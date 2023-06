Си Цзиньпин предложил три шага для решения палестинского вопроса 14 июня 2023, 15:26 Текст: Ольга Иванова

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул три предложения по решению палестинского вопроса во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин для решения вопроса предложил создать независимое палестинское государство с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Вторым пунктом он предложил обеспечить удовлетворение потребностей палестинской экономики и средств к существованию народа. И третьим пунктом председатель КНР подчеркнул, что необходимо придерживаться правильного направления мирных переговоров, сообщает ТАСС. Напомним, процесс урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем отброшен далеко назад, Россия выступает за прямой диалог между сторонами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с турецким коллегой. Пушков объяснил просьбу Макрона об участии в саммите БРИКС

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool

Текст: Ольга Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается маневрировать, то обозначая «особые отношения» с Си Цзиньпином, то заговаривая о несбыточной «стратегической автономии» ЕС от США, а теперь прося допустить его к участию в саммите БРИКС, считает российский сенатор Алексей Пушков. «Дальше слов пока дело не идет – Франция прочно встроена во внешнюю политику западного альянса, но, видимо, он исходит из того, что такие маневры помогут ему выделиться из безликого ряда западных руководителей, чьи имена вообще мало кому известны», – написал он в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Макрон консультировался с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой насчет возможности участия в саммите БРИКС. L’Opinion: Макрон попросил разрешения принять участие в саммите БРИКС

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Французский лидер Эммануэль Макрон консультировался с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой насчет возможности участия в саммите БРИКС, утверждает источник издания L’Opinion. Макрон в ходе телефонной беседы с Рамафосой 3 июня обсуждал возможность своего участия в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, утверждают собеседники L’Opinion, передает ТАСС. Президент ЮАР якобы не ожидал этой просьбы, он решил взять паузу для обсуждения ситуации с партнерами по БРИКС. В скором времени в ЮАР ожидается визит французского министра иностранных дел Катрин Колонна. Новости СМИ2 Путин назвал условие завершения конфликта на Украине

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. «В целом западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. <…> Но в конечном итоге это интересы США. Ключ к решению проблемы – на их стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружения и техники, все. Украинцы сами ничего не производят, на завтра они захотят вести переговоры. Уже не формально, а по существу», – цитирует ТАСС Путина. По словам Путина, на переговорах в Стамбуле детально обсуждались вопросы безопасности Украины. Ранее Путин заявил, что Россия не потерпит угроз Украины со своих исторических территорий. Россия уничтожила почти все переданные Киеву БМП Bradley InfoBRICS: Киев из-за недооценки России уже потерял почти все переданные Западом БМП Bradley

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Украинские силы уже потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности российской армии, пишет InfoBRICS. По данным издания, Киев в ходе контрнаступления все еще не достиг каких-либо видимых успехов, но уже потерял немало переданных Западом танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley. Как пишет InfoBRICS, эксперты все больше склоняются к тому, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, что обернется очередным геополитическим провалом НАТО. Среди причин сложившейся ситуации издание называет ошибочно невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а также нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное ВСУ. В результате, пишет автор статьи, ВСУ уже унизительно потеряли большую часть боевых машин. Тем временем США в рамках нового пакета помощи передали Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, всего транш составит 325 млн долларов. Новости СМИ2 В московском ЦУМе заметили одежду оскорбляющего Россию украинского дизайнера Украинский дизайнер Таккори оскорбила Россию, но не стала возражать против продажи ее коллекции в ЦУМе

Фото: соцсети

Текст: Антон Антонов

В ЦУМе – московском магазине люксовой одежды – появилась в продаже новая коллекция марки Tak.Ori, созданная украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко), которая после начала специальной военной операции России на Украине заняла жесткую антироссийскую позицию. После появления ее новой коллекции в магазине в центре Москвы, у Таккори в соцсетях начали спрашивать о том, почему она продает свои вещи в ЦУМе. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала. «Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори. Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», Таккори ответила: «Я, Украинка, когда-то по-другому говорила?». Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах». Следует отметить, что в России одежда Tak.Ori продавалась около десяти лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционировала себя как «итальянского дизайнера русского происхождения». Таккори училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заявили, что украинский президент продали страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье». В комментариях недовольные позицией Таккори заявили, что откажутся от бренда и даже пригрозили «выкинуть шапки». Отметим, что хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей. Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца

Фото: LTV Zinu dienests/YouTube

Текст: Евгений Поздняков

Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ. «Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог. «Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт. «Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница. «Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер. «Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт. «Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер. Ранее стало известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете The Guardian он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки. Ранее в Польше заявляли о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев. Новости СМИ2 Взрывы прогремели на Украине Взрывы прозвучали в Одессе и других регионах Украины

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками районах Запорожской области прогремели взрывы, сообщают СМИ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе начался пожар, передает ТАСС. «Военкоры Русской весны» сообщают, что в городе «прогремели уже четыре взрыва». Кроме того, «в ряде областей к вражеским объектам летят «Герани». Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в Запорожье прозвучали два взрыва. Напомним, во вторник взрыв прогремел в городе Днепре (Днепропетровске) и в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник. Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС. Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент. ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин. Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин. Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley. Новости СМИ2 Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. «Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина. «В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства. Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны. Лукашенко назвал мощность размещенного в Белоруссии ядерного оружия Лукашенко заявил, что размещаемое в Белоруссии ядерное оружие мощнее, чем примененное США в Японии

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Тактическое ядерное оружие, размещаемое Россией в Белоруссии, втрое мощнее примененных США в Хиросиме и Нагасаки бомб, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко каналу «Россия-1». «Там больше 80 тыс. (человек) погибло мгновенно, 250 тысяч (всего) от удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Не знаю... под миллион человек погибнет. Не дай Бог применять это оружие», – передает ТАСС слова Лукашенко. По словам белорусского лидера, согласовать применение ядерного оружия с Россией не является проблемой. «Если начнется война, что я, буду смотреть по сторонам? (...) Путин позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже сейчас. Поэтому – что за проблема согласовать нанесение какого-то удара?» – сказал Лукашенко. Ранее Лукашенко заявил, что Минск в течение нескольких дней получит тактическое ядерное оружие от России. Новости СМИ2 Артиллерия России уничтожила позиции, с которых ВСУ били по Белгородской области Минобороны России показало уничтожение позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область

Фото: Минобороны России/Telegram

Текст: Антон Антонов

Минобороны России опубликовало видеозапись того, как артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожают позиции, с которых артиллерия вооруженных сил Украины обстреливала Белгородскую область. Один из военнослужащих рассказал, что после выявления цели разведкой российское «кочующее орудие» выдвигается на позицию и «отрабатывает по этой цели», корректируя огонь с помощью беспилотника. «Цель уничтожена. По второй цели работали – оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», – приводит его слова ТАСС. Он сообщил, что уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. Российский военнослужащий пояснил, что ВСУ «ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты». В российских артиллерийских расчетах действуют в том числе военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. В ведомстве уточнили, что помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, российские расчеты разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинских военных, передает РИА «Новости». В свою очередь боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун» рассказал, как артиллеристы Южной группировки российских войск вместе с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на Донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ. Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут участвовать в предотвращении украинских диверсионных вылазок в приграничные районы России. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины. На границе Латвии выстроились очереди желающих въехать в Россию украинцев LSM: На границе Латвии появились очереди из желающих въехать в Россию украинцев

Фото: LTV Zinu dienests/YouTube

Текст: Алина Власенко

Очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию, выстроились на пункте пропуска Виентули в Латвии, пишет портал LSM. На прошлой неделе на латвийской границе начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России, сообщает портал LSM. С конца мая в пункте по оказанию помощи начали выстраиваться очереди из украинцев, отмечает радио Sputnik. Новости СМИ2 На траулере «Дмитрий Кожарский» подняли флаг России 13 июня 2023, 19:30 В Калининграде прошла церемония поднятия государственного флага России на построенном Выборгским судостроительным заводом (ВСЗ) траулере проекта KMT02 «Дмитрий Кожарский». В церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Росрыболовства Илья Шестаков, первый заместитель гендиректора ОСК Андрей Бузинов, гендиректор ООО «Управляющая компания «ФОР» Павел Балон, родственники Дмитрия Кожарского, ветераны рыбной промышленности, курсанты Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота, сообщили в пресс-службе ОСК. Строительство траулеров на Выборгском заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) ведется в рамках программы «инвестиционных квот», стимулирующих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Всего по заказу входящих в группу «ФОР» компаний на ВСЗ будет построено три рыболовных траулера проекта KMT02. «Еще один современный, высокотехнологичный траулер, построенный корабелами ОСК, передан заказчикам. Хотим, чтобы он работал на благо нашей страны, вносил вклад в обеспечение продовольственной безопасности, да и просто обеспечивал граждан вкусной и полезной рыбой, заодно демонстрируя флаг России в морях», – отметил первый заместитель гендиректора ОСК Андрей Бузинов. «Дмитрий Кожарский» – первый крупнотоннажный рыбопромысловый траулер-процессор проекта КМТ02.02, проедназначен для лова донных пород рыб. Был заложен 1 ноября 2018 года, спущен на воду 19 июня 2020-го. На борту размещено оборудование с планируемой производительностью вылова и объемом круглосуточной заморозки до 105 тонн рыбы в сутки.

Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. «Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны. Новости СМИ2 Лукашенко назвал оружие победы Лукашенко рассказал, без чего не будет победы на фронте

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus/REUTERS

Текст: Ольга Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал во время посещения предприятия военно-промышленного комплекса в Минской области о востребованности и своевременности налаживания собственного производства боеприпасов, без которых не будет победы на фронте. Лукашенко подчеркнул, что речь не идет о том, что не нужно производить дорогостоящее высокоточное вооружение. Речь идет о том, что без собственного более простого вооружения «никакой победы на фронте не будет», видео с выступлением Лукашенко опубликовано в Telegram-канале «Пул первого». По его словам, также востребованы, например, реактивные системы залпового огня «Шквал», которые решают большие проблемы на фронте. Соответственно необходимы и боеприпасы к ним. Поэтому по поручению Лукашенко в очень сжатые сроки было организовано собственное серийное производство боеприпасов и в скором времени оно должно развернуться на полную мощность. «Выйдем на 10-12 тыс. У нас же «диктатура» и, если жимануть, то и 15 тыс. Дмитрий Александрович Пантус соберет», – заметил Лукашенко. Ранее Лукашенко заявил, что спецоперация на Украине продемонстрировала, что западная военная техника не такая неуязвимая, как принято считать.