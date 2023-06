Разведка США не подтвердила распространение COVID-19 из лаборатории в Ухани Разведка США: Причиной пандемии коронавируса не был инцидент в Уханьском НИИ вирусологии 24 июня 2023, 06:01 Текст: Ольга Никитина

Согласно докладу американских спецслужб, который был представлен Конгрессу США, американская разведка не располагает сведениями о том, что к вспышке коронавирусной инфекции в мире мог привести какой-то инцидент в Уханьском институте вирусологии (УИВ) в Китае. В документе, рассекреченная версия которого с купюрами была опубликована аппаратом директора нацразведки США в пятницу, говорится, что американская сторона по-прежнему не имеет доказательств того, что исследования УИВ могли включать вирус SARS-CoV-2 или близкий к нему. Кроме того, у разведки США нет «прямых свидетельств», что до пандемии в лаборатории произошел какой-то инцидент, связанный с персоналом УИВ и результатам которого стала пандемия коронавируса, передает ТАСС. Также, согласно докладу, SARS-CoV-2 не был разработан в качестве биологического оружия. Как уточняется, в этом согласны все ведомства разведсообщества США. Национальный совет по разведке и четыре другие ведомства разведсообщества США считают, как пишут составители доклада, что Составители доклада считают, что первоначальное заражение человека SARS-CoV-2 произошло в результате естественной передачи от зараженного животного, которое было переносчиком вируса. В марте президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект об обязанности директора Национальной разведки США рассекретить данные о происхождении вызываемого коронавирусом заболевания. Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен назвал версию о лабораторной утечке коронавируса в Ухане весьма реальной, но не окончательной. В США заметили странную деталь в трагедии с батискафом «Титан» Ветеран военно-морской разведки США заявил, что Байден скрывал правду о состоянии батискафа «Титан»

Фото: OceanGate/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Американский президент Джо Байден с 18 июня скрывал правду о состоянии батискафа «Титан» в Атлантическом океане, чтобы использовать эту информацию в своих интересах, заявил ветеран морской разведки США Джек Пособец. По его словам, ВМС Соединенных Штатов зарегистрировали взрыв батискафа еще в воскресенье, однако Байден придерживал эту новость до сегодняшних показаний информатора о Хантере (сын действующего главы США), чтобы отвлечь внимание общественности, передает РИА «Новости». Пособец упрекнул Байдена, заметив, что во время поисков батискафа люди надеялись и верили, что члены экипажа все еще живы. Ветеран добавил, что гидролокатор ВМС США обнаружил взрыв субмарины через несколько часов после того, как подводный аппарат потерял связь с материнским кораблем. «Здесь возникает вопрос, для чего начинали многомиллионные международные спасательные работы», – заключил он. В четверг было объявлено, что экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate погиб в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне). В батискафе находились туристы, которых должны были доставить к месту крушения «Титаника».

Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти выразила мнение, что пассажиры батискафа «Титан», обломки которого обнаружены в Атлантическом океане, погибли безболезненно всего за долю миллисекунды. Стало известно, как погибли пассажиры батискафа «Титан» CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли найдут

Фото: Petty Officer 1st Class Amber/US/Global Look Press

Текст: Алина Власенко

Пассажиры батискафа «Титан», обломки которого обнаружены в Атлантическом океане, погибли безболезненно всего за долю миллисекунды, считает профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти. По словам Марти, разрушение корпуса батискафа заняло всего долю миллисекунды, и пассажиры «Титана» вряд ли даже осознали, что есть проблема. По ее мнению, смерть людей внутри аппарата была безболезненной, передает ТАСС.

Кроме того, эксперты CNN предположили, что тела погибших вряд ли удастся обнаружить. Ранее сообщалось, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зафиксировала звук взрыва в районе работы батискафа «Титан». В четверг было объявлено, что экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate погиб в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне). В батискафе находились туристы, которых должны были доставить к месту крушения «Титаника». Новости СМИ2 Батумцы возмутились оскорбительным плакатом украинцев

Фото: Почуев Михаил/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Жители Батуми возмутились антигрузинским плакатом, который вывесили находящиеся в столице Аджарской автономии украинцы на одном из баров, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. На нем на украинском языке было написано, что «Весь мир с Украиной», а затем на русском – «А вы в нем (в этом мире) русские». Батумцы закрасили эти надписи, сопровождая процедуру жесткими критическими высказываниями в адрес украинцев. После начала СВО около 30 тыс. украинцев нашли приют в Грузии. «Украинские свиньи празднуют здесь, ваши двухметровые мужики танцуют здесь, с русскими, пока грузины погибают на Украине. Оставить такую надпись в Батуми могли только подонки», – сказала женщина, закрашивая плакат. Она напомнила, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский в 2008 году «насмехался над Грузией», которая воевала с Россией. «Второго фронта не будет, не дождетесь, – сказала женщина. – Приняли вас, беженцев, а вы неблагодарные!». Политолог: Военный хаб США в Индии негативно скажется на партнерстве Нью-Дели с Россией Политолог Ткаченко: Создание военного хаба США в Индии негативно скажется на отношениях Нью-Дели с Россией

Фото: MC1 Nathan Laird/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Создание в Индии хаба для ремонта кораблей США выгодно обеим сторонам. Однако такое решение Нью-Дели может негативно сказаться на взаимоотношениях государства с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США заявили о желании создать в Индии хаб для обслуживания военных кораблей и самолетов. «США прекрасно понимают, что им нужен какой-то союзник для сдерживания Китая. И Индия, с точки зрения масштабов и имеющихся у нее ресурсов, становится идеальным партнером. Так что Вашингтон сейчас будет делать все, чтобы представить результаты визита Моди в Штаты в выгодном свете», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Желание США расширять военное сотрудничество с Индией растет по мере снятия с Нью-Дели санкций, введенных еще в 1997-1998 годах. Вместе с тем, индийцы эти намерения Штатов сдерживают. Дело в том, что они проводят довольно диверсифицированную политику в военной сфере, а также имеют большие связи с Россией и другими странами», – полагает эксперт. «Если Нью-Дели согласится на планы американцев и предоставит свои военные базы, это станет угрозой как для России, так и в целом для безопасности в Азии. Присутствие США повышает градус напряженности и вероятность развития военного конфликта между Индией и Китаем. Кроме того, сотрудничество откроет для Нью-Дели возможность участия в военных учениях Штатов», – рассуждает собеседник. «Эта сделка может быть выгодна для Индии, поскольку страна пытается стать сверхдержавой в военно-политическом и дипломатическом смыслах. Для этого ей необходимо наращивать свою потенциальную и реальную военную мощь. И сотрудничество со Штатами – это один из механизмов достижения цели», – отметил Ткаченко. «Кроме того, любая кооперация с США повышает вес индийской экономики в мире, что является одной из главных целей правительства Нарендры Моди. Что касается самого премьера, несмотря на все прошлые персональные санкции, он был тепло встречен в Вашингтоне. И это лишний раз подчеркивает заинтересованность США», – полагает политолог. «При этом сам Моди играет в собственную игру – решает внутриполитические проблемы за счет демонстрации некой дружбы с Россией, США, Австралией, Великобританией и многими другими странами. Но расширение сотрудничества Индии с США, скорее всего, негативно отразится на диалоге Нью-Дели с Москвой», – рассуждает он. «Мы, конечно, будет присматриваться, как развивается вопрос военных баз. В целом, индийцы несколько раз заявляли, что их сотрудничество с другими странами в Индо-Тихоокеанском регионе носит исключительно информационный характер. Вероятно поэтому, Москва пока относительно спокойно воспринимает поведении Индии», – заключил Ткаченко. Ранее стало известно, что США хотят видеть Индию логистическим хабом для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Накануне состоялся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США и встреча с американским лидером Джо Байденом. На пресс-конференции по итогам встречи Моди сообщил, что страны избавились от предрассудков в двустороннем оборонном сотрудничестве и «достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство». Так, американская General Electric и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали меморандум о взаимопонимании по производству турбореактивных двигателей GE-414 в Индии для индийского легкого боевого самолета Tejas. Моди считает решение General Electric производить двигатели в Индии с передачей технологий «эпохальным событием». Также Моди подтвердил, что Индия присоединяется к так называемым Соглашениям Артемиды (Artemis Accords) в области гражданского освоения космоса, которые были инициированы США. Вместе с тем, не обошлось без конфузов. Американский президент «понизил в должности» премьера Индии. Обращаясь к Моди, он дважды произнес слова «господин президент». После этого он исправил свою ошибку, заявив: «Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности» (Индия – парламентская республика). Напомним, Моди, который до победы на выборах в 2014 году находился под персональными санкциями США как глава штата Гуджарат. Ранее он посещал Соединенные Штаты шесть раз как для двусторонних встреч, так и для участия в многосторонних мероприятиях, но эта поездка стала его первым официальный государственный визит в США. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Моди встречали в США как короля, и чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями. Новости СМИ2 Миллиардер отказался от погружения на «Титане» из-за сомнений в безопасности Миллиардер из США с сыном отказались от погружения на «Титане» из-за опасений за безопасность, несмотря на солидную скидку

Фото: underway ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Американский финансист Джей Блум с сыном Шоном отказались от погружения на батискафе «Титан» к месту гибели «Титаника» из-за опасений за безопасность, несмотря на щедрую скидку в 100 тыс. долларов за место. Финансист отметил, что основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш долго уговаривал Блума приобрести билеты «всего по 150 тыс. долларов», заверяя, что экспедиция «безопаснее, чем переход пешеходом улицы», передает ТАСС. Тем не менее сам магнат не раз «высказывал опасения по поводу погружения на батискафе». Блум также добавил, что Раш уверял, что «полет на вертолете или погружение с аквалангом» опаснее, чем путешествие к «Титанику». В четверг было объявлено, что экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate погиб в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь). В батискафе находились туристы, которых должны были доставить к месту крушения «Титаника».

Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти выразила мнение, что пассажиры батискафа «Титан», обломки которого обнаружены в Атлантическом океане, погибли безболезненно всего за долю миллисекунды. ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян ВЦИОМ: О доверии Путину заявили 78,9% россиян 23 июня 2023, 11:29 Текст: Алина Власенко

О доверии президенту России Владимиру Путину заявили 78,9% россиян, его деятельность одобряют 76,1% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% респондентов, опрошенных ВЦИОМ. Кроме того, 61,8% россиян доверяют председателю правительства Михаилу Мишустину. Еще 35,7% граждан доверяют лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, о доверии лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову заявили 32,6% опрошенных, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому доверяют 18,4%, главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,9% граждан.

Кроме того, одобряют деятельность президента 76,1% опрошенных, деятельность правительства – 50,7%, председателя правительства – 53,3%. Опрос проведен с 12 по 18 июня среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет посредством телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тыс. человек), 1%. Новости СМИ2 Business Insider: Новая воздушная тактика ВКС России напугала Киев 23 июня 2023, 13:57 Текст: Елизавета Шишкова

Киев тревожится из-за новой тактики российских ВКС, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider. Беспокойство по поводу «превосходства России в авиации и артиллерии» в ходе контрнаступления ВСУ выражают высокопоставленные украинские военные чиновники, передает РИА «Новости». В Киеве также подтверждают, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями». Издание пишет, что особенно эффективными проявляют себя ударные вертолеты Ка-52. ВСУ выходят за пределы действия своих систем ПВО, это позволяет «Аллигаторам» свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами. Также ВС России разместили свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше не делали. Пикрелл считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы являются серьезной помехой для украинских войск, а минные поля создают постоянную проблему для саперов. «Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует», – пишет автор материала. Ранее двое представителей стран Запада и представитель Пентагона заявили CNN, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий. Москва ответила на 11-й пакет санкций ЕС против России 23 июня 2023, 15:48 Текст: Кристина Цыцура

Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, сообщил в МИД РФ. «Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН», – говорится в комментарии российского дипведомства. В ответ на очередной пакет санкции МИД России расширил список представителей евроинститутов и стран – членов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Речь идет о представителях силовых структур, гражданах ЕС, причастных к оказанию военной помощи Киеву. Ранее сообщалось о введении 11-го пакета санкций Евросоюзом против России. Новости СМИ2 ЕС запретил поставки нефти из России по «Дружбе» в Германию и Польшу ЕС запретил поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу

Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

В рамках принятого Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций полностью запрещена поставка нефти из России по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу, говорится в заявлении Европейского совета. Уточняется, что происходящая из Казахстана или другой третьей страны нефть сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу «Дружба», передает ТАСС. Также отмечается, что Евросоюз запретил заходить в свои порты российским танкерам с перегруженной с других судов нефтью из России. Так, деятельность танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку в формате «судно – судно» и которые подозреваются в обходе запрета на импорт нефти, остановлена. ЕС закрывает свои порты для судов, которые «проводят манипуляции либо отключают навигационные системы слежения». В принятом ЕС документе указано, что запрещается экспорт в Россию электронных компонентов, полупроводниковых материалов, оборудования для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоров энергетических материалов и прекурсоров химического оружия, а также оптических компонентов, навигационных приборов, металлов, используемых в оборонном секторе и морского оборудования. Кроме того, Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов. Также ЕС запретил въезд прицепов и полуприцепов из России, включая перевозку грузовиками с регистрацией третьих стран. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против российских телеканалов и онлайн-изданий «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон». Ранее МИД Эстонии заявил, что вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. В Кремле отреагировали на иск «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов Песков заявил, что Россия проработает все аспекты для защиты прав по иску «Нафтогаза»

Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Власенко

Москва проанализирует все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску украинского «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов за крымские активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться, будут рассматриваться варианты по обеспечению законных прав России, передает ТАСС.

Ранее «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму. В апреле Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы. Новости СМИ2 Россия отказалась уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон» МИД: Россия не обязана уведомлять США об испытаниях ядерного беспилотника «Посейдон»

Фото: mil.ru

Текст: Вера Басилая

Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Дипломат пояснил, что согласно серии двусторонних соглашений, заключенных в прошлом веке, предполагается уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Также следует предупреждать о масштабных стратегических учениях, масштабных учений стратегических сил. Рябков заявил, что испытания «Посейдона» не попадают под эти соглашения, передает ТАСС. Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон». Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены. Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Медведев назвал Дуду «польской мразью» Медведев предположил, что президента Польши Дуду в XVIII веке четвертовали бы на Красной площади за его высказывания о России

Фото: PAP/Lukasz Gagulski/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Переговоры с польской стороной после предложений президента страны Анджея Дуды «пристрелить Россию», как «дикого зверя», невозможны, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. «Польская мразь по имени «Дуда» предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя», – написал Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, в переговорах с польской стороной после подобных высказываний нет смысла, «и патрона на такое говно жалко». Зампред Совбеза указал, что в XVIII веке Дуду привезли бы на Красную площадь, где его бы «казнили четвертованием». Россия же – гуманист, и она «отомстит по-другому», заключил Медведев. Напомним, в интервью украинским СМИ Дуда заявил, что России нельзя дать победить, поскольку она «как дикий зверь, который задирает человека», и такого зверя необходимо «просто выследить и пристрелить». Новости СМИ2 Первый канал назвал постановкой видео о якобы обстреле ЧВК «Вагнер» Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал постановкой видео о якобы обстреле «вагнеровцев»

Фото: кадр Первого канала

Текст: Ольга Никитина

Видео якобы произошедшего удара по позициям ЧВК «Вагнер» является постановочным, заявила ведущая Первого канала в эфире специального выпуска новостей. Ведущая Первого канала Екатерина Андреева подчеркнула, что опубликованная в Сети видеозапись является очевидной постановкой. Она сослалась в том числе на расследования автора Telegram-канала «Рыбарь», передает ТАСС. Отсутствие других видеосвидетельств, подчеркнула телеведущая, является еще одним подтверждением того, что запись – постановка. Ранее Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК не выполнять его преступные приказы. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина. Увеличены поставки в войска истребителей пятого поколения Су-57 ОАК: Объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году увеличатся

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Объемы поставок в Воздушно-космические силы (ВКС) России истребителей пятого поколения Су-57 будут увеличены в 2023 году, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Он заявил, что в производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий, передает ТАСС. Как отметил Слюсарь, предприятия ОАК получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства, введены новые производства и объекты, что позволяет увеличить объемы производства. Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли все заводские испытания. Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах. Ранее Ростех нарастил выпуск инновационных материалов для увеличения числа самолетов Су-57. Новости СМИ2 Российский океанолог: Экипаж батискафа «Титан» раздавило давлением в 300 атмосфер Глубоководник Сагалевич объяснил причину разрушения отправившегося к месту гибели «Титаника» батискафа

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Корпус глубоководного аппарата «Титан» был построен из карбона, а это неподходящий материал для батискафов, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН, герой России Анатолий Сагалевич, говоря о вероятных причинах разрушения батискафа, который должен был доставить туристов к месту гибели «Титаника». «Аппарат изначально был сделан безграмотно, это непрофессиональный подход. Есть определенные правила, зафиксированные международными морскими регистрами. Есть целый ряд классификационных обществ в мире – в Британии, Германии, Норвегии. Они могут сертифицировать глубоководные аппараты: у них прописано, по каким канонам они должны строиться, какие могут быть использованы материалы, какое должно быть использовано оборудование, как их надо эксплуатировать. Но проблема в том, что создатели «Титана» не связывались ни с одним морским регистром», – говорит Сагалевич.

По его словам, батискаф строили «без всяких правил». Так, носовая часть и корма аппарата, которые нашли среди обломков, были сделаны из титана. А средняя часть – из карбонового пластика (углепластика), который является очень прочным, но в то же время хрупким и непластичным. По мнению эксперта, для использования карбона в глубоководных аппаратах нужно было провести исследования в камерах высокого давления. «Уверен, никаких испытаний не было. И если бы владельцы батискафа «Титан» обратились к любому морскому регистру, то им бы запретили такой аппарат в принципе изготавливать и использовать. Как мы видим, они сделали несколько успешных погружений, но не учли, что этот материал «устает». Как результат: во время погружения произошло разрушение углепластика», – пояснил Сагалевич . «К слову, когда этот материал разрушается, он превращается в угольную пыль и рассыпается как стекло. Его просто раздавило под давлением, а два фрагмента аппарата упали на дно», – рассказал специалист. Он подчеркнул, что в момент трагедии экипаж не мог ничего предпринять для своего спасения – у людей на борту батискафа не было времени на раздумья, после поломки корпуса их также, как и сам батискаф, раздавило под давлением в 300 атмосфер. «Смерть была мгновенной», – сказал эксперт.



При этом он отметил, что подводные лодки, которые катают туристов на популярных курортах, вполне безопасны, так как они «мелководные и сделаны совершенно по другому принципу». «Для сравнения, туристические лодки в Египте, на Багамах, Бермудах, Канарских островах, острове Крит и так далее погружаются на 20 метров где-то – это всего 2 атмосферы. С ними ничего не случится, эти лодки нормально построены», – заключил Сагалевич. Напомним, 18 июня в Атлантическом океане была потеряна связь с подводным спускаемым аппаратом «Титан» компании OceanGate Expedition, предназначенным для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». Его поиски шли несколько дней. Позже были найдены обломки подводного аппарата. В четверг компания OceanGate признала экипаж «Титана» погибшим. Контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер выразил мнение, что причиной стал произошедший «катастрофический направленный внутрь взрыв». Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти считает, что пассажиры батискафа погибли безболезненно всего за долю миллисекунды.