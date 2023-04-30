В Госдуме предложили Минтруду обсудить перенос выходных с января на май

«Новые люди» Вице-спикер ГД предложил Минтруду обсудить перенос выходных с января на май

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил Минтруду обсудить перенос выходных с января на май, сообщили в пресс-службе партии.

По сообщению пресс-службы, Даванков предложил Минтруду совместный круглый стол в Госдуме и представил данные исследования экспертно-аналитического центра партии о том, когда должны быть майские праздники, передает РИА «Новости». По словам Даванкова, перенос праздников поддержалит более 60% россиян.

Также он направил министру труда Антону Котякову копию законопроекта «Новых людей» о переносе длинных выходных с января на май.

Ранее Даванков сообщил, что в Госдуму внесли проект закона о ежегодной праздничной неделе с 1 по 9 мая.