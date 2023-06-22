МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса

Международный олимпийский комитет лишил Международную ассоциацию бокса признания

Международный олимпийский комитет принял решение лишить признания Международную ассоциацию бокса (IBA).

Голосование по этому вопросу прошло в четверг на сессии МОК. В нем приняли участие 70 человек, 69 из них выступили за лишение признания, передает ТАСС.



Генеральный секретарь МОК Кристоф де Кеппер назвал такое решение «единственным логичным». «Также очевидно, что IBA в сложившихся условиях не может организовывать отборочный турнир Олимпийских игр – 2024», – сказал де Кеппер.

В 2019 году Международный олимпийский комитет временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

5 июня Международная ассоциация бокса отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах, но 7 июня исполком МОК рекомендовал лишить статуса признания IBA. В конце 2020 года IBA возглавил россиянин Умар Кремлев. При нем IBA отказалась следовать рекомендациям МОК и лишать спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA для создания новой международной организации под названием World Boxing.