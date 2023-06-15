ЦИК утвердил выборы депутатов в новых регионах на 10 сентября

Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски

Немецкий танк Leopard в зоне СВО на Украине разлетелся на куски от попадания российского снаряда, об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на просмотренное видео.

Об уничтожении боевой машины президенту рассказал его российский коллега Владимир Путин. Белорусская сторона также запечатлела этот момент.

«Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», – сказал Лукашенко, передает Life.

Глава республики предложил Путину обнародовать этот фрагмент, на что Путин ответил: «Еще покажем».

Ранее Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.