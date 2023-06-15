Россиян предупредили об использовании мошенниками ChatGPT

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15 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Почему рублю требуется помощь

Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
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Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

Германия признала Россию «экзистенциальной угрозой» Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Германия опубликовала первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как «угроза», а Китай – как «партнер» и «соперник». В чем заключаются особенности этого доктринального документа и как его реализация отразится на отношениях между Берлином и Москвой?  Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Возвращение в Россию стало для соотечественников испытанием

Очереди на въезд в Россию стали привычной картиной в последнее время LTV Zinu dienests/Youtube
Россия принимает усиленные меры безопасности на границе – ради того, чтобы в страну не проникли украинские шпионы и диверсанты. Однако тысячи обычных граждан – наших соотечественников, а также жителей новых территорий России, которые мечтают вернуться на Родину, в итоге застревают в пограничных пробках.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 июня 1940 года Советский Союз начал ввод дополнительного контингента войск в Литву. Ее судьба, как и судьба Эстонии с Латвией, была уже предопределена. Их ждало присоединение к СССР. И троица карликовых государств была нужна Москве вовсе не для коллекции. Подробности...

Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

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Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Отражен налет беспилотников на Крым
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    В США объяснили активностью России отправку на Ближний Восток самолетов F-22 Делимханов лично опроверг слухи о своем ранении Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины
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    Главная тема


    Российская валюта приближается к 90 и 100 за доллар и евро

    «Россияне попали»


    Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски

    «направить спецназ»


    Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Видео

    ненормальная дипломатия


    Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

    расширение организации


    Как Египет усилит БРИКС

    реформа совбеза ООН


    Спасти США от краха может только Россия

    дальнемагистральный лайнер


    Россия идет к независимости в гражданской авиации

    президент Франции


    Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

    коммерческие соображения


    США заставят воевать Украину старыми урановыми снарядами

    немилосердное отношение


    Максим Соколов: Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

    личная автономия


    Сергей Худиев: Зачем помогать бедным, если их можно убить

    реваншизм-фашизм


    Владимир Можегов: Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    Россиян предупредили об использовании мошенниками ChatGPT

    Мошенники в России начали использовать ChatGPT для составления фишинговых писем

    15 июня 2023, 09:15

    Текст: Алина Власенко

    Мошенники начали использовать нейросеть ChatGPT для составления более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем, сообщила управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова.

    По ее словам, в последнее время мошенники все чаще используют нейросеть ChatGPT, которая может гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов. Так, по словам Кулашовой, раньше можно было легко отличить фишинговое письмо по неграмотной речи, однако с применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше.

    «Он пока еще не очень умный – безусловно, он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи не способен», – добавила Кулашова, передает РИА «Новости».

    Ранее директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (ИИ) Пентагона Крейг Мартелл заявил, что системы генеративного искусственного интеллекта, наподобие ChatGPT, до смерти пугают его, поскольку являются идеальным инструментом для дезинформации.

    Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России
    Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца
    		   
    14 июня 2023, 12:10
    Фото: LTV Zinu dienests/YouTube
    Текст: Евгений Поздняков

    Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ.

    «Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог.

    «Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт.

    «Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница.

    «Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер.

    «Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт.

    «Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России

    Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете The Guardian он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки.

    Ранее в Польше заявляли о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.

    Коментарии (45)
    Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски
    		   
    14 июня 2023, 18:46
    Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Немецкий танк Leopard в зоне СВО на Украине разлетелся на куски от попадания российского снаряда, об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на просмотренное видео.

    Об уничтожении боевой машины президенту рассказал его российский коллега Владимир Путин. Белорусская сторона также запечатлела этот момент.

    «Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», – сказал Лукашенко, передает Life.

    Глава республики предложил Путину обнародовать этот фрагмент, на что Путин ответил: «Еще покажем».

    Ранее Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось.

    Коментарии (26)
    Россия уничтожила почти все переданные Киеву БМП Bradley
    InfoBRICS: Киев из-за недооценки России уже потерял почти все переданные Западом БМП Bradley
    		   
    14 июня 2023, 10:39
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Украинские силы уже потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности российской армии, пишет InfoBRICS.

    По данным издания, Киев в ходе контрнаступления все еще не достиг каких-либо видимых успехов, но уже потерял немало переданных Западом танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley. Как пишет InfoBRICS, эксперты все больше склоняются к тому, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, что обернется очередным геополитическим провалом НАТО.

    Среди причин сложившейся ситуации издание называет ошибочно невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а также нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное ВСУ. В результате, пишет автор статьи, ВСУ уже унизительно потеряли большую часть боевых машин.

    Тем временем США в рамках нового пакета помощи передали Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, всего транш составит 325 млн долларов.

    Коментарии (47)
    Стало известно о состоянии здоровья Героя России Адама Делимханова
    Депутат Госдумы Кузнецов сообщил, что Володин только что общался с Делимхановым, тот здоров
    		   
    14 июня 2023, 12:42
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом от Чечни, Героем России Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, сообщил парламентарий Дмитрий Кузнецов.

    «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров», – привел Кузнецов слова Володина, передает РИА «Новости».

    Между тем заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Делимханов находится в Чечне.

    Сообщения СМИ о том, что Делимханов был ранен в зоне СВО, он назвал фейками.

    «Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике – поехал к Рамзану Ахматовичу (Кадырову)», – сказал он, передает ТАСС.

    При этом сам Кадыров написал в Telegram, что никак не может выйти на Делимханова, он не выходит на связь.

    Глава Чечни попросил украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы была возможность выйти на Делимханова.

    Кадыров пообещал вознаграждение за информацию о депутате.

    Напомним, 12 июня Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». 13 июня сообщалось, что бойцы "Ахмата" отправятся в Белгородскую область защищать регион от украинских диверсантов. Это решение обсуждалось Адамом Делимхановым с руководством Минобороны, Росгвардии и Белгородской области.

    Коментарии (5)
    Песков: Все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания
    Песков заявил, что все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания
    		   
    14 июня 2023, 16:30
    Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Все информационные вбросы, касающиеся подрыва газопровода «Северный поток», заслуживают внимания, в том числе о причастности Польши к подрыву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Так представитель Кремля прокомментировал публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что в Германии изучают данные, указывающие на то, что в инциденте могли использовали Польшу в качестве оперативной базы, передает ТАСС.

    «Каждая из версий, которая вбрасывается, заслуживает внимания», –  подчеркнул пресс-секретарь. По словам Пескова, газета могла вбросить информацию о причастности Польши к подрыву, чтобы скрыть истинных заказчиков этого теракта. Ранее немецкие следователи говорили о полученных уликах, доказывающих причастность Польши к теракту.

    Напомним, журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, что привело к подрыву. 

    Коментарии (6)
    Германия назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе
    Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе
    		   
    14 июня 2023, 12:39
    Фото: Petra Wallner/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе, но Берлин и НАТО не ищут конфронтации в отношениях с Москвой, следует из представленной правительством Германии первой в истории страны стратегии национальной безопасности.

    Правительство Германии в четверг представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны и Североатлантического альянса. Документ занимает более 40 страниц. При этом немецкие власти отметили, что при разработке стратегии особенно учитывали действия России на Украине, передает ТАСС.

    Из документа следует, что правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе. Так, Берлин считает спецоперацию на Украине «вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности». При этом Германия выступает за сохранение политических и военных каналов связи между НАТО и Москвой. В стратегии также указано, что «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией».

    Так, в документе отражена концепция обеспечения безопасности Германии и НАТО, в том числе в киберпространстве и космосе, противодействия внешнему влиянию и шпионажу, защиты технологий и объектов критической инфраструктуры, управления во время кризисных ситуаций и пандемий, достижения суверенитета в энергетической и продовольственной сферах.

    Кроме того, в рамках стратегии власти Германии выступили за повышение военных расходов членами НАТО до 2% ВВП. Одновременно ФРГ намерена снижать одностороннюю зависимость от поставок энергоресурсов и сырья. Кроме того, власти Германии намерены расширить национальные резервы продовольствия, энергоресурсов и медицинских препаратов. Также в документе говорится о планах принятия закона по защите объектов критической инфраструктуры.

    В стратегии также уделено внимание отношениям Берлина и Пекина. В документе говорится, что Германия видит в Китае партнера, без которого нельзя урегулировать многие глобальные кризисы, но одновременно с этим считает его системным соперником. Кроме того, в Берлине считают, что Китай пытается изменить основанный на правилах международный порядок и действует вразрез с интересами и ценностями ФРГ.

    Коментарии (31)
    СМИ: Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр
    BBC: Власти Украины в начале спецоперации хотели взорвать все мосты через Днепр
    		  
    14 июня 2023, 20:24
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает BBC News.

    Телеканал сообщил, что 26 февраля 2022 года один из украинских чиновников обратился к тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову с предложением направить спецназ, чтобы подорвать мосты в Киеве. Баканов позвонил Залужному, который заявил, что делать этого нельзя «ни в коем случае», так как это станет «предательством» оставшихся на левом берегу Днепра людей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Отметим, что в Киеве через Днепр переброшены пять мостов – Северный, Южный, Дарницкий, Патона и метромост. Также пересечь реку можно по плотине Киевской ГЭС.

    Ранее сообщалось, что власти Украины начали подготовку к конфликту с Россией после встречи президентов в Париже в декабре 2019 года.

    Коментарии (13)
    Названы возможные сроки выхода России из зерновой сделки
    Песков рассказал, когда Россия может выйти из зерновой сделки
    		  
    14 июня 2023, 15:32
    Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Так он ответил на вопрос, может ли РФ выйти из зерновой сделки досрочно, передает ТАСС.

    Россия не будет бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг сделки, так как Запад не выполняет договоренности, касающиеся экспорта российской сельхозпродукции, добавил Песков.

    Ранее президент России заявил, что Москва рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. В Белом доме после этих слов призвали обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.

    Коментарии (19)
    Потенциал репатриации в Россию из Европы оценили в 2,5 млн человек
    Алиханов предложил ввести для русскоязычных в Прибалтике многократные визы
    		   
    14 июня 2023, 21:48
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести многократные визы для русскоязычного населения Прибалтики.

    С таким предложением он выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РБК.

    Алиханов не согласился с тем, что «потенциал репатриации в Россию из Средней Азии исчерпан». Он отметил, что русскоязычные до сих пор переезжают в Россию из Казахстана и других стран СНГ. Также большой потенциал есть у Европы, где «только 2,5 млн человек русских или немцев с русскими корнями».

    Люди возвращаются еще и потому, что хотят воспитывать детей в традиционных ценностях. Так, в некоторых детских садах «рассказывают, как принцессу от дракона спасает другая принцесса».

    Губернатор напомнил, что предложил создать «карту русского» для возвращения соотечественников в Калининградскую область из-за рубежа. Она позволит получить бесплатную долгосрочную многократную визу и найти работу. Обладатели карты также смогут пользоваться Госуслугами.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.

    Коментарии (14)
    СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде
    		   
    14 июня 2023, 13:05
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ).

    Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает ТАСС со ссылкой на сообщение СБУ.

    Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями».

    Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины.

    Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве убили дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.

    Коментарии (20)
    Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова
    Замруководителя Совбеза Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова
    		   
    14 июня 2023, 09:43
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    С учетом поставок дальнобойных видов оружия Украине «санитарная зона» должна проходить по границам Львова, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал в Telegram слова президента Владимира Путина о необходимости создать демилитаризованную «санитарную зону» для безопасности России. По словам Медведева, учитывая поставки Киеву Западом дальнобойных видов оружия, такую линию следует проложить по границам Львова.

    Кроме того, указал замруководителя Совбеза, исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве «Северных потоков», у Москвы нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана.

    Во вторник президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.

    Коментарии (34)
    Сальдо: Плотину Каховской ГЭС можно восстановить
    Сальдо: Разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению
    		   
    14 июня 2023, 21:02
    Фото: Dmitriy Lyapunov/wikipedia.org/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.

    Он подчеркнул, что для этого необходимо дождаться выравнивания воды, чтобы сделать замеры. Также Сальдо добавил, что задача выработки электроэнергии на данный момент неактуальна, передает ТАСС.

    Напомним, количество погибших жителей Херсонской области достигло 17 человек. Глава правительства области Андрей Алексеенко сообщил, что предварительный ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей.

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    ЮАР сообщила о доставке оружия на российском судне Lady R в декабре
    Глава минобороны ЮАР Модисе сообщила о доставке судном Lady R в декабре оружия в страну
    		   
    15 июня 2023, 03:30
    Фото: WION/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Российское судно Lady R, которое в декабре пришвартовывалось в Южно-Африканской Республике, не забирало, а доставило в ЮАР оружие, сообщила глава минобороны ЮАР Танди Модисе.

    Модисе заявила, что ЮАР «не сделала ничего плохого», лишь «заказала и получила партию» оружия. По ее словам, речь об оружии, которое страна заказала еще в 2018 году. В ЮАР не грузили оружие на борт Lady R, сказала министр. Как заявила Модисе, проводить расследование нет необходимости, передает РИА «Новости».

    Напомним, Lady R находилось на военной базе ЮАР с 6 по 8 декабря. В мае посол США в ЮАР Рубен Бригети расценил присутствие Lady R в ЮАР как свидетельство поставок вооружений из Южно-Африканской Республики в Россию. Власти ЮАР опровергли его заявление. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место. Как сообщил МИД ЮАР, американский дипломат признал, что перешел черту, и извинился.


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    Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    		   
    14 июня 2023, 14:37
    Фото: Ashley Chan/Reuters
    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.

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    Кадыров: Депутат Делимханов жив и здоров
    Кадыров заявил, что депутат Делимханов жив и здоров
    		   
    14 июня 2023, 17:05
    Фото: duma.gov.ru
    Текст: Алексей Дегтярев

    Депутат Государственной думы Адам Делимханов жив, он не получил ранений, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

    «Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, когда он «подлил масла в огонь», авторы фейка сами поверили в свою сказку.

    Кадыров отметил, что  подразделения «Ахмат» находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области. Глава Чечни расскзаал, что он вместе с Делимхановым обсудил нынешнее положение, перераспределение сил и средств подразделений.

    До этого ряд СМИ распространили сообщения о якобы ранении Делимханова. Ранее депутат Дмитрий Кузнецов сказал, что спикер ГД Вячеслав Володин разговаривал с Делимхановым и заявил, что тот «жив-здоров».

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