комиссии. Он констатировал, что с 1 сентября школы национальных меньшинств на Украине не смогут больше работать в прежнем режиме, передает РИА «Новости». Он назвал пропагандой заявления украинских властей о том, что ограничение образования на венгерском языке в Закарпатье якобы отложено на год. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что если ситуация останется без изменений, то Будапешт не сможет поддержать шаги Украины по евроинтеграции. Накануне глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал «сделать все» для вступления Украины в ЕС. Он также заявил о необходимости постепенного вступления Украины в НАТО. Новости СМИ2 Боррель объявил о расширении подготовки в ЕС солдат для ВСУ Боррель объявил о дополнительных тренировках украинских военных в Европе 26 июня 2023, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Европейский союз увеличит подготовку солдат ВСУ сверх заявленных показателей в 30 тыс. человек, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. ЕС расширит подготовку, даже после окончания конфликта он будет обучать украинских военных и обеспечивать снабжение армии Украины, сказал Боррель, передает ТАСС. Он уточнил, что на сегодняшний день Евросоюз уже обучил 24 тыс. военных для киевского режима. Боррель также отметил, что на фоне недавних событий в России необходимо усилить поддержку Украины. Ранее Минобороны России со ссылкой на показания пленных украинских военных сообщало, что психологи из Германии и Словении внушали им ненависть к русским. Орбан: Санкции ЕС не поставили Россию на колени Орбан: Санкции ЕС не поставили Россию на колени и не помогли добиться мира на Украине 27 июня 2023, 12:40 Текст: Алина Власенко

Введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан в интервью газете Bild констатировал, что «санкции не удались». Он выразил удивление, что в Евросоюзе не смогли разработать их адекватно. По словам венгерского премьера, ЕС не удалось ни «поставить Россию на колени», ни добиться мира на Украине, передает ТАСС.

Ранее Орбан призвал не допустить контрнаступления вооруженных сил Украины, поскольку это может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь с украинской стороны. В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подготовка украинских военных не должна вестись под эгидой НАТО. Новости СМИ2 Politico: В Болгарии задумались о реформе спецслужб из-за «влияния» России Politico: Экс-премьер Болгарии заявил о желании устроить реформу спецслужб из-за «влияния» России 28 июня 2023, 13:20 Текст: Александра Юдина

Важно перестроить работу служб безопасности, чтобы избавиться от так называемого влияния на них России, заявил изданию Politico сопредседатель блока коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» и экс-премьер Кирил Петков. По его словам, внутри служб Болгарии могут скрываться опасности, руководителей разных спецслужб должен назначать парламент, а не «пророссийский», по мнению Петкова, президент Румен Радев, передает ТАСС. Также экс-премьер предложил провести «тесты на честность и этичность» для всех сотрудников службы безопасности. По мнению Петкова, эти действия уменьшат влияние России на болгарские спецслужбы. «Когда мы вступили в борьбу с коррупцией, мы не знали, что будем напрямую бороться с Москвой», – сказал он. Глава Болгарии тем временем воспринял идею о необходимости изменений в спецслужбах с возмущением, отметив, что они уже «серьезно реформированы». В ЕС потребовали отложить использование российских замороженных активов FT: Страны ЕС испугались юридических и финансовых проблем из-за использования замороженных активов России 28 июня 2023, 11:30 Текст: Вера Басилая

Ряд стран ЕС потребовали, чтобы Еврокомиссия подождала с представлением своих предложений по использованию доходов от замороженных активов России, так как это может создать юридические и финансовые проблемы, сообщила газета Financial Times. Страны ЕС сильно разделены из-за идеи перенаправить доходы от замороженных активов России на нужды Украины, пишет Financial Times. Крупные государства-члены, в том числе Германия, опасаются, что радикальное предложение может подорвать веру иностранных государств в безопасность активов, хранящихся в Европе, передает РИА «Новости». «Предстоит провести большую работу, чтобы убедить государства-члены ЕС», – заявил один из европейских чиновников. Ранее в Германии выступили против плана ЕС по использованию активов России. Напомним, Bloomberg сообщил, что ЕС планирует сосредоточиться на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства. Новости СМИ2 Эстония решила прекратить сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей Эстония решила расторгнуть договор о сотрудничестве с Россией по сохранению культурных ценностей 29 июня 2023, 09:57 Текст: Вера Басилая

Правительство Эстонии примет решение о расторжении договора о сотрудничестве с Россией в области сохранения культурных ценностей, сообщил портал национального телерадиовещания ERR. В правительстве объяснили разрыв договора тем фактом, что республика соблюдает две конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которые лежат в основе эстонско-российского соглашения, поэтому регулировать отношения дополнительным договором не считают нужным, передает ТАСС. ERR пишет, что договор между Эстонией и Россией автоматически продлевался каждые пять лет. МИД Эстонии направит российской стороне соответствующую ноту о расторжении договора не позднее 3 июля этого года. Ранее Эстония возглавила в ЕС список желающих отобрать российскую собственность, даже ту, что не попала под санкции.