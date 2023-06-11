Суд арестовал распылившую перцовый баллончик в Мариинке женщину

Суд Петербурга назначил распылившей перцовый баллончик в Мариинском театре женщине административный арест на семь суток

Октябрьский районный суд Петербурга назначил жительнице Москвы Елене Богданчиковой, распылившей в Мариинском театре во время спектакля «Лебединое озеро» перцовый баллончик, административный арест на семь суток, сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек женщину к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», назначив ей наказание в виде административного ареста сроком на семь суток, передает ТАСС.

Как утверждается, в субботу вечером Богданчикова, находясь в фойе театра во время спектакля «Лебединое озеро», выражалась грубой нецензурной бранью, а также распылила перцовый баллончик, устроила скандал, оскорбительно приставала к гражданам, размахивала руками, на замечания не реагировала, чем демонстративно нарушала общественный порядок и спокойствие граждан.

Адвокат Богданчиковой не оспаривал факт применения перцового баллончика подзащитной, отметив, что правонарушение она совершила в состоянии сильного душевного волнения, вызванного внезапно возникшим конфликтом со зрителями из-за использования ею и ее дочерью мобильного телефона во время просмотра спектакля.

Дочь Богданчиковой, выступая в суде в качестве свидетеля, рассказала, что их места находились в 17 ряду, и так как было плохо видно происходившее на сцене, то они смотрели балет через мобильные телефоны для увеличения изображения, при этом во время представления к ним подходила сотрудница театра и просила не снимать балет на камеру.

Как утверждает дочь Богданчиковой, сидевший рядом мужчина ударил Богданчикову в плечо, а находившаяся сзади женщина выхватила у нее телефон из рук. В свою очередь Богданчикова предупредила, что достанет баллончик, а затем распылила его в целях самообороны. При этом, по словам дочери Богданчиковой, ее мать грубой нецензурной бранью не выражалась, руками не размахивала, рассказали в пресс-службе.

Накануне в Мариинском театре прервали «Лебединое озеро» из-за распыления перцового баллончика.