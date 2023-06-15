ВС разъяснил использование нацистской символики при агитации

Верховный суд разъяснил возможное использование нацистской символики при агитации

Применение свастики и другой экстремистской символики в предвыборной агитации возможно только в случае, когда агитация показывает негативное отношение к этим идеологиям, говорится в проекте постановлении пленума Верховного суда России.

Использование нацистской атрибутики, атрибутики или символики, схожей с нацистской до степени смешения, атрибутики и символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма, а также отсутствуют признаки пропаганды и оправдания нацизма и экстремизма, не может рассматриваться как экстремистская деятельность, говорится в документе, передает РИА «Новости».

В других случаях кандидаты и их доверенные лица должны воздерживаться от экстремистских лозунгов и от обоснования и оправдания экстремизма, публичного оправдания терроризма или другой террористической деятельности.

Также ВС России напомнил о запрете агитации на ресурсах, заблокированных в стране.