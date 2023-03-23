Джонсон назвал скандальные вечеринки рабочей необходимостью

Джонсон объявил вечеринки во время пандемии «необходимыми рабочими собраниями»

Во время пандемии коронавируса, когда действовали ограничения, были разрешены «необходимые рабочие собрания», заявил экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон, объясняя скандальные вечеринки в резиденции на Даунинг-стрит.

По словам Джонсона, он всегда будет считать, что его обязанностью было выразить благодарность персоналу «за то, что они сделали, особенно во время такого кризиса», передает ТАСС.

Он признал, что на вечеринках не соблюдали социальную дистанцию. Однако, как заявил экс-премьер, «это не значит, что было сделано нечто несовместимое с правилами», так как разрешались «необходимые рабочие собрания».

С Библией в руках Джонсон заявил: «Положа руку на сердце, я не врал Палате (общин)». Он заверил, что не пытался намеренно обмануть депутатов при объяснении обстоятельств произошедшего, хотя его прежние показания и были ошибочными.

Джонсон выступил на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин британского парламента. Его подозревают в целенаправленном обмане депутатов при объяснении обстоятельств вечеринок. Если его признают виновным, то Джонсону придется принести письменные извинения или лишиться зарплаты депутата, также его могут отстранить от работы. В последнем случае жители его избирательного округа могут потребовать перевыборов.

Напомним, после того, как стало известно о вечеринках, Джонсон отрицал какие-либо нарушения, его канцелярия опровергала сам факт их проведения. Позднее Джонсон заявил, что вечеринки были, он в них участвовал, но не понимал, что нарушает правила. Свои заявления Джонсон делал с трибуны парламента.