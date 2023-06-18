Песков предупредил о наказании за заявления властей Украины о желании «убивать русских»

Украинское руководство неоднократно заявляло о желании «убивать как можно больше русских», Россия будет за это наказывать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, заявил, что подобные призывы звучат со стороны врагов России, с которыми наша страна должна воевать. Русским, подчеркнул представитель Кремля, нельзя угрожать убийством. «Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что в плане таких заявлений глава офиса президента Украины Михаил Подоляк не является пионером. Он напомнил, что о желании убивать как можно больше русских говорили также глава военной разведки Украины и члены совета безопасности этой страны.

Песков добавил, что хотелось бы услышать хотя бы какую-то оценку подобных заявлений из-за рубежа, поскольку парламентарии западных стран должны понимать, кому оказывают поддержку. «Они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать», – заключил Песков.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян.

Москва обращала внимание, что в Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться об адекватности руководителей Украины.