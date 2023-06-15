Британский парламент: Джонсон лгал депутатам о скандале с вечеринками

Британский парламент: Борис Джонсон лгал депутатам о скандале с вечеринками

Экс-глава правительства Британии Борис Джонсон намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов Палаты общин по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии и препятствовал парламентскому расследованию, следует из доклада комитета по привилегиям британского парламента.

По информации из доклада, не было прецедентов, чтобы премьер-министр был уличен в намеренном введении палаты в заблуждение. Кроме того, Джонсон отклонил предложение парламента пересмотреть свои утверждения о том, что он говорил Палате общин правду, передает ТАСС.

Авторы доклада также назвали проступок Джонсона особенно серьезным с учетом того, что он был совершен в то время, когда политик занимал высший государственный пост. Более того, в докладе указано, что если бы экс-премьер сам не сложил с себя депутатские полномочия, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на три месяца, а это грозило бы ему потерей депутатского мандата.

Сам Джонсон назвал доклад очередным этапом долгой кампании, направленной против него, конечной целью которой является его «политическое убийство».

«Чушь собачья. Это ложь. Чтобы прийти к этому ненормальному выводу, комитет вынужден заявить о ряде заведомо абсурдных или опровергаемых фактами вещей», – заявил он.

Тем не менее ряд британских политиков утверждают, что публикация такого документа может означать конец политической карьеры Джонсона, хотя сам он не единожды давал понять, что собирается вернуться в большую политику.

При этом многие бывшие соратники экс-премьера выразили надежду на то, что обнародование доклада положит конец скандалу вокруг политика, который подрывает доверие к правящей Консервативной партии.

Так, глава комитета по обороне Палаты общин консерватор Тобиас Эллвуд заявил, что поведение Джонсона, который покинул Палату общин, обвинив бывших коллег в заговоре против него, вызвало «разочарование и гнев» партии тори.

Напомним, 9 июня Джонсон сложил с себя полномочия депутата парламента Британии.

Политика подозревают в целенаправленном обмане депутатов при объяснении обстоятельств скандальных вечеринок во время пандемии коронавируса. Поначалу Джонсон отрицал какие-либо нарушения, его канцелярия опровергала сам факт их проведения. Позднее Джонсон заявил, что вечеринки были, он в них участвовал, но не понимал, что нарушает правила. После этого Джонсон заявлял, что вечеринки были «необходимыми рабочими собраниями».

