Власти Херсонской области сообщили, что число погибших из-за ЧС на Каховской ГЭС выросло до 17 человек

Количество оказавшихся в зоне подтопления из-за ЧП на Каховской ГЭС погибших жителей населенных пунктов Херсонской области достигло 17 человек, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

В своем Telegram-канале он указал, что подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пятеро – в Алешках. Также представитель правительства сообщил, что пострадавшим в результате ЧП начали выплачивать компенсации.

Начались первоочередные компенсации пострадавшим в рзазмере 10 тыс. рублей, уже принято более 500 заявлений от жителей Алешек, Голой Пристани и Новой Каховки, а также от находящихся в пунтках временного размещения в Скадовске, Железном Порту и других районах.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек, в том числе двое мирных жителей стали жертвами ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани.

Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что с начала спасательной операции с затопленных в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС эвакуированы 7,1 тыс. человек.

