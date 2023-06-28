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В Кремле оценили рассказ Лукашенко о мятеже в России
Песков заявил, что Кремль нормально относится к рассказу Лукашенко о мятеже
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Российская сторона нормально относится к открытости формулировок президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказавшего о событиях в ходе военного мятежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нормально абсолютно», – ответил Песков на вопрос о том, как Кремль относится к открытости Лукашенко в рассказе о событиях 24 июня, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что не знает о планах наградить белорусского лидера за помощь в остановке мятежа.
Ранее Лукашенко рассказывал, что в ходе беседы с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным первые полчаса они разговаривали «на матерном языке».
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа
Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа
Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС.
По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
Псковский губернатор назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков
Губернатор Псковской области Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж вертолета Ка-52 из гарнизона Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.
Глава региона отметил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших. «Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – добавил он.
В понедельник российский президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что мужество, самопожертвование павших во время вооруженного мятежа героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий.
Днем позже в ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, которые не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг.
Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
«Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
«Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Минченко назвал причины усиления Росгвардии
Политолог Минченко: Усиление Росгвардии связано с рисками, которые стоят перед нашей страной
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Росгвардия усиливается не случайно. Именно это ведомство является основным в вопросах внутренней безопасности страны и должно быть готово предотвращать любые противоправные действия с учетом новых рисков. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее стало известно, что танки и тяжелое вооружение может появиться в оснащении Росгвардии.
«Совершенно очевидно, что усиление Росгвардии напрямую связано с рисками, которые сегодня возникают перед нашей страной. Можно говорить о том, что такое решение – это часть выводов руководства страны после попытки вооруженного мятежа, которая, к счастью, не удалась», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Что касается каких-либо еще управленческих решений, то я думаю, они не заставят себя ждать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим и какие-то кадровые перестановки. Кстати, я напомню, что не так давно дополнительные полномочия получила Федеральная служба охраны. Вместе с тем основной акцент сегодня сделан именно на Росгвардии, поскольку она является основным силовым ведомством в вопросах внутренней безопасности страны. И в случае чего, она будет вынуждена предотвращать аналогичные мятежи», – добавил он.
Рассуждая о необходимости анализа причин попытки вооруженного мятежа, Минченко отметил, что «проблемы в коммуникации между Минобороны и ЧВК «Вагнер» очевидно были». «Пригожин набрал высочайшую популярность за счет того, что в откровенной манере давал оценку тому, что происходит сегодня на фронте. Не понятно только, кто мешал то же самое делать нашим официальным структурам», – рассуждает собеседник.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что усиление Росгвардии планировалось давно. «Это решение не является ситуативным и было принято президентом по инициативе директора Росгвардии Виктора Золотова еще до событий 23-24 июня», – считает депутат, напоминая, что до начала 2000-х годов у внутренних войск было тяжелое вооружение.
Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в оснащении Росгвардии могут появиться танки и тяжелое вооружение. По его словам, этот вопрос сейчас стоит очень остро, так как в организации нет подобного вооружения для ввода в войска. «У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Будем вводить в войска в зависимости от финансирования», – подчеркнул Золотов.
Лукашенко высказался про алгоритм использования поступившего в Белоруссию ядерного оружия
Лукашенко заявил, что в Белоруссии определят алгоритм использования ядерного оружия
Белорусская сторона определит алгоритм применения тактического ядерного оружия при возможной агрессии в отношении нее, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич, министр обороны страны Виктор Хренин и председатель КГБ Иван Стартель определят алгоритм применения тактического ядерного оружия, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он подчеркнул, что настаивал на размещении такого оружия в республике, чтобы «сюда никто не сунулся».
Ранее Лукашенко сообщал, что Минск получил значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить Москва.
В Южной Корее увидели угрозу для страны из-за мятежа ЧВК «Вагнер»
Ренхап: Власти Южной Кореи считают, что мятеж ЧВК «Вагнер» повлиял на национальные интересы страны
Администрация президента Республики Корея считает, что мятеж ЧВК «Вагнер» в России и его последствия оказывают влияние на интересы Сеула, сообщило в среду агентство Ренхап.
Сотрудник администрации выразил мнение, что мятеж «вагнеровцев» – не маленький инцидент, и добавил, что его последствия власти Южной Кореи продолжают оценивать. Власти страны считают, что события в России оказывают влияние на национальные интересы Южной Кореи, передает ТАСС.
Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
Лукашенко рассказал о матерных переговорах с Пригожиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах, которые провел в субботу для пресечения попытки вооруженного мятежа.
Белорусский лидер рассказал, что тревожные новости из России начал получать утром. Он предложил президенту России стать посредником и поговорить с Пригожиным.
Установить контакт с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным президенту Белоруссии Александру Лукашенко помогли заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. По словам белорусского президента, немалая роль в организации переговоров принадлежит Евкурову, в них на первом этапе также участвовал Бортников, передает «БелТА».
Лукашенко отметил, что в 11.00 в субботу Пригожин мгновенно ответил на звонок, его позвал Евкуров. По словам президента Белоруссии, первые 30 минут они разговаривали «на матерном языке». Потом перешли на нормальный язык.
Ранее президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России
Лукашенко заявил, что Белоруссия получила большую часть ядерного оружия из запланированного
Белорусская сторона получила значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить российская сторона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Большая часть из того, что планируется разместить в республике, уже достигла пункта назначения, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он также опроверг сообщения, что охраной ядерного оружия якобы займется ЧВК «Вагнер», и пояснил, что этим занимаются «россияне и белорусы». Лукашенко добавил, что персонально несет ответственность за сохранность этого оружия.
Напомним, в середине июня президент России Владимир Путин указывал, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
В Польше назвали «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии
Дуда заявил о «негативном сигнале» для Польши из-за появления Пригожина в Белоруссии
Появление ЧВК «Вагнер» на белорусской территории – негативный сигнал для польской стороны, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Перемещение российских сил в виде группы «Вагнер» в Белоруссию и основателя группы Евгения Пригожина – «очень негативные сигналы» для Варшавы, заявил Дуда, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.
Лукашенко опроверг строительство лагерей для «Вагнера» в Белоруссии
На белорусской территории не ведется строительство лагерей для размещения членов ЧВК «Вагнер», заявил президент страны Александр Лукашенко.
Сейчас не ведется строительство лагерей, но если представители группы захотят, то их лагеря разместят, сказал Лукашенко, передает БелТА.
По его словам, сейчас «вагнеровцы» находятся в Луганске в своих лагерях.
Ранее Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.
Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится на белорусской территории, подтвердил президент страны Александр Лукашенко.
Пригожину предоставлены гарантии безопасности, обещанные президентом России Владимиром Путиным, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Сам основатель группы уже находится в Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что «вагнеровцы» смогут «перекантоваться» в стране какое-то время, но это будет «за счет» самих членов группы.
Лукашенко отметил, что глава белорусского Минобороны Виктор Хренин указывал, что подобное подразделение в армии Белоруссии «не помешало бы», и указал, что не против такого решения.
До этого президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
Политолог: Президент дал высочайшую оценку действиям силовых органов по пресечению мятежа
Политолог Григорьев объяснил важность личного обращения Путина к силовикам, которые пресекли мятеж
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Благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя обращение президента России Владимира Путина к силовикам, предотвратившим попытку вооруженного мятежа в России.
«Безусловно, важна как высочайшая оценка, которую президент дал действиям правоохранителей во время мятежа, так и сам факт личного обращения Верховного главнокомандующего к силовикам. Путин отметил всех: и тех, кто столкнулся лицом к лицу с угрозой, кто погиб в бою, и кто был готов принять на себя основной удар в случае развития мятежа», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
«Также глава государства указал на сплоченность правоохранителей и общества, которое проявилось во время мятежа. Собственно, эта консолидация стала, наверное, важнейшим фактором, приведшим к остановке мятежа. Хотя Пригожин, вероятно, надеялся, что в ходе «марша» к нему будут присоединяться как военные, так и гражданские. Но ни того, ни другого, как мы знаем, не случилось. Более того – от происходящего отнекивались многие бойцы «Вагнера», – напомнил аналитик.
«В итоге, благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО. Нам не пришлось оголять фронт, хотя мятеж все равно был бы подавлен. И об этих важных и грамотных с военной точки зрения решениях Путин тоже упомянул в сегодняшнем выступлении», – подчеркнул собеседник.
Во вторник президент России Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, сообщает РИА «Новости».
«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – указал он. Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.
«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», – сказал президент. Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.
Лукашенко: Бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию
Белоруссия выразила готовность к переброске силовиков в Россию в случае необходимости в ходе попытки мятежа, заявил президент республики Александр Лукашенко.
По его словам, армия полдня вместе с милицией и спецподразделениями была приведена в полную боевую готовность, передает ТАСС.
Целая бригада готова была к переброске в Россию при необходимости, рассказал Лукашенко.
Напомним, события с участием ЧВК «Вагнер» произошли в ночь с пятницы на субботу, они признаны попыткой вооруженного мятежа.
Совмин Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией по авиатарифам
Совмин Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией об унификации аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов
Совет министров Белоруссии одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об унификации аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов.
В документе Совмина Белоруссии, опубликованном на правовом интернет-портале республики, говорится о решении белорусских парламентариев одобрить проект соглашения с Россией о взимании аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов «в качестве основы для проведения переговоров». В свою очередь правительство Белоруссии уполномочило на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание министерство транспорта и коммуникаций республики, передает ТАСС.
В понедельник посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что на Форуме регионов в Уфе Минск подпишет с Москвой соглашение о выравнивании авиатарифов.