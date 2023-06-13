Бойцы «Ахмата» направлены на защиту Белгородской области

Глава Чечни Кадыров: Бойцы «Ахмата» отправятся защищать Белгородскую область от диверсантов

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут участвовать в предотвращении украинских диверсионных вылазок в приграничные районы России, все цели будут достигнуты, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в работе будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат», которые будут работать «в тесном контакте с другими российскими подразделениями, что позволит существенно усилить безопасность на приграничных территориях».

По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии и обсудил этот вопрос.

Ранее Путин заявил, что атаки ВСУ на приграничные районы связаны с желанием отвлечь российские силы и средства на эту сторону с других критических для Украины направлений, но будет сделано все для защиты граждан.

Также президент заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.