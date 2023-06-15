Комиссия Госдумы: США и их союзники спонсируют политическую деятельность иноагентов

США и их союзники спонсируют политическую деятельность иноагентов, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в ходе заседания о зарубежном финансировании деятельности иноагентов в России.

«В 2023 году в реестр включены 83 новых иноагента. В 2022-2023 годах выявлено шесть форм политической деятельности лиц, включенных в реестр иноагентов. Подобные действия иноагентов стимулируются финансовой и иной поддержкой из-за рубежа. По официальным данным, в 2022 году основными донорами, перечисляющими денежные средства НКО, включенным в реестр иностранных агентов, являлись США, Великобритания и Германия», – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Среди форм политической деятельности лиц, включенных в реестр иноагентов он назвал дискредитацию вооруженных сил и распространение фейков о СВО; публичные призывы к государственным органам с целью оказания влияния на них, в том числе направленные на изменение или отмену законов и нормативно-правовых актов; призывы к участию граждан в незаконных акциях; поддержку лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, пропаганду нетрадиционного сексуального поведения; реализацию псевдоэкологических программ, препятствующих социально-экономическому развитию нашей страны; призывы к нарушению территориальной целостности России.

«Российское законодательство пока не предусматривает принятия мер реагирования к тем, кто содействует иноагентам в несоблюдении ими предусмотренных законом обязанностей и ограничений», – добавил Пискарев.

По его словам, в 2023 году (по состоянию на 15 мая) Роскомнадзором и Минюстом России составлено 44 протокола об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ и 1 протокол по части 5 статьи 19.34 КоАП РФ за отсутствие указания на то, что сообщения и материалы созданы и (или) распространены иностранным агентом.

«При этом Комиссия зафиксировала размещение различными информационными площадками и маркетплейсами информации об иностранных агентах и производимой ими информационной продукции без соответствующей маркировки. В настоящее время отсутствуют правовые механизмы пресечения подобной деятельности, позволяющей распространять информационные материалы иноагентов с нарушением требований законодательства», – сказал Пискарев.

Он заключил, что этот пробел необходимо устранить. И предложенный законопроект позволяет эту проблему решить.