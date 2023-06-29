Рубль на открытии торгов подорожал к доллару и к евро

Рубль утром укрепился к доллару на 13,25 копейки, подорожал к евро на 62,75 копейки, и подешевел к юаню на 0,1 копейки

Рубль на открытии торгов Мосбиржи в четверг укрепился к доллару США на 13,25 копейки, сильно подорожал к евро – на 62,75 копейки, и слегка подешевел к юаню – на 0,1 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в четверг укрепилась к американскому доллару на 13,25 копейки, до 86,24 рубля, сильно подорожала к евро – на 62,75 копейки, до 93,68 рубля, и слегка подешевела к юаню – на 0,1 копейки, до 11,9 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и к евро.