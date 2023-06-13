Михаила Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО

Актер Охлобыстин: Михаил Ефремов просился добровольцем на фронт, но его не взяли

Отбывающего в срок в колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова не взяли в зону проведения СВО из-за возраста и состояния здоровья, заявил друг артиста, актер Иван Охлобыстин.

В интервью YouTube-каналу Metametrica актер, сценарист, общественный деятель Иван Охлобыстин рассказал, что Ефремов был готов отправиться добровольцем в зону боевых действий в обмен на амнистию, но из-за плохого состояния здоровья и возраста ему отказали, передает «Царьград».

По словам Охлобыстина, Михаил Ефремов – «больной пожилой человек, с такой трагедией, ломаный, изломанный».

Ранее осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы.

Напомним, в январе Ефремов направлял прошение о замене лишения свободы на принудительные работы. В колонии №4, где артист отбывает наказание, сообщили об отсутствии претензий к актеру.