Минтруд рассказал о выходных на майские праздники

Котяков сообщил о четырех выходных на майские праздники в 2024 году

В 2024 году на майские праздники россияне будут отдыхать четыре дня подряд, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Минтруд вскоре представит проект постановления, касающийся праздничных дней в 2024 году. 1 Мая в 2024 году выпадает на среду. Понедельник и вторник также планируется сделать выходными – вместе с воскресеньем россияне будут отдыхать четыре дня, но перед этим им предстоит шестидневная рабочая неделя, пишут «Известия».

Сообщается, что на новогодние каникулы это не повлияет – россияне выйдут на работу 8 января, а 29–30 апреля станут выходными за счет переноса с 27 апреля (суббота) и одного дня ноябрьских праздников. Котяков сказал, что Минтруд хочет охранить баланс между новогодними и майскими праздниками.

Котяков также сообщил, что на 23 Февраля и 8 Марта будет по три выходных дня – оба праздника в 2024 году выпадают на пятницу.

Напомним, Котяков также сообщил, что Минтруд не поддержал установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе.