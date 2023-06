При задержании злоумышленников в Подмосковье погиб полицейский При задержании злоумышленников в Подмосковье погиб полицейский, еще один получил ранение 29 июня 2023, 09:53 Текст: Алина Власенко

Сотрудник полиции убит, еще один получил ранение в ходе задержания четырех подозреваемых в вымогательстве в подмосковной деревне Анциферово, сообщили в правоохранительных органах. Инцидент произошел в ночь на четверг. При задержании преступники открыли ответный огонь, в результате один полицейский был убит, еще один ранен, передает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, в настоящее время подозреваемый в убийстве полицейского задержан. По данным правоохранителей, 26-летний подозреваемый произвел не менее пяти выстрелов из пистолета в сотрудников полиции. Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем 28 июня 2023, 17:45 Текст: Кристина Цыцура

Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC. При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС. Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал. Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине. В Кремле назвали спекуляцией слухи об осведомленности Суровикина о мятеже

Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что вокруг событий 23-24 июня будет много пересудов и спекуляций. Заявления о якобы осведомленности Суровикина как раз являются таким примером, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну. Новости СМИ2 Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям Журналист Зарубин: Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям, сообщил журналист Павел Зарубин. Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости. Ранее в среду Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по вопросам туризма, встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым и участия в других мероприятиях. В ходе рабочей поездки в Дагестан президент России посетил одну из древнейших мечетей в мире. В Германии решили не признавать обязательства по Акту Россия – НАТО В Германии заявили, что Акт Россия – НАТО не может быть ограничителем для усиления восточного фланга

Фото: ddp/Sulupress/Reuters

Текст: Ольга Иванова

Акт Россия – НАТО в сложившейся ситуации больше не может быть ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. По его словам, основополагающий акт «опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют». Это положение, считает Вагнер, «Россия в последние годы все больше осложняла – вплоть до развязывания захватнической войны сегодня в Европе», передает ТАСС. Напомним, новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса по «защите» от «России и террористических групп» предусматривают необходимость развертывания еще больших сил НАТО по всей территории альянса, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании в Брюсселе. Новости СМИ2 Появились первые кадры поднятого со дна батискафа «Титан»

Текст: Елизавета Шишкова

Обломки затонувшего батискафа «Титан» подняли со дна, этот момент запечатлели на камеру, сообщило издание The Independent. Части аппарата доставили на пирс Береговой охраны Канады, передает RT. Ранее бывший капитан британской атомной подлодки Райан Рэмси заявил, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса. Напомним, батискафе находились туристы, которых должны были доставить к месту крушения «Титаника». Украинский пленный рассказал, как иностранные инструкторы учат солдат ВСУ убивать русских

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военнослужащие, проходившие обучение на территории европейских стран, проходили через обработку, им внушали, что нужно убить как можно больше русских, заявил украинский пленный в ролике Минобороны России. Военнопленный Виталий Серый заявил, что прошел подготовку во Франции, но особых боевых навыков не получил, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Он уточнил, что в ходе обучения ВСУ делался упор на психологическую работу, украинцам внушали, что нужно убивать больше русских. Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные, попавшие в плен на Краснолиманском направлении, рассказывали о внушении ненависти к русским в ходе обучения в Германии и Словении. Новости СМИ2 Российские дипломаты ответили на претензии Колумбии по Краматорску Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку пострадавших в Краматорске колумбийцев в зону боевых действий 29 июня 2023, 05:54 Текст: Антон Никитин

Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех пострадавших в Краматорске в результате ракетного удара колумбийцев в зону боевых действий в Донецкой народной республике. Российские дипломаты выразили радость в связи с тем, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, безрассудная поездка в Краматорск не обернулась непоправимой трагедией. Посольство России рекомендовало гражданам Колумбии воздержаться от посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий, передает ТАСС. Ранее Колумбия решила выразить России протест в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске. Напомним, по данным Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости». По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения. Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Новости СМИ2 Названа цель удара ВС России по Краматорску Минобороны России назвало цель удара по Краматорску в ДНР

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Вера Басилая

Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Согласно данным в Telegram-канале Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР. Также в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску. Он заявил, что ВС России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры. Потерявшегося в амурской тайге ребенка спасла собака

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Амурской области несовершеннолетний, заблудившийся в лесу, встретил знакомую собаку, отогнавшую диких зверей, четвероногий друг спас ему жизнь, рассказала волонтер поисково-спасательного отряда «Амур» Ольга Веретельник. Мальчик исчез днем, он пошел с отцом в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, но в какой-то момент отошел и пропал, передает РИА «Новости». Его искали сутки и нашли живым. Веретельник пояснила, что в 700 метрах от того места, где он прятался, была берлога медведя, в которой затаилась медведица с медвежатами. По ее словам, в глубине тайги есть пасеки, которые охраняла собака. Пес учуял ребенка и пришел к нему на помощь. Дикие звери, почуяв собаку, не подходили к ребенку. Пес лежал с мальчиком рядом и не оставлял его. Он сидел под кустом с ним до тех пор, пока мальчика не нашли, добавила поисковик. Новости СМИ2 Зеленский: Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Вступление Украины в НАТО представляет интерес даже для России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции Украины. Он заявил, что для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Зеленский считает, что Россия как никакая другая страна якобы заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. НАТО же, по его мнению, защищает союзников, а не «кидается на соседей», передает «Газета.Ru». Политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке»

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России. «Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», – заявил Байден в ответ на вопрос о том, ослабил ли российского лидера мятеж 24 июня, передает РИА «Новости». Ранее Байден на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди в Вашингтоне перепутал гимн своей страны с гимном Индии.

Новости СМИ2 Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс. Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости». Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes. Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R. Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии. Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ. Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard. Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу». Глава Ивановской области назвал героями погибших в субботу членов экипажа Ил-22 Губернатор Ивановской области Воскресенский выразил соболезнования родным погибшего при исполнении воинского долга экипажа самолета Ил-22

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В субботу, 24 июня, при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор региона Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям. «Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, – с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», – сказал Воскресенский. Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь семьям ивановских военнослужащих, говорится на сайте правительства Ивановской области. Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул: летчики погибли, защищая Отечество. «В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи – летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сказал глава государства. Он сообщил, что будет сделано все необходимое, чтобы поддержать семьи военнослужащих. Новости СМИ2 Онищенко сказал, какие продукты с истекающим сроком годности нельзя раздавать бесплатно Экс-руководитель Роспотребнадзора Онищенко поддержал идею раздавать некоторые продукты питания с истекающим сроком годности бесплатно

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Предложение бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности – это движение в правильном направлении, заявил газете ВЗГЛЯД экс-руководитель Роспотребнадзора, бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Однако, по его мнению, так можно поступать не со всеми продуктами. Российские депутаты фракции ЛДПР предложили на законодательном уровне отменить НДС на продукты питания, у которых истекает срок годности, при условии, что они будут розданы населению бесплатно. Таким образом будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп.

«Это точно не должны быть продукты, которые испортятся через полчаса, поскольку это не безопасно для граждан. Хуже, если магазины будут перебивать маркировку, чтобы продать тот или иной продукт или продавать товары по полной цене, которые скоро утратят свежесть», – говорит Онищенко. При этом необходимо понимать, продолжает собеседник, что есть скоропортящиеся продукты, которые не должны входить в список бесплатной раздачи населения, поскольку отследить их свежесть тяжелее, нежели других товаров. Тем не менее есть и такие продукты, которые и с истечением срока годности сохраняют свои параметры качества.



Онищенко отмечает, что необходимо дифференцировать продукты на отдельные группы, чтобы сотрудники торговых сетей понимали, что должно пойти на утилизацию, а что можно раздать бесплатно. Не должны раздаваться даже бесплатно продукты с истекающим сроком годности, требующие специальный температурный режим для хранения и транспортировки и имеющие маленький срок хранения (от нескольких часов до суток). Это, например, фасованные приготовленные блюда, развесные салаты, особенно заправленные, очищенные от кожуры овощи и фрукты, а также в некоторых случаях это разделанное мясо, птица и незащищенные специальной упаковкой или консервантами кисломолочные и молочные продукты. Врач вспоминает, что в стране был период, когда продукты питания в промышленных объемах, в основном это были консервы, хранились для нужд обороны. Когда срок годности этих товаров подходил к концу, проводили анализ этих продуктов, смотрели, нет ли каких-либо нареканий с точки зрения безопасности, а затем они распродавались «с очень большой скидкой». В данном случае такого никто делать не будет, поскольку речь идет о небольших партиях, говорит Онищенко. «К сожалению, в России есть группа населения, которая живет ниже черты бедности, с низкой степенью дохода. Ту же колбасу, например, хозяйки знают, как правильно подать: поджарить на сковороде, и она уйдет за милую душу», – считает специалист. «Это движение в правильном направлении, но в каждом конкретном случае нужно оговаривать и правила, и признаки. Для этого у нас есть специальные структуры, которые могут описать признаки того, что продукт уже испорчен или уже не пригоден для еды», – заключил Онищенко. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в 2022 году Россия вновь вошла в список двадцати крупнейших мировых экспортеров продовольствия, заняв в рейтинге 17-е место. Отмечается, что за последние 10 лет экспорт продуктов питания подскочил в 2,5 раза.