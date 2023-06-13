В Госдуме объяснили необходимость блокировки сайтов по сбору средств для ВСУ

Продвижение сайтов по сбору средств для ВСУ является прямым вмешательством во внутренние дела России, заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о блокировке сайтов по сбору средств для ВСУ. «Пропаганда и продвижение в российском сегменте Интернета ресурсов, которые собирают средства для поддержки противника и оказывают иную помощь вооруженным формированиям Украины, является прямым вмешательством в нашим внутренние дела, не говоря уже о моральной стороне этой деятельности», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.

Ответственность за такую поддержку наших врагов уже предусмотрена ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Она содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности нашей страны и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Комиссией выявлено, что информацию о сборе средств в поддержку ВСУ активно распространяют зарубежные СМИ и неправительственные организации (НПО), в том числе признанные нежелательными на территории России (из Канады, США, Бельгии, Венгрии, Англии, Германии и др. стран)», – добавили Пискарев.

Он уточнил, что ими публикуются реквизиты для пожертвований на покупку беспилотников, приборов ночного видения, топлива, бронежилетов, касок и др. снаряжения). Распространяются инструкции по безопасному переводу из России средств для ВСУ и контакты получателей – украинских фондов и организаций. Такой деятельностью, в частности, занимается немецкая НПО «Декабристы». По материалам Комиссии данная НПО признана нежелательной на территории России.

В условиях проведения Специальной военной операции распространение в Интернете информации с предложением финансирования противника представляет реальную угрозу безопасности и требует безотлагательного принятия мер реагирования. В связи с этим наш законопроект предусматривает изменения ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», согласно которым Генеральный прокурор РФ и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций.

«Полагаем также возможным предусмотреть поправкой блокировку информации не только о финансировании противника, но и о любой иной его материально-технической поддержке», – заключил Пискарев.