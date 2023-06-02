Песков: Польша почти всегда была или врагом России или в составе России

Практически всю свою историю Польша была или врагом для России или находилась в составе России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что, поскольку долгое время Польша находилась в составе России, «у нас много всего общего». Практически все остальное время, добавил Песков, Польша была «нашим врагом, вредила нашему государству, вела с нами войны, поддерживала тех, кто с нами ведет войны», передает ТАСС.

Он назвал «богатой» историю отношений России и Польши. В настоящее же время, по его словам, эти отношения «находятся на нулевой» отметке, если не сказать «на отрицательной».

Напомним, в Польше официально переименовали российский Калининград, дав городу польское название «Крулевец». Там уже начали менять дорожные указатели. В Кремле это решение назвали граничащим с безумием.