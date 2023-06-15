Пушков предложил создать российскую цифровую платформу для иностранцев

России стоит задуматься о создании своей англоязычной цифровой платформы, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе ПМЭФ.

По словам Пушкова такая платформа необходима для взаимодействия с миром. Сейчас оно происходит через существующие проекты, но «там алгоритмы задаем не мы», отметил сенатор, передает РИА «Новости».

Пушков считает, что спрос на такую платформу будет очень велик, и Twitter – тому доказательство, ведь там уже сейчас очень большая аудитория проявляет восприимчивость к российскому видению мира. «Создание такой платформы – вопрос политической воли», – подчеркнул он.

Пушков отметил, что в мире еще не установилась полная цифровая диктатура, но то, что определенные силы пытаются ее установить – это факт. Даже внутри Соединенных Штатов, по его мнению, идет борьба в части содержания цифровых платформ и информационной политики в целом

Все остальные государства, уточнил Пушков, решают вопрос цифрового суверенитета, исходя из своих взглядов и возможностей, и их опыт обязательно нужно использовать при построении системы цифровой безопасности России. В качестве примера сенатор назвал государство Мьянма, которое полностью отгородилось от цифрового мира, но ничего хорошего из этого не вышло.

И такой путь Россия не выберет, подчеркнул Пушков. По его словам, Москве необходимо не отстраняться от мира, а выстроить адекватную систему реагирования. Она должна быть построена на трех принципах: системности, конкурентоспособности и самостоятельности.

Первое предполагает последовательную работу на защиту своего информационного пространства, второе – открытость к иностранным источникам, а третье – собственное регулирование пространства, например, национальное налогообложение иностранных интернет-компаний, работающих в России.

Отдельно Пушков отметил тему искусственного интеллекта, подчеркнув, что это – механизм борьбы за будущее. «Кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет будущим. Это новое поле противостояния, вопрос года-двух. На кону новая мировая идеология», – сказал сенатор.