Федеральные и региональные эксперты дали оценку избирательной кампании в Брянской области в ходе муниципальных выборов

Острая конкурентная борьба между кандидатами от «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР развернулась в Брянской области в ходе муниципальных выборов. Федеральные и местные эксперты дали оценку избирательной кампании в регионе.

Подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Брянской облдумы по Бежицкому одномандатному избирательному округу №3 осуществляли 17 участковых избирательных комиссий при численности избирателей 33 921 человек. В кампании участвовало четверо кандидатов, из них трое зарегистрировано (самовыдвиженцу Марине Амиранашвили было отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством достоверных подписей), говорится в сообщении, опубликованном на сайте НОМ.

По предварительным данным с участков, победу одержал выдвиженец от «Единой России», главврач городской больницы №1 Евгений Киселев (с числом 4261 голос), на втором месте оказался предприниматель Алексей Тимошков от «Справедливой России» (756 голосов), третье место занял Дмитрий Гусев от ЛДПР (676 голосов).

Несмотря на значительный отрыв победителя (в 5,5 раз от проигравших), в социальных сетях в воскресенье вечером начали появляться критические высказывания о якобы имевшем место ограничении работы СМИ на участках, посещении УИК местными чиновниками для опроса наблюдателей и журналистов, препятствовании наблюдению за подсчетом голосов (слишком большом расстоянии мест наблюдателей от места подсчета) и даже подозрениях о «вбросе» бюллетеней на УИК 31.

Председатель НОМ, член СПЧ при президенте РФ Александр Брод, внимательно наблюдавший за выборами в Брянской области дистанционно, отметил ряд критических моментов и прокомментировал завершившуюся в регионе избирательную кампанию. По оценкам Брода, внимательно отслеживавшего все этапы этих выборов, на кампании проявился ряд типичных проблем – низкая активность общественных наблюдателей и региональных электоральных экспертов, что сказывалось на качестве комментариев.

«Избирательные комиссии порой реагировали на обращения не всегда грамотно. Так, например, на обращение о предполагаемом вбросе на УИК 31 вместо того, чтобы остановить процесс голосования в данный ящик, изучить видеофиксацию и дождаться подсчета бюллетеней, комиссия привела сомнительные аргументы относительно несогласованной видеосъемки представителя СМИ. Но в итоге при изучении видеоматериалов и при подсчете голосов информация о вбросе была опровергнута, лишние бюллетени не обнаружены, но действия комиссии были уязвимы с правовой точки зрения», – объяснил Брод несостоятельность претензий в социальных сетях.

Как подчеркнул заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Артем Сухоломкин, на всех избирательных участках и в территориальной избирательной комиссии применялись средства видеорегистрации, на избирательных участках присутствовали наблюдатели от всех партий, выдвинувших кандидатов, выборы освещали несколько представителей региональных и муниципальных СМИ.



«В конце второго дня голосования от представителей одного одиозного информационного агентства поступил ряд обращений, было несколько публикаций в социальных сетях: о недостоверных сведениях в списке избирателей; о нарушении порядка включения гражданина в список избирателей; о предполагаемом вбросе избирательных бюллетеней на одном из участков; о том, что журналистам ограничивается доступ при процедуре подсчета голосов. По всем обращениям были проведены проверки. Факты нарушения законодательства о выборах не установлены. Общественные наблюдатели, присутствовавшие на всех избирательных участках, нарушений не зафиксировали», – заверил Сухоломкин.



