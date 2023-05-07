В Берлине частично отменили запрет на демонстрацию российского флага в День Победы В Испании рассказали о проведении акции «Бессмертный полк» Общественница из Виго: В «Бессмертном полку» поучаствовало большинство русских жителей города 7 мая 2023, 21:27 Текст: Дарья Волкова

«Бессмертный полк» в нашем городе прошел очень мирно и дружно. Участники рассказывали о своих предках и возлагали цветы к мемориалу жертвам фашизма. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала организатор акции «Бессмертный полк» в городе Виго Марина Бахтина, комментируя проведение мероприятия в Испании. «Сегодня в Испании акция «Бессмертный полк» прошла как минимум в двух городах – Мадриде и Виго, в провинции Галисия. По моей информации в Мадриде в ней приняли участие более 1000 человек. В Виго поучаствовали более 70 человек, при том, что у нас в городе всего проживает около 100 русских», – рассказала Марина Бахтина президент ассоциации «Славяне в Галисии», организатор акции «Бессмертный полк» в городе Виго в Испании. «Нас очень поддержали в проведении «Бессмертного полка» испанцы, в том числе представители различных партий. Участники пришли с портретами своих героических предков и с цветами. Встречались мы около монумента павшим от рук фашистов в Испании», – отметила она. «Все желающие рассказывали о своих предках, их истории и боевой путь. На митинге также присутствовал почетный консул России в Галисии Педро Моуриньо. Мы раздавали всем пришедшим георгиевские ленточки и к ним листовки с описанием ее значения на испанском языке. Все прошло очень мирно и дружно, без каких-либо эксцессов», – продолжила собеседница. «Можно сказать, что наша главная миссия, во имя которой мы проводим такие мероприятия – это сохранение исторической памяти. К сожалению, ее сегодня очень часто пытаются исказить, перетянуть на себя. В Европе, например, зачастую благодарят Францию, Англию за победу над фашизмом. А про Советский Союз тактично забывают, как будто мы там не участвовали. Поэтому мы поднимаем эти темы и напоминаем людям, что победило содружество стран антигитлеровской коалиции, вместе», – подчеркнула Бахтина. Ранее акция «Бессмертный полк» прошла во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада. «Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. Напомним, в России и за рубежом также стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти» в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год. Эти события – наша история, которую мы считаем своим долгом сохранить и передать детям и внукам, подчеркнула собеседница. Балицкий допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие часы Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Наступление Украины может начаться в ближайшие часы или дни

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Текст: Валентина Григоренко

Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области может произойти в ближайшие дни или часы, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев-Live». По его словам, контрнаступление украинских войск начнется в самое ближайшее время, «днями, возможно, даже часами», заметил он, подчеркнув, что на это указывает скопление сил у линии боевого соприкосновения. Как отметил Балицкий, по информации от источников в Запорожье, Днепропетровске и других городах, а также согласно информации с линии боевого соприкосновения, ВСУ массово подтягивают силы, передает РИА «Новости». Он уточнил, что Россия это видит: беспилотники уже проникают на глубину до 150 километров на территорию противника. Врио губернатора указал, что все зеленые насаждения, посадки в настоящее время забиты украинской техникой и личным составом. По ночам слышно, как противник перебрасывает технику, ВСУ полностью выселяют прифронтовую, серую зону, выселен целый город Степногорск, подчеркнул он. Балицкий назвал ситуацию напряженной, отметив, что подготовка к наступлению украинских войск продолжается. «Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю», – добавил он. Кроме того, по его словам, жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения решили вывезти на юг Запорожской области. Как уточнил Балицкий, людей вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха. Ранее Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, пояснив, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы ВСУ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Обстановка в регионе обостряется в преддверии украинского контрнаступления. Накануне стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления. В Берлине частично отменили запрет на демонстрацию российского флага в День Победы RBB: Административный суд Берлина частично снял запрет на демонстрацию российского флага 9 мая

Фото: Gerald Matzka/dpa/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Административный суд Берлина решил частично снять запрет полиции города на демонстрацию в День Победы российских флагов и символики, сообщил представитель правоохранительных органов. Источник отметил, что суд разрешил флаги и символику России на время акции «Бессмертный полк». Участники шествия пройдут по улице 17 июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. Полиция уже обжаловала решение инстанции, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RBB. Накануне посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Россия не приемлет решение немецких властей о запрете демонстрации российского флага и символики, связанной с освобождением Европы от нацизма, 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах. Новости СМИ2 Отменен запрет на использование флага Украины в Берлине 8 и 9 мая Адвокат Хайнеманн сообщил об отмене запрета на украинский флаг у советских мемориалов в Берлине 8 и 9 мая

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Административный суд Берлина отменил запрет на использование украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, сообщил проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн. Хайнеманн заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «удалось доказать незаконность запрета». Об этом же сообщают проукраинские движения в Германии и СМИ Берлина. Решение могут обжаловать в высшем административном суде. Отмечается, что запрет на российский и советский флаг остается в силе, передает РИА «Новости». Напомним, сообщалось, что полиция Берлина ввела запрет на российские и украинские флаги у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Члены «Артподготовки» задержаны за попытку помешать работе ПВО на 9 Мая В силовых структурах сообщили о задержании членов «Артподготовки» за попытку помешать работе ПВО на 9 Мая 5 мая 2023, 22:22 Текст: Антон Антонов

Организация «Артподготовка» (признана в России террористической) пыталась устроить на День Победы фейковую акцию «Небесный полк», которая должна была осложнить работу систем ПВО, сообщил источник в силовых структурах. Акция предусматривала запуск 9 мая в городах России связок воздушных шаров с полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО. Для этого члены организации с подставного электронного адреса обратились в образовательные учреждения Москвы с письмами, содержащими требование привлечь к акции «Небесный полк» школьников, студентов и их родителей. При этом члены организации выдавали себя за представителей столичного правительства и руководства общероссийского движения «Бессмертный полк», передает РИА «Новости». Обыски в связи с деятельностью активистов организации прошли в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях. Пять человек задержаны. У них изъяты средства связи и компьютерная техника, а также фрагменты фольги. Рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по статье, касающейся деятельности террористической организации. Напомним, «Артподготовку» (запрещена в России) создал в 2012 году блогер Вячеслав Мальцев (признан иноагентом). Сам Мальцев в 2017 году бежал из России, опасаясь задержания по делу об организации экстремистского сообщества. В октябре 2022 года силовики задержали 23-летнего сторонника «Артподготовки» (запрещена в России) по подозрению в попытке поджечь военкомат в Красноярске. Новости СМИ2 Украинские военнопленные рассказали, почему Киев не пытается их вернуть Украинские военнопленные рассказали, что Киев не возвращает их домой за ненадобностью

Фото: кадр из видео

Текст: Валентина Григоренко

Трое украинских военных рассказали о нахождении в плену уже больше года, поскольку Киеву нужны молодые бойцы, которым можно внушить, что они «воюют с врагом». Двое из украинских военнослужащих находились в подземельях «Азовстали». 53-летний одессит Сергей Компаниец пояснил, что они сдавались в плен без страха и без мыслей, что с ними будут плохо обращаться. А молодым бойцам, по его словам, везде говорили, что «Россия – враг», и они в это верят, передает RT. 55-летний капитан второго ранга Андрей Нитов рассказал, что сейчас на Украине нежелательны люди, которые помнят и знают советское прошлое. Он добавил, что за последние восемь лет в стране стали популярны националистические идеи в духе «Украина – для украинцев». В 2014 году его бар в Мариуполе захватил и разграбил нацбат «Днепр-1», пока полиция бездействовала. Ранее военнопленные из Полтавы рассказывали, что командование ВСУ их обмануло и фактически отправило на верную смерть. В Молдавии отказалась воздавать воинские почести бойцам Красной армии Минобороны Молдавии решило не воздавать воинские почести бойцам Красной армии 6 мая 2023, 17:59 Текст: Вера Басилая

Минобороны Молдавии решило не предоставлять военный оркестр и дать всего трех из 25 необходимых военнослужащих почетного караула, для захоронения найденных останков, сообщил руководитель молдавского поискового движения Алексей Петрович. По его словам, в президентском оркестре отказали без объяснения причин, несмотря на то, что это прописано в законе. Петрович заявил, что молдавские поисковики трижды обращались в местное Минобороны с просьбой воздать почести героям в 2022 году и не получали ответа, передает RT. Ранее власти Молдавии пригрозили гражданам штрафами за ношение георгиевской ленты. Новости СМИ2 Традиционный прием в Кремле 9 мая отменили 5 мая 2023, 16:20 Текст: Вера Басилая

Традиционный прием в Кремле в День Победы 9 мая проводиться не будет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, планируется ли торжественный прием в Кремле по случаю Дня Победы, Песков ответил: «Нет», передает РИА «Новости». Ранее Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать. Посол раскритиковал запрет флагов России 8 и 9 мая на мемориалах в Германии Посол Нечаев раскритиковал запрет демонстрации флагов России 8 и 9 мая на мемориалах в Германии 6 мая 2023, 16:52 Текст: Ольга Никитина

Россия не приемлет решение властей Германии о запрете демонстрации российского флага и символики, связанной с освобождением Европы от нацизма, 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев. Нечаев уточнил, что речь идет о запрете демонстрации Знамени Победы, советского флага, георгиевской ленточки, элементов исторической военной формы. Кроме того, власти Германии запретили исполнять песни военных лет, отметил посол. Такой подход Россия считает аморальным и недопустимым и требует полной отмены соответствующих запретов, передает РИА «Новости» слова дипломата. Посол напомнил, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, расстрелянных, сожженных и замученных в ходе гитлеровской войны на уничтожение. Нечаев указал, что нацисты и их приспешники возводятся в странах Европы в ранг национальных героев, а подвиг Красной Армии дискредитируется, советские воинские захоронения оскверняются. В европейских странах фальсифицируют историю в угоду политической конъюнктуре, пытаясь уравнять жертв и палачей, отметил дипломат, подчеркнув, что Россия считает невозможным мириться с этим. «Нацизму нельзя дать ни единого шанса на возрождение, в том числе в виде русофобии», – отметил Нечаев. Немецкие СМИ писали, что число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа «Z». Демонстрацию флага Украины тоже запретили, пояснив при этом, что ограничения коснутся только нескольких мемориалов. Новости СМИ2 В Кремле анонсировали переговоры Путина и Жапарова В Кремле заявили, что Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым 8 мая 5 мая 2023, 18:12 Текст: Валентина Григоренко

Российский лидер Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 8 мая проведут переговоры в Москве, сообщила пресс-служба Кремля. Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Москву. На переговорах с российским лидером планируется обсудить нынешнее состояние, а также перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах, вопросы укрепления российско-киргизских отношений стратегического партнерства, в частности, с учетом председательства России в 2023 году в Евразийском экономическом союзе и Киргизии – в Содружестве Независимых Государств, сообщил Telegram-канал Кремля. Ранее пресс-служба главы киргизского государства сообщила, что президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе предстоящего визита в Москву 8–9 мая в том числе в качестве почетного гостя посетит парад Победы. Главное Знамя Победы Запорожской области подняли в Мелитополе На центральной площади Мелитополя подняли главное Знамя Победы Запорожской области 6 мая 2023, 12:40 Текст: Алина Власенко

Главное Знамя Победы Запорожской области водрузили на центральной площади Мелитополя, после Дня Победы на его место вновь вернут российский триколор. На главной площади Мелитополя в субботу, 6 мая, водрузили красное знамя Победы – символ Победы над фашистской Германией. После празднования Дня Победы на место знамени вновь вернут флаг России, сообщает Запорожский вестник в Telegram.

В преддверии 9 Мая к акции «Под знаменем Победы» присоединяются крупные предприятия, государственные учреждения, образовательные организации и обычные жители Запорожской области. При этом все появившиеся знамена Победы Запорожской области были отшиты на Токмакской швейной фабрике, практически на передовой региона. Ранее историк Александр Рудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что Знамя Победы – это символ торжества добра над злом. Этот символ останется навечно, пока существует Россия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Путин обсудил с Совбезом России подготовку празднования Дня Победы 5 мая 2023, 18:04 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подтвердил, что на совещании Совбеза России присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС. Ранее Песков сообщил, что традиционный прием в Кремле 9 мая проводиться не будет. Финалист «Лидеров России» примет участие в параде Победы в Москве Финалист «Лидеров России» Леонид Тихонравов решил принять участие в параде Победы в Москве в составе Кубанского казачьего войска 5 мая 2023, 13:52 Текст: Александра Юдина

Финалист трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» (флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей») Леонид Тихонравов примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что 9 мая он вместе с войсковым атаманом пройдет торжественным маршем по Красной площади в составе парадного расчета Кубанского казачьего войска. Тихонравов с февраля занимался строевой подготовкой, чтобы торжественным маршем пройти по Красной площади в составе парадного расчета. Возглавит коробку заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. «Тренировки нашего подразделения проходят в течение нескольких месяцев – сначала на плацу Краснодарского президентского кадетского училища, затем на полигоне «Алабино» в Подмосковье. Коробку составляют более ста представителей Кубанского казачьего войска от 18 до 58 лет. В их числе есть участники специальной военной операции Алексей Носов, Александр Чирков и Василий Вирченко, который и дома толком не был: прибыв с СВО, опять сразу встал в строй», – рассказал помощник атамана. Уточняется, что с самого начала спецоперации он помогает бывшим сослуживцам из Забайкальского края, которые сейчас работают в зоне СВО. Так, по их запросу организовал с коллегами по конкурсу «Лидеры России» покупку и доставку на Донбасс внедорожника. А вместе с казаками сконструировал и изготовил партию станков различных модификаций для пулеметов ДШК. Изделия уже переданы на передовую казакам добровольческого отряда «Кубань». «Наши казаки разработали станки для пулеметов ДШК, чтобы применять их с земли. Такая работа идет постоянно. Еще, например, производим хвостовики: они нужны для точного попадания в цель боеприпасов, сброшенных с беспилотников. Практически каждый день казаки собирают и отправляют гуманитарные грузы на СВО, в том числе продукты, медикаменты, обмундирование, оборудование, технику», – рассказал Тихонравов. Помощник атамана подчеркнул, что в Краснодарском крае исторически сильна роль Кубанского казачьего войска. Казаки занимаются охраной государственной границы, общественного порядка, социальных учреждений, лесов, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а с 2014 года помогают защищать Донбасс. Леонид Тихонравов дважды участвовал в конкурсе управленцы «Лидеры России» и подал заявку на пятый юбилейный сезон. «Советую всем так сделать, и не ради победы. Поясню это на личном примере. Когда несколько лет назад я переехал в Краснодарский край, то никого там не знал. А сейчас, благодаря конкурсу, я помощник атамана, председатель общественного совета края, член избирательной комиссии. У меня появились выходы на руководство региона. И этот список можно продолжать, – заключил он. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению российского лидера Владимира Путина, который возглавляет наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в нем подано более 840 тыс. заявок из 150 стран. Новости СМИ2 Волонтеры благоустроили ко Дню Победы более 20 тыс. мемориалов и воинских захоронений 5 мая 2023, 19:01 В преддверии Дня Победы Волонтеры Победы и представители партии «Единая Россия» благоустроили памятные места и воинские захоронения, уже привели в порядок 20 тыс. мемориалов. Так, двадцатитысячным благоустроенным памятным местом стал мемориал, посвященный местным жителям села Тихоновка Запорожской области, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. На плитах мемориала поименно выбиты имена всех, кто проживал в этом селе и боролся за Великую Победу. По словам председателя центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы России по развитию гражданского общества Ольги Занко, формат такого рода исторического просвещения – благоустройство памятников – давно стал ежегодным, благодаря им молодежь больше узнает об истории своего региона, героических подвигах земляков. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре добровольцы провели уборку на всех мемориалах: как в крупных населенных пунктах, так и в малых отдаленных поселениях, куда пока можно добраться только через водную переправу. Волонтеры Ростовского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» провели субботник на Северном кладбище города Ростова-на-Дону, где находится более 2500 захоронений, среди которых участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, а также защитники Отечества, которые в разные годы отдали жизни за нерушимость родных границ. В преддверии 9 Мая уже по традиции «Волонтеры Победы» и единороссы Тюменской области облагородили территорию сквера Петра Потапова в г. Тюмени, в котором находится памятник торпедному катеру «Комсомолец». В годы войны его выпускали на Тюменском судостроительном заводе. После субботника все участники почтили минутой молчания и возложили цветы к монументу в память о работниках, трудившихся на заводе в военные годы, и тех, кто ушел прямо с завода на фронт и не вернулся с войны. В преддверии Дня Победы субботники также проходят в Краснодарском крае, Белгородской области и других регионах России. Планируется, что ко Дню Победы совместными усилиями добровольцы, партийцы и неравнодушные граждане проведут субботники на более чем 30 тыс. памятных мест. Напомним, 7 апреля «Волонтеры Победы» и «Единая Россия» дали старт традиционному всероссийскому субботнику. В уборках принимают участие добровольцы, партийцы, молодежь, школьники и неравнодушные жители регионов. Юнармейцы поздравили участника ВОВ в рамках акции «Парад у дома ветерана» 5 мая 2023, 19:12 Текст: Кристина Цыцура

Акция «Парад у дома ветерана» стартовала по всей России в преддверии Дня Победы, в Москве юнармейцы пришли с поздравлением к дому ветерана в районе Текстильщики. Представители движения «Юнармия» посетили 98-летнего Василия Пронина. Школьники устроили торжественный марш у дома ветерана, а также исполнили патриотические песни – «Катюшу» и «Солнечный круг», сообщает «ФедералПресс». Ветеран поблагодарил членов молодежного движения и рассказал о годах войны. По словам ветерана, в войне участвовало все население Советского Союза, бойцы на фронте и труженики тыла. Акция «Парад у дома ветерана» проводится Юнармией для тех, кто не может присутствовать на Параде 9 мая на Красной площади. Акция пройдет по всей стране. Новости СМИ2 В Турции рассказали о проведении акции «Стена памяти» в преддверии Дня Победы Общественница из Турции Шарлак: Мероприятия ко Дню Победы положительно воспринимаются в Турции

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

Мероприятия ко Дню победы мы проводим не первый год. Эти события – наша история, которую мы считаем своим долгом сохранить и передать детям и внукам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак, комментируя проведение акции «Стена памяти» в Турции. «В Анкаре «Стены Памяти» были открыты в трех точках – Русском доме, русскоязычной школе «Гюч колледж» и центре Ассоциации русской культуры. Кроме того, акция проходит и в других городах Турции, в частности в Манисе и Анталье», – сказала Евгения Шарлак, председатель ассоциации русскоговорящей молодежи Анкары, представитель движения «Волонтеры победы» в Турции. «Такие мероприятия для нас не в новинку. Еще до пандемии мы в ассоциации русскоговорящей молодежи и совместно с Координационным советом организаций российских соотечественников в Турции проводили различные акции ко Дню Победы. Ведь Великая Отечественная война – это наша история, которую мы помним и гордимся», – отметила она. «У большинства из членов нашей ассоциации деды и прадеды воевали в Красной Армии и освобождали мир от фашизма. Поэтому мы считаем, что крайне важно сберечь эту память, чтобы передать ее своим детям», – рассуждает собеседница. «В Турции проживает много людей из постсоветского пространства, все очень положительно воспринимают акцию «Бессмертный полк», и проводимые в рамках нее «Стены памяти». Конечно, большая часть тех, кто принимает в них участие – это наши соотечественники. Но большой интерес проявляют и турки, они интересуются как самим мероприятием, так и историей тех событий. Мы ни разу не сталкивались с негативом в адрес этих акций», – рассказала Шарлак. В России и за рубежом стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Напомним, что организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Всероссийская акция «Стена Памяти» предполагает установку стендов, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего Героя, который каждый год проносит во Всенародном шествии «Бессмертный полк», с указанными ФИО, званием и годами жизни. В преддверии Дня Победы «Стены Памяти» будут организованы по всей России и за рубежом: в школах, домах культуры, дворцах спорта, библиотеках, музеях, университетах, предприятиях, банках и т.д. «Стены Памяти» будут установлены в городах, селах и муниципалитетах. Центральные точки можно посмотреть на сайте волонтерыпобеды.рф. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии будут переданы в архивы, музеи, в том числе и во всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы», который создает Музей Победы. Также портреты могут быть использованы для составления постоянно действующих арт-объектов, посвященных Великой Отечественной войне.