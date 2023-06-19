В Общественной палате предложили законодательно закрепить даты майских каникул

Даты майских каникул следует внести в Трудовой кодекс, вместо того, чтобы ежегодно занимается «утомительным нормотворчеством», сказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок, комментируя сообщение Минтруда о скором утверждении майских выходных в 2024 году.

Глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в 2024 году россияне будут отдыхать на майские праздники четыре дня подряд – с 28 апреля по 1 мая. При этом перед длительными выходными будет стоять шестидневная рабочая неделя. В ведомстве также отметили, что стремятся сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками.



«Запрос граждан на «законные» рождественские и майские каникулы в России большой. Причем майскими каникулами по сути граждане воспринимают все дни с 1 по 9 мая включительно без прерываний на рабочие дни. Жаль, что каждый год вновь и вновь Минтруд занимается утомительным нормотворчеством, вместо того, чтобы внести в Трудовой кодекс сразу даты каникул», – говорит Починок.

По ее словам, это необходимо сделать для того, чтобы и работодатели, и граждане имели возможность заблаговременно планировать как производственный процесс, так и отдых.

«Закрепление «каникул» вполне уместно в свете обсуждения вопроса о некотором сокращении продолжительности рабочей недели и большего баланса между работой и отдыхом», – считает член ОП.

Ранее депутаты Госдумы предложили Минтруду обсудить перенос выходных с января на май и закрепить майские каникулы законодательно. Также в Госдуму внесли проект закона о ежегодной праздничной неделе с 1 по 9 мая.