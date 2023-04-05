В Госдуме предложили сделать «длинные» майские праздники

В Госдуме предложили сделать майские праздники с 1 по 9 число

В Госдуму внесли проект закона о ежегодной праздничной неделе с 1 по 9 мая, его подготовили депутаты от фракции «Новые люди», сообщил вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков.

Депутаты предлагают сделать майские праздники длинными праздниками с 1 по 9 мая, поскольку от трехдневных выходных «толку мало», заявил Даванков, передает РИА «Новости».

Документ предлагает поправки в ст. 112 Трудового кодекса. Согласно ему, нужно сократить нерабочие дни в период новогодних каникул на четыре дня (выходные завершаются с 1 по 3 января) и перенести их на май (с 1 по 5 мая).

Таким образом россияне смогут в мае больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников. Это также увеличит внутренний туризм и благотворно повлияет на ресторанный и гостиничный бизнесы, отмечают инициаторы.

Для реализации закона не будет необходимости в увеличении или сокращении нерабочих праздничных дней, а также увеличения расходов.

В 2023 году майские праздники разделены на две части: три нерабочих дня с 29 апреля по 1 мая, и четыре – с 6 мая по 9 мая.