В конфликте на «Лебедином озере» в Мариинке использовали перцовый баллончик

Женщина использовала перцовый баллончик из-за конфликта во время «Лебединого озера» в Мариинском театре в Петербурге

В Мариинском театре в Санкт-Петербурге во время спектакля «Лебединое озеро» между зрителями произошел конфликт, женщина использовала перцовый баллончик, сообщили в пресс-службе театра.

В театре сообщили, что из-за «личного конфликта» между зрителями спектакль пришлось «срочно остановить», был объявлен технический перерыв, во время которого включили дополнительную усиленную вентиляцию. Три человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация не потребовалась. После перерыва спектакль возобновили, передает РИА «Новости».

С женщиной беседуют полицейские. В самом театре идет проверка, чтобы выяснить, как она смогла пронести баллончик. Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина и ее дочь были в 16-м ряду. Они смотрели спектакль через камеры мобильных телефонов, так как плохо видели происходящее на сцене. Другие зрители, которые находились рядом, потребовали выключить телефоны и даже попытались их отобрать. В ответ женщина использовала газовый баллончик. Ее с дочерью привезли в отдел полиции.



