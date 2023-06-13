|
|
Лукашенко объяснил помилование Протасевича
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Решение о помиловании одного из основателей экстремистского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича принято, поскольку тот выполнил все обещанное, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Протасевич сделал все, что обещал, и не для того, чтобы не попасть в тюрьму, сказал Лукашенко, передает БелТА.
Молодой человек признался, что поступил неправильно, и он никого не убивал, добавил белорусский лидер.
Напомним, в конце мая Лукашенко помиловал Протасевича. Основатель экстремистского Telegram-канала был осужден на восемь лет.
Российские военные перешли в контратаку в Запорожской области
Рогов: ВС России пошли в контратаку в районе Времевского выступа в Запорожской области
Российские вооруженные силы при поддержке ВКС России перешли в контратаку в районе Времевского выступа на запорожской линии фронта, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные из 127-й дивизии пошли вперед, выбивают противника из Макаровки и работают в районе Нескучного, «устроив для нацистов сущий ад», сообщил Рогов.
По его словам, реактивная и ствольная артиллерия работает четко в цель по позициям противника, передает радио «Комсомольская правда».
До этого Рогов рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском фронте.
Ранее Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Военкоры показали уничтожение антенн Starlink под Донецком
Операторы 110-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса (ранее 100-я бригада Народной милиции ДНР) уничтожили с помощью дронов антенны американских спутников Starlink.
Украинские военные ориентировались с помощью системы Starlink на местности в Красногоровке, с помощью нее осуществлялось управление, говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уничтожением антенн занимались дроны проекта «РойVOZмездия».
Ранее сообщалось, что украинские катера, напавшие на корабль «Приазовье» Черноморского флота России, были произведены в одной из западных стран, ими управляли через модули Starlink.
Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2
Маск оценил потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2
|
|
Американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
Один из пользователей Twitter прокомментировал слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего поставить Киеву больше танков Leopard 2. Пользователь, в частности, отметил, что, судя по роликам в Сети, эти танки на Украине «разрывают в клочья». Комментатор предположил, что украинские военные не имеют достаточной подготовки для этих танков, передает РИА «Новости».
Маск в ответ написал, что небольшое количество танков Leopard 2 легко уничтожить противотанковым оружием и минами. По мнению предпринимателя, следует либо поставить Украине в разы больше этих танков, либо не поставлять их вообще, пишет Ura.ru.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.
Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».
«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
В США допустили полное вымирание украинского народа
American Conservative: США допускают полное вымирание украинцев
Американский план по украинскому конфликту может закончиться тем, что ради выгоды Белого дома вымрут все украинцы, считает обозреватель Питер ван Бурен.
Вашингтон улучшил очередную стратегию – «Доктрину Байдена» (президент США Джо Байден), предполагающую извлечение максимальной выгоды из вооруженного конфликта без активного участия США, отметил Бурен в материале для American Conservative, передает РИА «Новости».
При этом план предполагает игнорирование человеческих жертв, указал обозреватель.
По его мнению, Украина встала в один ряд с Вьетнамом, Ираком и Афганистаном, США не желают завершения конфликта, потому шлют военную помощь киевскому режиму.
Американскому руководству безразлично число погибших украинцев и разрушение страны, так как процесс восстановления может стать еще одним источником прибыли для США.
Россиянина убили в центре Стамбула
В центре Стамбула российский турист Вячеслав Нечипорук погиб в результате конфликта, его пырнули ножом, сообщает турецкая газета Haberturk.
Инцидент произошел в районе Таксим. Нечипорук вступил в конфликт с четырьмя людьми, ему нанесли ножевое ранение, в результате которого он умер, передает RT со ссылкой на Haberturk.
По данным правоохранителей, россиянин и нападавшие поссорились, подозреваемых задержали. Там уточнили, что пострадавшего успели доставить в больницу, но он там скончался.
Генеральное консульство России находится в контакте с турецкой полицией.
Осенью 2022 года турецкие правоохранители заподозрили россиянина в убийстве родителей во время отдыха в Анталье.
Путин пошутил над Эрнстом за шампанским
Президент Владимир Путин на встрече после вручения государственных наград в День России пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.
Глава государства заметил отсутствие бокала с шампанским в руках у гендиректора телеканала, передает РИА «Новости».
«Деятелям искусства? Не?» – сказал президент Эрнсту.
«Не», – улыбнулся в ответ руководитель Первого канала и взял бокал.
«Боится, развяжет его», – пошутил Путин.
На церемонии вручения премий глава государства комментировал слова Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается в формировании «образа мысли».
«Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – отмечал президент.
ВС России уничтожили под Артемовском отступающую технику ВСУ
Бойцы Северного флота ВМФ России уничтожили под Артемовском отступающие после неудачной атаки бронетранспортеры ВСУ
Бойцы 200-й бригады Северного флота ВМФ России поразили отступающие после неудачной атаки на Артемовском направлении бронетранспортеры Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из видеозаписи.
На видеозаписи можно увидеть, как артиллеристы Северного флота ВМФ России метким выстрелом попадают в бронемашину Вооруженных сил Украины, пытающуюся быстро покинуть местность. После попадания снаряда в бронетранспортере ВСУ начинается пожар и он останавливается. В задней части украинской бронемашины открывается десантный отсек и военнослужащие ВСУ начинают выпрыгивать на землю. В этот момент прямо в открытый десантный отсек с пехотой противника попадает ракета, передает РИА «Новости».
Накануне ВС России отразили атаку ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении и сорвали разведку боем ВСУ под Лисичанском.
Германия ответила на требование Украины поставить больше танков Leopard 2
Министр обороны ФРГ Писториус ответил на требование Киева поставить больше танков Leopard 2
Германия не станет менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжит поставку вооружения Киеву, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус указал, что немецкие власти не могут заменить каждый танк, который сейчас выводится из строя. При этом он указал, что с июля Германия нарастит поставки отремонтированных танков Leopard 1A5 и до конца года планирует поставить более 100 штук, передает ТАСС.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus.
В то же время американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.
Блинкен заявил о максимально возможном расширении поддержки контрнаступления Киева
Западные страны желают увеличить поддержку контрнаступления киевского режима максимально возможным образом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Запад продолжит расширение поддержки киевского режима, чтобы тот смог добиться успеха на поле боя, также важна поддержка Украины, чтобы в будущем «создать сильный потенциал сдерживания и обороны», сказал Блинкен, передает ТАСС.
Это необходимо, если в будущем Россия решит предпринять «еще одну агрессию», на этот случай Украине нужна дополнительная поддержка.
Украинской стороне важны «военная сила» и «экономическая и демократическая сила», чтобы страна могла «не просто выжить, а процветать в перспективе».
НАТО на саммите в Вильнюсе даст Киеву «мощный пакет» политической и практической поддержки, пообещал Блинкен.
По его словам, Украина и Запад хотят мира, но он «должен быть справедливым» и «прочным».
Говоря о подрыве Каховской гидроэлектростанции, он пояснил, что у американской разведки нет никакой дополнительной информации о произошедшем. Блинкен добавил, что это понесло катастрофические последствия для украинцев.
Ранее военкоры сообщали, что украинские вооруженные силы начали менять тактику наступления.
«Миротворец» заявил о «ликвидации» Берлускони
Украинский скандальный сайт «Миротворец» (заблокирован в России по решению суда) внес бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в список «ликвидированных» после его смерти.
На профиле Берлускони на сайте указано, что политик «ликвидирован», передает RT.
Бывший премьер Италии записан на «Миротворце» как пособник «российско-фашистских захватчиков и террористов».
Бывший премьер Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Итальянские СМИ сообщали, что политик страдал от лейкоза.
Вучич предупредил о грядущей эскалации конфликта на Украине
Президент Сербии Вучич: ВСУ только начали наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее, дальнейшая эскалация еще впереди, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Вучич заявил в эфире телеканала «Хэппи», что очень обеспокоен ситуацией на Украине. Он выразил опасение, что дальнейшая эскалация еще впереди, передает ТАСС.
По словам президента Сербии, Вооруженные силы Украины (ВСУ) только начали свое наступление, оно будет во много раз мощнее. Он также выразил мнение, что русский ответ также, вероятно, не будет слабым, «если у них останутся силы».
Вучич вновь отметил, что события на Украине способствуют росту давления на Сербию в контексте отказа Белграда от присоединения к антироссийским санкциям. Кроме того, по его словам, нервозность на международной арене вызывает уничтожение западных вооружений.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось несколько дней назад, оно было тщательно спланировано и должно продлиться несколько недель или месяцев. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби назвал несомненным и очевидным начало наступления ВСУ.
Российские войска ударили по местам дислокации резервов ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам дислокации ВСУ
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили места дислокации резервов ВСУ, цели ударов достигнуты, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.
Ранее авиация России нанесла удар по ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Минобороны показало трофейные танки Leopard
Минобороны показало захваченные у ВСУ танки Leopard и американские БМП Bradley
Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
На кадрах запечатлена поставленная Киеву западная техника, ее ВСУ задействовали при попытке наступления. В частности, у российских военных оказались немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, говорится в Telegram Минобороны.
При этом военные обращают внимание, что у некоторых боевых машин все еще работают двигатели, что говорит о скоротечности боя и бегстве украинских военных из боеспособной техники.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германия могла бы направить Украине в три раза больше танков Leopard 2, 60 БМП Marder и дальнобойных крылатых ракет Taurus. В Германии в ответ заявили, что не станут менять каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, но продолжат поставку вооружения Киеву.
Экс-боец батальона «Барс-12»: Харьков, Одесса и Киев ждут, когда смогут праздновать День России
Экс-боец батальона «Барс-12»: Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России
|
|
Русские города – Харьков, Одесса, Киев – ждут момента, когда смогут праздновать День России вместе с 89 регионами РФ, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион», находясь на Красной площади, где прошел большой праздничный концерт в честь Дня России.
«Еще пару лет назад День России и единение нации для какой-то части наших граждан были несколько абстрактными понятиями. Но сейчас в зоне СВО мы видим настоящее воплощение объединения россиян для противодействия врагу, помощи жителям новых регионов и тем, кто находится на линии удара», – пояснил Виктор Исаев, бывший замкомандира добровольческого батальона «Барс-12» «Русский легион».
«Нынешнее единение и патриотизм России иллюстрирует один случай. Как-то раз под Красным Лиманом нам поступил приказ отходить в район Сватово – Кременной. Когда все бойцы загрузились, к нам подошли местные жители – женщины, дети, пожилые люди – и попросили забрать их. Места в машинах не было – все занимал личный состав и боеприпасы. И тогда военные вышли из машин, загрузили людей и отправили в безопасное место, а сами пошли в многокилометровый марш под обстрелами», – рассказал он.
«Те эвакуированные мирные жители потом были отправлены в пункты временного размещения и уехали в разные регионы РФ. Уверен, сейчас они если не стоят здесь, на Красной площади, то уж точно смотрят трансляцию праздника. В этой истории проявилась гуманная сущность русского военного. Он не может быть ни захватчиком, ни агрессором, а только защитником. Уверен, в русских городах – Харькове, Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Киеве – тоже ждут момента, когда смогут праздновать с нами День России», – подчеркнул собеседник.
«День России – это время подведения итогов работы каждого на своем поприще. Как человек, взаимодействующий с подрастающим поколением, могу сказать, какие перемены произошли за последние лет десять. Молодые люди сегодня в нашей стране уже со школьных лет думают, чем они могут быть полезны Родине, какое место Россия занимает в их жизни. Они осознают, что наша сила в единстве», – рассказал председатель молодежной общественной организации «Наследие» Виталий Шереметьев.
В понедельник на Красной площади в Москве прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню России, на который приехали школьники, студенты, волонтеры, военные и гражданские активисты из 89 регионов РФ. На сцене выступили Леонид Агутин, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Розенбаум, артисты из Донбасса, Херсона и Запорожья.