Эксперты на ПМЭФ обсудили роль женщин в формировании будущего России

Воспитание новых поколений становится приоритетом на фоне современных мировых вызовов. В этих условиях роль и вклад женщины, а также те ценности и модели поведения, которые она формирует у своих детей, являются наиболее актуальными направлениями для формирования будущего России. К такому выводу пришли эксперты на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сейчас в полный рост перед женщинами стоит задача сохранения рода человеческого. И я сейчас даже не про рождение детей. А про сохранение нас как цивилизации. Идёт колоссальная подмена понятий мужского и женского, придумывание гендеров и различных форм бытия, которых на самом деле не существует. Это удар по психологическому здоровью населения планеты, который начинается с детства. Только мы сами, каждый день охраняя наши законы, наши ценности, внедряя дополнительный инструментарий, занимаясь воспитанием в семье и обществе, сможем пройти это страшное испытание. Задача женщины, функция женщины, роль женщины здесь очень важна», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.



Сенатор Российской Федерации Дарья Лантратова отметила: «У нас не прижилось такое явление, как феминизм – когда мы говорим о какой-то конкуренции, перетягивании превосходства в той или иной сфере. В России у нас все уже есть: условия и возможности. Нам не нужно бороться за свои права. В России женская политика – это, прежде всего, про партнёрство и гармонию, а не конкуренцию. В среднем, по данным опросов, порядка 70% людей считают, что гендерные темы и проблемы преувеличены. В последнее время сильно снизился процент и тех, кто считает, что у женщин меньше прав и возможностей. Если примерно 20 лет назад это была почти половина – 40%, то сейчас это чуть больше 20%. При этом всего 1% наших граждан считает, что воспитание детей, семейные обязанности – это прежде всего вопрос женщин. Более того, почти половина нашего общества считает, что успешными руководителями могут быть как женщина, так и мужчина».

«Сегодня женщины активно развиваются в самых разных сферах. И это не только про самореализацию, но и помощь в развитии общества на самых разных уровнях: от профессиональных сфер до укрепления института семьи, воспитания и развития у детей и молодежи духовно-нравственных ценностей», - подчеркнула проректор Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

Депутат Государственной думы, выпускница программы «Женщина-лидер» Наталия Полуянова рассказала о результатах работы «Женского движения Единой России»: «Сегодня каждая женщина ищет способы проявить себя, быть полезной обществу и государству. В рамках нашего проекта мы объединяем женщин самых разных профессий, помогаем им реализоваться. Совместно с Министерством экономического развития мы готовим программу поддержки и сопровождения женщин-предпринимателей, представительницам социального бизнеса новых регионов России вручаем первые гранты на реализацию проектов».