Лавров заявил об откате процесса урегулирования между палестинцами и Израилем

Лавров: Урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем отброшено далеко назад

Процесс урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем отброшен далеко назад, Россия выступает за прямой диалог между сторонами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с турецким коллегой.

Он пояснил, что откат произошел в результате многих событий: столкновений, односторонних мер, которые принимаются с каждой из сторон. Лавров подчеркнул, что столкновения чреваты дальнейшим обострением, передает РИА «Новости».

Россия в свою очередь разделяет необходимость вернуться к основополагающим решениям ООН, на которых должен идти прямой диалог между палестинцами и Израилем в формате двухгосударственного решения.

Кроме того, Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили обстановку в Сирии.

Турецкий министр поблагодарил Лаврова и МИД России за подготовку и проведение встречи замминистров иностранных дел РФ, Турции, Ирана и Сирии в Москве 4 апреля.

Он выразил надежде на то, что процесс урегулирования по Сирии будет продолжен в той же прозрачной и открытой форме, что и ранее.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по провинции Дамаск, причинен материальный ущерб.