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В Госдуме объяснили необходимость блокировки сайтов по сбору средств для ВСУ
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Продвижение сайтов по сбору средств для ВСУ является прямым вмешательством во внутренние дела России, заявил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о блокировке сайтов по сбору средств для ВСУ. «Пропаганда и продвижение в российском сегменте Интернета ресурсов, которые собирают средства для поддержки противника и оказывают иную помощь вооруженным формированиям Украины, является прямым вмешательством в нашим внутренние дела, не говоря уже о моральной стороне этой деятельности», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.
Ответственность за такую поддержку наших врагов уже предусмотрена ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Она содержит запрет на оказание финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, направленной против безопасности нашей страны и предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Комиссией выявлено, что информацию о сборе средств в поддержку ВСУ активно распространяют зарубежные СМИ и неправительственные организации (НПО), в том числе признанные нежелательными на территории России (из Канады, США, Бельгии, Венгрии, Англии, Германии и др. стран)», – добавили Пискарев.
Он уточнил, что ими публикуются реквизиты для пожертвований на покупку беспилотников, приборов ночного видения, топлива, бронежилетов, касок и др. снаряжения). Распространяются инструкции по безопасному переводу из России средств для ВСУ и контакты получателей – украинских фондов и организаций. Такой деятельностью, в частности, занимается немецкая НПО «Декабристы». По материалам Комиссии данная НПО признана нежелательной на территории России.
В условиях проведения Специальной военной операции распространение в Интернете информации с предложением финансирования противника представляет реальную угрозу безопасности и требует безотлагательного принятия мер реагирования. В связи с этим наш законопроект предусматривает изменения ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», согласно которым Генеральный прокурор РФ и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций.
«Полагаем также возможным предусмотреть поправкой блокировку информации не только о финансировании противника, но и о любой иной его материально-технической поддержке», – заключил Пискарев.
Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2
Маск оценил потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2
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Американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
Один из пользователей Twitter прокомментировал слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего поставить Киеву больше танков Leopard 2. Пользователь, в частности, отметил, что, судя по роликам в Сети, эти танки на Украине «разрывают в клочья». Комментатор предположил, что украинские военные не имеют достаточной подготовки для этих танков, передает РИА «Новости».
Маск в ответ написал, что небольшое количество танков Leopard 2 легко уничтожить противотанковым оружием и минами. По мнению предпринимателя, следует либо поставить Украине в разы больше этих танков, либо не поставлять их вообще, пишет Ura.ru.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Минобороны показало трофейные танки Leopard
Минобороны показало захваченные у ВСУ танки Leopard и американские БМП Bradley
Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
На кадрах запечатлена поставленная Киеву западная техника, ее ВСУ задействовали при попытке наступления. В частности, у российских военных оказались немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, говорится в Telegram Минобороны.
При этом военные обращают внимание, что у некоторых боевых машин все еще работают двигатели, что говорит о скоротечности боя и бегстве украинских военных из боеспособной техники.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии в ответ заявили, что не станут менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжат поставку вооружения Киеву.
Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2
Министр обороны ФРГ Писториус ответил на требование Киева поставить больше танков Leopard 2
Германия не станет менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставку вооружения Киеву, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус указал, что немецкие власти не могут заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя. При этом он указал, что с июля Германия нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5 и до конца года планирует поставить более 100 штук, передает ТАСС.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
В то же время американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
В США допустили полное вымирание украинского народа
American Conservative: США допускают полное вымирание украинцев
Американский план по украинскому конфликту может закончиться тем, что ради выгоды Белого дома вымрут все украинцы, считает обозреватель Питер ван Бурен.
Вашингтон улучшил очередную стратегию – «Доктрину Байдена» (президент США Джо Байден), предполагающую извлечение максимальной выгоды из вооруженного конфликта без активного участия США, отметил Бурен в материале для American Conservative, передает РИА «Новости».
При этом план предполагает игнорирование человеческих жертв, указал обозреватель.
По его мнению, Украина встала в один ряд с Вьетнамом, Ираком и Афганистаном, США не желают завершения конфликта, потому шлют военную помощь киевскому режиму.
Американскому руководству безразлично число погибших украинцев и разрушение страны, так как процесс восстановления может стать еще одним источником прибыли для США.
ВС России уничтожили под Артемовском отступающую технику ВСУ
Бойцы Северного флота ВМФ России уничтожили под Артемовском отступающие после неудачной атаки бронетранспортеры ВСУ
Бойцы 200-й бригады Северного флота ВМФ России поразили отступающие после неудачной атаки на Артемовском направлении бронетранспортеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из видеозаписи.
На видеозаписи можно увидеть, как артиллеристы Северного флота ВМФ России метким выстрелом попадают в бронемашину Вооруженных сил Украины, пытающуюся быстро покинуть местность. После попадания снаряда в бронетранспортере ВСУ начинается пожар и он останавливается. В задней части украинской бронемашины открывается десантный отсек и военнослужащие ВСУ начинают выпрыгивать на землю. В этот момент прямо в открытый десантный отсек с пехотой противника попадает ракета, передает РИА «Новости».
Накануне ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском.
Блинкен заявил о максимально возможном расширении поддержки контрнаступления Киева
Западные страны желают увеличить поддержку контрнаступления киевского режима максимально возможным образом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Запад продолжит расширение поддержки киевского режима, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, также важна поддержка Украины, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны», сказал Блинкен, передает ТАСС.
Это необходимо, если в будущем Россия решит предпринять «еще одну агрессию», на этот случай Украине нужна дополнительная поддержка.
Украинской стороне важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».
НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал Блинкен.
По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым» и «прочным».
Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет никакой дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что это понесло катастрофические последствия для украинцев.
Ранее военкоры сообщали, что украинские вооруженные силы начали менять тактику наступления.
«Миротворец» заявил о «ликвидации» Берлускони
Украинский скандальный сайт «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда) внес бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в список «ликвидированных» после его смерти.
На профиле Берлускони на сайте указано, что политик «ликвидирован», передает RT.
Бывший премьер Италии записан на «Миротворце» как пособник «российско-фашистских захватчиков и террористов».
Бывший премьер Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Итальянские СМИ сообщали, что политик страдал от лейкоза.
Вучич предупредил о грядущей эскалации конфликта на Украине
Президент Сербии Вучич: ВСУ только начали наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Вучич заявил в эфире телеканала «Хэппи», что очень обеспокоен ситуацией на Украине. Он выразил опасение, что дальнейшая эскалация еще впереди, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Он также выразил мнение, что русский ответ также, вероятно, не будет слабым, «если у них останутся силы».
Вучич вновь отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте отказа Белграда от присоединения к антироссийским санкциям. Кроме того, по его словам, нервозность на международной арене вызывает уничтожение западных вооружений.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько дней назад, оно было тщательно спланировано и должно продлиться несколько недель или месяцев. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал несомненным и очевидным начало наступления ВСУ.
Экс-боец батальона «Барс-12»: Харьков, Одесса и Киев ждут, когда смогут праздновать День России
Экс-боец батальона «Барс-12»: Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России
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Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России вместе с 89 регионами РФ, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион», находясь на Красной площади, где прошел большой праздничный концерт в честь Дня России.
«Еще пару лет назад День России и единение нации для какой-то части наших граждан были несколько абстрактными понятиями. Но сейчас в зоне СВО мы видим настоящее воплощение объединения россиян для противодействия врагу, помощи жителям новых регионов и тем, кто находится на линии удара», – пояснил Виктор Исаев, бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион».
«Нынешнее единение и патриотизм России иллюстрирует один случай. Как-то раз под Красным Лиманом нам поступил приказ отходить в район Сватово – Кременной. Когда все бойцы загрузились, к нам подошли местные жители – женщины, дети, пожилые люди – и попросили забрать их. Места в машинах не было – все занимал личный состав и боеприпасы. И тогда военные вышли из машин, загрузили людей и отправили в безопасное место, а сами пошли в многокилометровый марш под обстрелами», – рассказал он.
«Те эвакуированные мирные жители потом были отправлены в пункты временного размещения и уехали в разные регионы РФ. Уверен, сейчас они если не стоят здесь, на Красной площади, то уж точно смотрят трансляцию праздника. В этой истории проявилась гуманная сущность русского военного. Он не может быть ни захватчиком, ни агрессором, а только защитником. Уверен, в русских городах – Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Киеве – тоже ждут момента, когда смогут праздновать с нами День России», – подчеркнул собеседник.
«День России – это время подведения итогов работы каждого на своем поприще. Как человек, взаимодействующий с подрастающим поколением, могу сказать, какие перемены произошли за последние лет десять. Молодые люди сегодня в нашей стране уже со школьных лет думают, чем они могут быть полезны Родине, какое место Россия занимает в их жизни. Они осознают, что наша сила в единстве», – рассказал председатель молодежной общественной организации «Наследие» Виталий Шереметьев.
В понедельник на Красной площади в Москве прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России, на который приехали школьники, студенты, волонтеры, военные и гражданские активисты из 89 регионов РФ. На сцене выступили Леонид Агутин, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсона и Запорожья.
В плен российским силам сдались два экипажа украинских БМП
Российским силам под Авдеевкой сдались в плен два экипажа украинских БМП
В плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые, сообщил представитель в силовых структурах региона.
По словам правоохранителей, с российскими силами в районе Авдеевки связался командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попросив оказать помощь его раненым солдатам. По словам военного, командование бригады отказалось их эвакуировать.
Украинский командир также попросил обеспечить безопасный коридор, так как сдача его подразделения в плен происходила со всем штатным вооружением, включая две БМП-1, передает ТАСС.
Операция прошла успешно. В плен сдались десять украинских солдат, в том числе тяжелораненые. В настоящее время бойцы ВСУ находятся на территории республики.
L’Opinion: Макрон попросил разрешения принять участие в саммите БРИКС
Французский лидер Эммануэль Макрон консультировался с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой насчет возможности участия в саммите БРИКС, утверждает источник издания L’Opinion.
Макрон в ходе телефонной беседы с Рамафосой 3 июня обсуждал возможность своего участия в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, утверждают собеседники L’Opinion, передает ТАСС.
Президент ЮАР якобы не ожидал этой просьбы, он решил взять паузу для обсуждения ситуации с партнерами по БРИКС.
В скором времени в ЮАР ожидается визит французского министра иностранных дел Катрин Колонна.
Написание фамилий помешало Нидерландам применить санкции к россиянам
NOS: написание фамилий помешало Нидерландам применить санкции к россиянам
Часть голландских банков не может отследить российские активы для их заморозки по санкциям из-за ошибок в написании фамилий, говорится в исследовании Центрального банка Нидерландов (De Nederlandsche Bank).
Центробанк страны провел проверку 31 финансового учреждения и установил, что треть из них не может найти все банковские счета и другие активы российских граждан, попавших под санкции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).
Нередко загвоздка заключается в написании фамилий, к примеру, фамилия российского президента на английском пишется как Putin, тогда как на голландском – Poetin.
Адвокат Хелен Овер де Линден назвала это «детсадовскими ошибками», имена и фамилии в санкционных списках приводятся на английском, голландском, русском, украинском, и, «возможно, еще как-то».
Российские активы на 6 млн евро заморозили в первый месяц после объявления санкций в 2022 году, до лета 2022 года в Нидерландах заморозили еще 634 млн евро, и за год сумма возросла лишь до 644,5 млн евро.
Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО
Актер Охлобыстин: Михаил Ефремов просился добровольцем на фронт, но его не взяли
Отбывающего в срок в колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова не взяли в зону проведения СВО из-за возраста и состояния здоровья, заявил друг артиста, актер Иван Охлобыстин.
В интервью YouTube-каналу Metametrica актер, сценарист, общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал, что Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий в обмен на амнистию, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали, передает «Царьград».
По словам Охлобыстина, Михаил Ефремов – «больной пожилой человек, с такой трагедией, ломаный, изломанный».
Ранее осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы.
Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии №4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.
Источник в ВСУ указал на большие потери Украины на Запорожском направлении
Economist: ВСУ понесли большие потери на Запорожском направлении
Украинская сторона на Запорожском направлении понесла тяжелые потери – десятки солдат и много единиц техники, заявил военный источник в ВСУ журналу Economist.
Атака в направлении Орехово-Токмак проходит тяжело, ВСУ несут значительные потери в бронетехнике и живой силе, они исчисляются десятками, сказал собеседник Economist, передает РИА «Новости».
Источник в военной разведке ВСУ пояснил, что российские укрепления и подразделения радиоэлектронной борьбы составляют значительные трудности для украинских войск.
На ход наступления также влияет погода – большую часть начавшейся недели будут идти дожди.
Резников рассказал о требовании Запада убивать как можно больше россиян на Украине
Глава МО Украины Резников: Запад в начале спецоперации требовал от Киева убивать как можно больше россиян
Запад не верил в победу Украины в конфликте с Россией и вместо военной помощи предлагал Киеву убивать как можно больше россиян, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Как заявил Резников в комментарии журналу Foreign Affairs, на просьбу Киева передать ПЗРК Stinger западные политики отвечали: «Нет, копайте окопы и убивайте столько русских, сколько сможете, пока все не закончится».
По словам министра обороны Украины, это свидетельствует о том, что Запад не верил в победу Киева в конфликте с Москвой.
Теперь, по словам Резникова, страны Запада якобы убедились в боеспособности Украины и потому поставляют Киеву достаточно военной помощи.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.