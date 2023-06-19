Число действующих юридических лиц в Москве за год выросло на 6,5%

Ефимов: Количество действующих юридических лиц в Москве за год увеличилось на 6,5%

Число действующих в Москве юридических лиц за год выросло на 6,5% и на 1 мая превысило 596 тысяч, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, число зарегистрированных юридических лиц в Москве устойчиво растет, а число созданных юрлиц второй год подряд превышает количество ликвидированных. Так, отметил Ефимов, за первые четыре месяца 2023 года в столице зарегистрировано почти 32 тыс. компаний и организаций, что на четверть больше, чем за тот же период 2022 года, пишет «Вечерняя Москва».



Кроме того, прекратили свою работу при этом 10,2 тыс. юрлиц, что на 55,3% меньше, чем годом ранее. Такая динамика демонстрирует, что в Москве сформированы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной привлекательности Москвы.

Одними из основных факторов увеличения количества юрлиц стали импортозамещение, развитие внутреннего туризма, а также создание новых мест для работы субъектов малого и среднего бизнеса. Так, в построенных в прошлом году по программе реновации жилых домах для коммерческих целей уже используется больше половины нежилых помещений, или в среднем три объекта на каждый такой дом.