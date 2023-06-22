МИД назвал Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС

МИД назвал неуместным присутствие президента Франции Макрона на саммите БРИКС

Москва считает, что участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС в ЮАР будет неуместно, эта позиция передана принимающей стороне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В частности, дипломат назвал неверным, если не саммите будет присутствовать лидер страны, которая проводит враждебную и неприемлемую для России политику.



«Мы не скрываем данный подход, сказали о нем коллегам из ЮАР, рассчитываем, что наша точка зрения будет принята во внимание», – подчеркнул замминистра, передает «Интерфакс».

В то же время Рябков отметил, что круг приглашенных определяет принимающая сторона. «Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС», – сказал замминистра.

Ранее издание L'Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.

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