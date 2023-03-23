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Джонсон назвал скандальные вечеринки рабочей необходимостью
Джонсон объявил вечеринки во время пандемии «необходимыми рабочими собраниями»
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Во время пандемии коронавируса, когда действовали ограничения, были разрешены «необходимые рабочие собрания», заявил экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон, объясняя скандальные вечеринки в резиденции на Даунинг-стрит.
По словам Джонсона, он всегда будет считать, что его обязанностью было выразить благодарность персоналу «за то, что они сделали, особенно во время такого кризиса», передает ТАСС.
Он признал, что на вечеринках не соблюдали социальную дистанцию. Однако, как заявил экс-премьер, «это не значит, что было сделано нечто несовместимое с правилами», так как разрешались «необходимые рабочие собрания».
С Библией в руках Джонсон заявил: «Положа руку на сердце, я не врал Палате (общин)». Он заверил, что не пытался намеренно обмануть депутатов при объяснении обстоятельств произошедшего, хотя его прежние показания и были ошибочными.
Джонсон выступил на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин британского парламента. Его подозревают в целенаправленном обмане депутатов при объяснении обстоятельств вечеринок. Если его признают виновным, то Джонсону придется принести письменные извинения или лишиться зарплаты депутата, также его могут отстранить от работы. В последнем случае жители его избирательного округа могут потребовать перевыборов.
Напомним, после того, как стало известно о вечеринках, Джонсон отрицал какие-либо нарушения, его канцелярия опровергала сам факт их проведения. Позднее Джонсон заявил, что вечеринки были, он в них участвовал, но не понимал, что нарушает правила. Свои заявления Джонсон делал с трибуны парламента.
По аэродрому в Одессе нанесен «удар возмездия» после атаки ВСУ на Джанкой
Россия нанесла удар по аэродрому в Одессе после запуска с него украинских беспилотников для атаки на Джанкой
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Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе, откуда украинские беспилотники в понедельник вылетели атаковать Джанкой, сообщают военкоры.
Вероятно, удар по аэродрому Школьный в Одессе был нанесен крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань-2», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях, которые назвали российскую атаку «ударом возмездия».
Из данных официального украинского ресурса для оповещения населения следует, что в ночь на среду объявлялась тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Позднее тревога была объявлена в Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
В понедельник вооруженные силы Украины попытались атаковать Джанкой на севере Крыма беспилотниками. Сработала система ПВО. Беспилотники целили в гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Сеймур Херш: Шольц с осени помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»
Журналист Сеймур Херш: Шольц с осени помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»
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Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках», в частности эта тема обсуждалась на закрытой встрече в ходе визита канцлера в Вашингтон в начале марта.
По информации Херша, в ходе поездки Шольца в США были только два открытых мероприятия, передает РИА «Новости».
Однако позже появились данные о 80-минутной встрече президента США Джо Байдена и Шольца, на которой большинство времени не присутствовали даже помощники. Официальных заявлений после встречи опубликовано не было.
По данным Херша, Шольц поддерживает с осени 2022 года попытки США скрыть данные о диверсии на газопроводах.
По его словам, «все еще открыт вопрос» о том, знал ли Шольц заранее о диверсии.
«Следует отметить, что канцлер Шольц... с прошлой осени явно замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море», – написал американский журналист в аккаунте на платформе Substack.
Херш добавил, что Байден принял глупое решение о диверсии на «Северных потоках» – и теперь вынужден лгать.
Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.
Российские войска блокировали Артемовск
Советник Пушилина: Артемовск практически блокирован
Артемовск практически блокирован, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, город практически блокирован, передает РИА «Новости».
Ранее Гагин рассказал, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
Скабеева отреагировала на шутку Галкина о своей голове
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала шутку юмориста Максима Галкина (признан иностранным агентом) о своей голове в руках певца Филиппа Киркорова.
Журналистка в своем Telegram-канале назвала артиста «обыкновенной гнидой».
«Вы зачем такому чудесному юмористу устроили каминг-аут? Зачем рассказали, что Галкин – гей? Врунишки. Галкин – не гей», – написала ведущая. И добавила: «Ублюдок. Обыкновенная гнида, как говорит Лукашенко».
Во время концерта в Израиле Галкин произнес: «Мне кажется, если Киркоров в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено. Особенно если в руках он будет держать голову Скабеевой».
Позже Скабеева опубликовала запись с выступлением артиста, процитировав высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о главе Украины Владимире Зеленском.
Также Скабеева поинтересовалась у подписчиков, можно ли считать заявление Галкина на концерте призывом к ее убийству.
Ранее артист на концерте в Дубае поддержал выкрики из зала о вооруженных силах Украины, заявив, что не может оставаться нейтральным.
Профессор Карнеев объяснил свой обморок в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым»
Глава Школы востоковедения НИУ ВШЭ Карнеев объяснил свой обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Андрей Карнеев, который упал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», заявил, что «нехорошо себя почувствовал», но с темой обсуждения это не было связано.
Карнеев пояснил, что, почувствовав себя плохо, не стал покидать передачу, решив «дождаться перерыва». В результате, как заявил профессор, «буквально на две-три секунды потерял равновесие», пишет «Фонтанка».
«Врача срочно в студию! Лежите, не вставайте пока! Пока не вставайте, все хорошо!» – сказал Соловьев. Несколько участников передачи подбежали к упавшему Карнееву.
Позднее он заявил, что врача «позвали на всякий случай», тот решил, что «ничего страшного». Карнеев отметил, что, насколько может судить, не терял сознание, а просто упал.
В Telegram-канале Соловьева сообщается, что «обморок был кратковременным».
В передаче также участвовали член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Куликов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, политолог Дмитрий Дробницкий, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский и зампредседателя Госдумы Александр Бабаков.
Германия и Чехия устроили ревизию отношения к Китаю
Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношения к Китаю в Праге и Берлине
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В Германии и Чехии проводится ревизия политики в отношении к Китаю, сообщил президент Чехии Петр Павел, призвав к единству всего демократического мира.
Павел в ходе визита в Германию встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем переговоров, передает РИА «Новости».
Президент Чехии заявил, что всех немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. По его словам, «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. Для Берлина также значимым является вопрос китайской экономической политики, сказал Павел. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».
Павел заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.
Черноморский флот отбил атаку украинских БПЛА на Севастополь
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Надводные беспилотники были уничтожены утром в среду в Севастополе, боевые корабли не повреждены, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он пояснил, что в данный момент уничтожены три объекта, которые пытались проникнуть в бухту, однако «наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия».
Развожаев добавил, что по воздушной цели отработала система ПВО.
«Военные корабли не пострадали», – заключил губернатор.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
Танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР
Советник Пушилина Гагин заявил, что на Артемовском направлении в ДНР были замечены танки Leopard
Есть информация о танках Leopard, которые заметили на Артемовском направлении в ДНР, заявил на канале «Россия 1» советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, БТР «легко поражаются» российскими орудиями, так как их бронезащита оставляет желать лучшего. При этом на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. «Дороги контролируются нашими силами, переправлять большие колонны – достаточно опасно», – пояснил он.
Также Гагин отметил, что число солдат ВСУ в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может составлять десятки тысяч человек.
«В районе Часова Яра Киев сформировал достаточно серьезную группировку, это, возможно, десятки тысяч», – рассказал он.
Ранее в среду Гагин заявил, что российские войска блокировали Артемовск.
Шойгу: Два украинских БПЛА в Севастополе сбили девушки-военные
Глава Минобороны Шойгу: Два украинских БПЛА в Севастополе сбили девушки-военные
Два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
По его словам, в утреннем промежутке между 4.00 и 5.56 два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, передает ТАСС.
Шойгу поручил представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.
Напомним, в среду утром Черноморский флот отбил атаку украинских БПЛА на Севастополь. Позднее в Крыму злоумышленники взломали эфиры ряда радиостанций и начали распространять фейковую информацию.
Рябков назвал условие для обсуждения с США возвращения России к ДСНВ
Замглавы МИД Рябков назвал условие к обсуждению с США возвращения России к ДСНВ
Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссии, организованной клубом «Валдай».
По его словам, США должны одуматься и воспринять реальность какова она есть. «Они продолжают играть огнем в прямом смысле слова», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.
До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
Российские летчики рассказали подробности перехвата MQ-9 над Черным морем
Российские летчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника над Черным морем
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Российские истребители Су-27 маневрировали рядом с американским беспилотником Reaper над Черным морем, чтобы он прекратил выполнять свою задачу по заходу в воздушное пространство России, рассказал летчик-истребитель, майор Василий Вавилов.
Видео опубликовано Минобороны России. В нем летчик Вавилов рассказывает, что пилоты несли дежурство по противовоздушной обороне, получили команду на вылет, и составом двух экипажей выполнили полет на перехват беспилотного летательного аппарата, который двигался с целью нарушения государственной границы, сообщает РИА «Новости».
«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», – рассказал Вавилов.
Майор Сергей Попов добавил, что оружие летчики не применяли и в контакт с БПЛА не вступали.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу в среду вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые перехватили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России
Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах
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Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.
«Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.
«Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.
«При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.
Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.
В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.
Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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В Германии предложили построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии на Украине Анку Фельдгузен заявила, что Киеву необходимо построить «прочную стену» на границе с Российской Федерацией.
Она озвучила цель – сдерживание России, а чтобы ее достичь, предложила построить на границе с РФ «очень-очень эффективную и прочную стену», приводит слова Фельдгузен издание ТСН, передает РИА «Новости».
Также посол подчеркнула необходимость обеспечить украинцев вооружением, отметив, что Германия будет помогать украинской армии, в том числе оказывать гуманитарную поддержку, заявила Фельдгузен.
Ранее портал Yle сообщал, что Финляндия начала земляные работы по строительству забора длиной 200 км на границе с Россией. На эти цели правительство страны выделило 143 млн долларов в 2022 году.
Макрон отказал протестующей «толпе» в легитимности
AFP сообщило об отказе Макрона признавать легитимность протестующей против пенсионной реформы во Франции «толпы»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что толпа, которая протестует против пенсионной реформы, не имеет легитимности перед лицом народа, сообщил участник заседания его правительственной фракции в Елисейском дворце.
По словам Макрона, народ выражает свою волю «через депутатов». Президент заявил, что намерен отстаивать демократический порядок во Франции. По его словам, «бунт» не окажется «превыше представителей народа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Он поддержал пенсионную реформу без голосования парламента. Как заявил Макрон, применение конституции для продвижения реформ – «это всегда хорошая вещь», если уважают государственные институты. Он заверил, что в парламенте нет «альтернативного большинства».
Во вторник профсоюзы призвали к протестам против повышения пенсионного возраста. Французская полиция использовала слезоточивый газ против демонстрантов на площади Республики в Париже.
Напомним, власти Франции подняли пенсионный возраст без проведения голосования в парламенте. Франция использовала статью французской конституции 49.3, в которой говорится, что закон считается принятым, если в последующие 24 часа парламент не объявит правительству вотум недоверия, за который затем проголосует большинство.
Шойгу назвал сроки завершения модернизации противоракетной обороны Москвы
Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена в нынешнем году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
На заседании коллегии Минобороны России он добавил, что одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны, передает РИА «Новости».
Ранее в ходе заседания Шойгу рассказал, что российские летчики Воздушно-космических сил в ходе спецоперации уничтожили более 20 тыс. объектов противника, ими было совершено более 140 тыс. боевых вылетов.