Михаил Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

Осужденный актер Михаил Ефремов просит заменить ему лишение свободы на принудительные работы

Осужденный на 7,5 лет колонии за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов направил прошение о замене лишения свободы на принудительные работы.

Как следует из материалов дела, переданных в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области, осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов ходатайствует о замене ему наказания на принудительные работы, передает ТАСС. Дата рассмотрения судом ходатайства еще не назначена.

Согласно законодательству, суду предстоит выяснить, раскаивается ли осужденный, возместил ли он вред, а также оценить его поведение, отношение к учебе и труду за весь период отбывания наказания, передает РИА «Новости».

Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал, что отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов не пошел работать в клуб в колонии, он делает молнии.

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, погиб.

Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.