В Турции рассказали о проведении акции «Стена памяти» в преддверии Дня Победы

Общественница из Турции Шарлак: Мероприятия ко Дню Победы положительно воспринимаются в Турции

Мероприятия ко Дню победы мы проводим не первый год. Эти события – наша история, которую мы считаем своим долгом сохранить и передать детям и внукам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак, комментируя проведение акции «Стена памяти» в Турции.

«В Анкаре «Стены Памяти» были открыты в трех точках – Русском доме, русскоязычной школе «Гюч колледж» и центре Ассоциации русской культуры. Кроме того, акция проходит и в других городах Турции, в частности в Манисе и Анталье», – сказала Евгения Шарлак, председатель ассоциации русскоговорящей молодежи Анкары, представитель движения «Волонтеры победы» в Турции.

«Такие мероприятия для нас не в новинку. Еще до пандемии мы в ассоциации русскоговорящей молодежи и совместно с Координационным советом организаций российских соотечественников в Турции проводили различные акции ко Дню Победы. Ведь Великая Отечественная война – это наша история, которую мы помним и гордимся», – отметила она.

«У большинства из членов нашей ассоциации деды и прадеды воевали в Красной Армии и освобождали мир от фашизма. Поэтому мы считаем, что крайне важно сберечь эту память, чтобы передать ее своим детям», – рассуждает собеседница.

«В Турции проживает много людей из постсоветского пространства, все очень положительно воспринимают акцию «Бессмертный полк», и проводимые в рамках нее «Стены памяти». Конечно, большая часть тех, кто принимает в них участие – это наши соотечественники. Но большой интерес проявляют и турки, они интересуются как самим мероприятием, так и историей тех событий. Мы ни разу не сталкивались с негативом в адрес этих акций», – рассказала Шарлак.

В России и за рубежом стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы».

Напомним, что организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России».

Всероссийская акция «Стена Памяти» предполагает установку стендов, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего Героя, который каждый год проносит во Всенародном шествии «Бессмертный полк», с указанными ФИО, званием и годами жизни. В преддверии Дня Победы «Стены Памяти» будут организованы по всей России и за рубежом: в школах, домах культуры, дворцах спорта, библиотеках, музеях, университетах, предприятиях, банках и т.д.

«Стены Памяти» будут установлены в городах, селах и муниципалитетах. Центральные точки можно посмотреть на сайте волонтерыпобеды.рф. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии будут переданы в архивы, музеи, в том числе и во всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы», который создает Музей Победы. Также портреты могут быть использованы для составления постоянно действующих арт-объектов, посвященных Великой Отечественной войне.