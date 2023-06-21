Мединский: Украина была близка к мирному договору в 2022 году, но Запад сорвал его

Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время рабочей поездки в Екатеринбург.

По его словам, на переговорах в Стамбуле в прошлом году Россия на деле была готова к мирному решению, также к такому решению был близок и Киев, но кураторов Украины на Западе это не устроило, передает ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.