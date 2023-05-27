Лавров: Страны Запада должны наложить санкции на власти Украины из-за угроз Путину

Глава МИД Лавров: В отношении властей в Киеве должны последовать санкции из-за угроз Путину

В Лондоне и Вашингтоне начинают задумываться об адекватности руководителей Украины, и Россия надеется, что последуют санкции в отношении Киева из-за угроз президенту России Владимира Путина, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» отметил, что заявления советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка и секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что нужно было сначала убивать всех русских, где бы они ни были, и персональные угрозы в отношении руководителя российского государства – это серьезнейшая вещь. Фрагмент интервью Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

Министр также подчеркнул, что Украина является террористическим государством, она сами себя вводят в это качество.

Ранее замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева, заявил, что безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами.