Для НКО из новых регионов изменили условия участия в конкурсе Фонда президентских грантов

Три месяца сделали минимальным сроком со дня регистрации для НКО из новых регионов, участвующих в конкурсе Фонда президентских грантов, такое решение принял Координационный комитет под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко с учетом предложений, озвученных представителями общественности новых субъектов.

Некоммерческие организации, зарегистрированные в новых регионах до 17 июля, смогут принять участие в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2024 года, который стартует уже 1 сентября.

На некоммерческие организации из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не будет распространяться требование о сроке (годовом, шестимесячном) со дня регистрации, если сведения о данных организациях внесены в Единый государственный реестр юридических лиц до 17 июля 2023 года.

Исключение будет действовать только на очередном конкурсе, заявки на который будут приниматься с 1 сентября по 16 октября 2023 года, и лишь при запросе не более 5 млн рублей.

Сведения об организациях, расположенных в новых регионах, были перенесены из территориальных реестров в федеральный ЕГРЮЛ в прошлом году. При этом для юридических лиц, которые по каким-либо причинам не прошли эту процедуру, предусмотрена возможность подачи заявления о внесении сведений в ЕГРЮЛ. НКО из ДНР и ЛНР могут это сделать до 30 июня, из Запорожской и Херсонской областей – до конца года.

Вместе с тем есть общественные объединения, которые в силу технических причин не могут сохранить свою юридическую историю или действовали без регистрации. Они могут продолжить работу как вновь созданные организации – для участия в конкурсе необходимо успеть зарегистрироваться до 17 июля.