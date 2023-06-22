МИД назвал Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС

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22 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
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Байден испортил то, что чудом не испортил Блинкен

Байден назвал диктатором своего старого и даже доброго знакомого Alex Brandon/AP/ТАСС
Между Вашингтоном и Пекином очередной скандал: Джо Байден назвал китайского руководителя диктатором, а МИД КНР обвинил американцев в поисках поводов для конфликта с Китаем. Меж тем еще накануне казалось, что визит госсекретаря США в Китай завершился относительно успешно и стороны выбрали плохой мир вместо хорошей ссоры. Что же произошло?  Подробности...
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Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

В День памяти и скорби мы по-прежнему открываем новые имена героев Великой Отечественной Михаил Терещенко/ТАСС
22 июня – не только трагический день начала Великой Отечественной. Этот день был ознаменован и подвигами красноармейцев, давших первый бой врагу на границе. Благодаря советским и немецким военным документам удалось узнать имена некоторых героев первого дня войны, которые до последнего времени пребывали в забвении. Подробности...
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Угрозы финнов в адрес Африки сыграют России на руку

Финляндии не нравятся поддерживающие Россию страны Африки Антон Денисов/РИА Новости
Небольшая и до последнего времени нейтральная Финляндия вздумала угрожать очень далеким от нее странам. Речь идет о странах так называемого Глобального Юга – представителях Африки и Южной Америки. Финнам не нравится, что эти государства нейтральны в украинском конфликте, а иногда даже поддерживают Москву. Однако действия Хельсинки, как ни парадоксально, пойдут России только на пользу. Каким же образом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 июня 1944 года с серии разведок боем началось советское наступление в Белоруссии. Оно обернулось крупнейшим поражением в истории Германии. Рухнула сразу вся группа армий «Центр». Это было настоящее «22 июня наоборот». Подробности...

Почему Гитлер напал на Советский Союз

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Спустя 82 года после нападения Гитлера у Запада по-прежнему нет других причин воевать с Россией, кроме идеологических. Только победив цивилизаторский миф в головах западных европейцев, мы сможем избавить себя от нашествий. Но сначала, конечно, придется победить этот миф в самих себе. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Как подготовиться к будущей войне

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне как генералам, так и политикам. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Сенаторы: Россия ответит Киеву на удар ВСУ по Чонгарскому мосту
    Власти Крыма оценили последствия удара по Чонгарскому мосту Российская авиация нанесла удар по «интернациональному легиону» ВСУ Британия и Франция высказались за ускоренное вступление Украины в НАТО Киев собрался остановить транзит российского газа с 2025 года
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    Украинские летчики рассказали о страхе перед российскими Су-35

    Видео

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    Байден испортил то, что чудом не испортил Блинкен

    задача дипломата


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    Государство-цивилизация


    Владимир Можегов: Русская империя возрождается

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    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    МИД назвал Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС

    МИД назвал неуместным присутствие президента Франции Макрона на саммите БРИКС
    		   
    22 июня 2023, 11:41
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Алина Власенко

    Москва считает, что участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС в ЮАР будет неуместно, эта позиция передана принимающей стороне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    В частности, дипломат назвал неверным, если не саммите будет присутствовать лидер страны, которая проводит враждебную и неприемлемую для России политику.

    «Мы не скрываем данный подход, сказали о нем коллегам из ЮАР, рассчитываем, что наша точка зрения будет принята во внимание», – подчеркнул замминистра, передает «Интерфакс».

    В то же время Рябков отметил, что круг приглашенных определяет принимающая сторона. «Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС», – сказал замминистра.

    Ранее издание L'Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.

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    В бундесвере обвинили ВСУ в неправильном обращении с нежной немецкой военной техникой
    Junge Welt: Украинские военные раскритиковали немецкую технику
    		   
    21 июня 2023, 18:39
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Военные ВСУ записывают видео, где критикуют поставленную Киеву немецкую технику, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщило издание Junge Welt.

    По данным газеты, солдаты ВСУ недовольны «очень сложной системой заряжания» орудий, а также «недостаточной надежностью в боевых условиях», передает Telegram-канал Baltnews.

    Один из украинских военных заявил, что советское оружие служит гораздо дольше, а поломку немецкого вооружения самостоятельно устранить не удалось. В связи с этим гаубицу пришлось разобрать и отправить в тыл для ремонта.

    В Германии ответили на претензии украинцев. Ряд высокопоставленных офицеров бундесвера негативно отнесся к подобным жалобам. В ФРГ украинцев назвали неблагодарными, а также не способными освоить технику.

    Глава Территориального командования генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил: «Panzerhaubitze 2000 – это нежная, но при этом очень точная машина. Я сомневаюсь, что украинцы способны правильно эксплуатировать данные гаубицы».

    Ранее в ВСУ заявляли, что немецкие самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены для использования в период весенней распутицы.

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    Украинские летчики рассказали о страхе перед российскими Су-35
    CNN: Украинские летчики боятся Су-35 и просят Запад быстрее поставить F-16
    		   
    21 июня 2023, 20:02
    Фото: Марина Лысцева/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Летчики украинских ВВС остерегаются российской противовоздушной обороны и истребителей Су-35, а потому просят западные страны скорее передать американские F-16, сообщает CNN.

    Пилот украинского штурмовика Су-25 Алексей заявил CNN, что ВСУ потеряли много самолетов из-за российских Су-35, передает РИА «Новости».

    Летчик с позывным Джус заявил, что ВВС Украины никак не способны бороться с ВКС России, им не помогают радары и ракеты, но F-16 «безусловно помогут».

    По его словам, контрнаступление было бы эффективнее и безопаснее, если бы киевский режим получил для него эти американские самолеты. F-16, сказал собеседник, способны выполнять много важных задач.

    Агентство Bloomberg писало, что в НАТО изучают возможность поставить киевскому режиму не новые, а подержанные истребители F-16.

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    На Украине признали удар по штаб-квартире Главного управления разведки
    		   
    21 июня 2023, 21:33
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Кристина Цыцура

    Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

    Он подтвердил, что атаки были, при этом Юсов отметил, что ведомство продолжает работать штатно, передает ТАСС.

    В Киеве ранее не комментировали удары по штаб-квартире ГУР в Киеве.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удары по ГУР стали ответом Москвы на пересечение красных линий.

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    Власти Крыма оценили последствия удара по Чонгарскому мосту
    Советник Аксенова Крючков: Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым
    		   
    22 июня 2023, 08:25
    Фото: Александр Полегенько/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Обстрел украинскими силами Чонгарского моста на границе Крыма и Херсонской области не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что в ночь на четверг был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. В настоящее время взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.

    В свою очередь Крючков напомнил, что из Крыма в Херсонскую область можно добраться через три пункта пропуска. Два из них находятся в районе Армянска, один – в районе Джанкоя. «Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», – написал Крючков в Telegram.

    Он добавил, что в настоящее время специалисты обследуют конструкции Чонгарского моста. Выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область можно маршрут через город Армянск.

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    Российские силы заняли укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
    Пушилин: Российские военные взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
    		   
    21 июня 2023, 12:06
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Российские военные установили контроль над укрепрайоном «Зверинец» на Марьинском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Он уточнил, что укрепрайон «Зверинец» является важной позицией на Марьинском направлении, которую давно пытались взять российские силы.

    «Там серьезный укрепрайон. Мы к нему подходили уже с разных сторон. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Ранее Пушилин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.

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    Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
    Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
    		   
    22 июня 2023, 07:48
    Фото: AP/TASS
    Текст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».

    Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.

    Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».

    Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.

    Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.

    Коментарии (31)
    Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
    		   
    21 июня 2023, 17:02
    Фото: REUTERS/Anna Voitenko
    Текст: Елизавета Шишкова

    ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.

    «На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.

    Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.

    Коментарии (92)
    В Москве нашли мертвым одного из создателей термоядерной бомбы
    		  
    21 июня 2023, 18:56
    Фото: Роман Яровицын/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов скончался в Москве, его тело нашли в квартире, сообщили в экстренных службах.

    Отмечается, что мужчина мог покончить с собой, передает ТАСС.

    Мертвым его нашли в собственной квартире на Космодамианской набережной. Сообщается, что он оставил предсмертную записку, в которой попрощался с родственниками.

    Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии, участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, а также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

    Коментарии (30)
    Российский глубоководник обсудил с режиссером Кэмероном трагедию батискафа у «Титаника»
    Океанолог Сагалевич: Режиссер Кэмерон допустил гибель батискафа у «Титаника»
    		   
    21 июня 2023, 16:38
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Ольга Иванова

    Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон считает, что потерявшийся на месте гибели «Титаника» батискаф погиб, рассказал российский океанолог Анатолий Сагалевич.

    Сагалевич является создателем российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», которые использовались на съемках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» и был лично знаком с пилотом пропавшего батискафа «Титан» Полем Наржеоле. В среду  Сагалевич провел телефонный разговор с Кэмероном, передает РИА «Новости».

    «Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полем Наржеоле… Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», – рассказал океанолог.

    По мнению Сагалевича, пилот пропавшего батискафа «Титан» Поль-Анри Наржеоле не мог зацепиться за обломки лайнера «Титаник», поскольку ообладал колоссальным опытом. Он добавил, что дружит с Наржеоле 30 лет, этот пилот порядка 35 раз погружался на «Титаник», поэтому версию про то, что батискаф зацепился с затонувшим лайнером можно исключить.

    Сагалевич отметил, что Наржеоле много работал на французском аппарате «Наутиле», который способен погружаться на глубину 6 тыс. метров, в то время как «Титаник» находится на глубине около 3,8 тыс. метров. Океанолог допустил, что на батискафе случилось «что-то трагическое».

    Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем воздуха на пропавшем в батискафе осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем в четверг.

    Коментарии (17)
    Путину прочитали стихотворение с последними словами погибшего Героя России
    		   
    21 июня 2023, 17:46
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом.

    Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников.

    Бомбера с боевого курса не свернуть,

    И это не пустой звук, это правда.

    А в чем же выражения такого суть?

    А в том, что выполнить задачу – это главное.

    Когда внизу под градом пуль сражается пехота,

    На выручку всегда летят они.

    Бомбить врага – бомберская работа.

    Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин

    Ломать фашистской сволочи хребет,

    И мы слова героев наших помним.

    И не свернем. Назад дороги нет.

    Как в те далекие года, так и сегодня

    Опять идет борьба добра со злом.

    Бомберы мы, свое предназначенье помним.

    И с боевого курса не свернем.

    Когда огонь зениток встретил залпом,

    Когда подбит, и кровь течет с лица,

    Ну что ж, встречайте, суки, папу,

    Бомбер работу будет делать до конца.

    Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников.

    Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину.

    «Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства.

    Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи.

    «Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.


    Коментарии (15)
    Иноагент Пономарев заявил, что задержанный за донаты ВСУ хабаровчанин сам «накосячил»
    		   
    21 июня 2023, 18:15
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/GlobaL Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (является иноагентом) в своих соцсетях написал, что задержанный за донаты ВСУ с помощью криптовалюты хабаровчанин виноват сам.

    Пономарев прокомментировал пост пользователя соцсети с сообщением, что ФСБ задержала хабаровчанина и возбудила против него уголовное дело по статье и госизмене за то, что обвиняемый переводил деньги на помощь ВСУ «с использованием криптовалютных инструментов». Сейчас мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    В комментариях к посту пользователи начали обсуждать, каким образом спецслужбам удалось узнать о переводах хабаровчанина, ведь операции в криптовалюте носят анонимный характер. Высказались предположение, что это мог быть взлом гаджета, фишинг или поступившая в правоохранительные органы информация.

    «Значит, он где-то накосячил. Просто так не ловится», – написал в комментариях Пономарев, говоря о задержанном.  После чего экс-депутат добавил, что «проблема не в крипте, а в доносе или в уязвимости девайса».

    Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре прошлого года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России. Также деятельность неправительственной организации «Съезд народных депутатов», которую возглавляют бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев и Геннадий Гудков, а также лишенный статуса адвоката в России Марк Фейгин (все трое – иноагенты), признана в России нежелательной, соответствующее решение принято Генеральной прокуратурой.

    По данным СМИ, бывший депутат Пономарев сейчас находится на Украине, где занимается антироссийской пропагандой,  а также координирует деятельность вооруженных подразделений, сформированных из числа сбежавших на Украину россиян.

    Коментарии (15)
    В ЕС придумали схему финансирования Украины с помощью замороженных активов РФ
    		   
    21 июня 2023, 17:11
    Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Евросоюз сосредоточится на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства, пишет Bloomberg со ссылкой на документ рабочей группы ЕС.

    Также ЕС хочет обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить какую-то часть Евросоюзу, позже эти средства будут направляться на «непредвиденный взнос на поддержку Украины», передает Lenta.Ru.

    Кроме того, в ЕС обсуждается направление Украине сверхприбыли от реинвестирования заблокированных активов Банка России в размере примерно 200 миллиардов евро.

    Ранее сообщалось, что европейские власти осознали, что Евросоюз не может на законных основаниях конфисковать все замороженные российские активы, и намерены сосредоточиться на временном использовании этих средств.

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    Взрывы прогремели на Украине
    В нескольких регионах Украины произошли взрывы
    		   
    22 июня 2023, 04:28
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    В частности, взрывы произошли в Кременчуге, Александрии, Харькове и Кривом Роге, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают о «массированном ракетном ударе» по объектам в Кривом Роге. Данный регион – «один из районов формирования подразделений, которые затем бросают в наступление на южный фронт». Кроме того, взрывы прозвучали в Никопольском районе Днепропетровской области, где «стоят войска, через Днепр атакующие Энергодар».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших ранним утром среды, 21 июня, в трех областях страны.

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    В центре Парижа прогремел мощный взрыв
    		   
    21 июня 2023, 19:04
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В пятом округе французской столицы произошел взрыв, сотрудники правоохранительных органов приступили к эвакуации участка около госпиталя Валь-де-Грас.

    После взрыва в небе поднялся черный дым, фасады нескольких соседних домов рухнули, часть зданий загорелась, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала BFMTV.

    Телеканал уточнил, что здание, где произошло ЧП, полностью обрушилось, вероятно, это был взрыв газа, сообщает ТАСС.

    На месте происшествия уже работают пожарные, стражи порядка проводят эвакуацию. Как минимум один человек пострадал.


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    Послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
    		   
    21 июня 2023, 16:46
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Постоянные представители стран – членов Евросоюза договорились о принятии 11-го пакета антироссийских санкций, сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

    В пакет включены меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия заблокировали проект 11-го пакета санкций против России с требованием исключить ряд компаний из списка поддерживающих усилия РФ по преодолению санкций.

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