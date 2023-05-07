В Турции рассказали о проведении акции «Стена памяти» в преддверии Дня Победы

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7 мая, воскресенье | Последнее обновление — 15:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Ночью над Черным морем средствами ПВО сбиты 22 ударных украинских беспилотника
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Турции рассказали о проведении акции «Стена памяти» в преддверии Дня Победы
Общественница из Турции Шарлак: Мероприятия ко Дню Победы положительно воспринимаются в Турции
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Мероприятия ко Дню победы мы проводим не первый год. Эти события – наша история, которую мы считаем своим долгом сохранить и передать детям и внукам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак, комментируя проведение акции «Стена памяти» в Турции.
«В Анкаре «Стены Памяти» были открыты в трех точках – Русском доме, русскоязычной школе «Гюч колледж» и центре Ассоциации русской культуры. Кроме того, акция проходит и в других городах Турции, в частности в Манисе и Анталье», – сказала Евгения Шарлак, председатель ассоциации русскоговорящей молодежи Анкары, представитель движения «Волонтеры победы» в Турции.
«Такие мероприятия для нас не в новинку. Еще до пандемии мы в ассоциации русскоговорящей молодежи и совместно с Координационным советом организаций российских соотечественников в Турции проводили различные акции ко Дню Победы. Ведь Великая Отечественная война – это наша история, которую мы помним и гордимся», – отметила она.
«У большинства из членов нашей ассоциации деды и прадеды воевали в Красной Армии и освобождали мир от фашизма. Поэтому мы считаем, что крайне важно сберечь эту память, чтобы передать ее своим детям», – рассуждает собеседница.
«В Турции проживает много людей из постсоветского пространства, все очень положительно воспринимают акцию «Бессмертный полк», и проводимые в рамках нее «Стены памяти». Конечно, большая часть тех, кто принимает в них участие – это наши соотечественники. Но большой интерес проявляют и турки, они интересуются как самим мероприятием, так и историей тех событий. Мы ни разу не сталкивались с негативом в адрес этих акций», – рассказала Шарлак.
В России и за рубежом стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы».
Напомним, что организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России».
Всероссийская акция «Стена Памяти» предполагает установку стендов, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего Героя, который каждый год проносит во Всенародном шествии «Бессмертный полк», с указанными ФИО, званием и годами жизни. В преддверии Дня Победы «Стены Памяти» будут организованы по всей России и за рубежом: в школах, домах культуры, дворцах спорта, библиотеках, музеях, университетах, предприятиях, банках и т.д.
«Стены Памяти» будут установлены в городах, селах и муниципалитетах. Центральные точки можно посмотреть на сайте волонтерыпобеды.рф. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии будут переданы в архивы, музеи, в том числе и во всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы», который создает Музей Победы. Также портреты могут быть использованы для составления постоянно действующих арт-объектов, посвященных Великой Отечественной войне.
Балицкий допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие часы
Врио губернатора Запорожской области Балицкий: Наступление Украины может начаться в ближайшие часы или дни
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Контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области может произойти в ближайшие дни или часы, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев-Live».
По его словам, контрнаступление украинских войск начнется в самое ближайшее время, «днями, возможно, даже часами», заметил он, подчеркнув, что на это указывает скопление сил у линии боевого соприкосновения. Как отметил Балицкий, по информации от источников в Запорожье, Днепропетровске и других городах, а также согласно информации с линии боевого соприкосновения, ВСУ массово подтягивают силы, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что Россия это видит: беспилотники уже проникают на глубину до 150 километров на территорию противника. Врио губернатора указал, что все зеленые насаждения, посадки в настоящее время забиты украинской техникой и личным составом. По ночам слышно, как противник перебрасывает технику, ВСУ полностью выселяют прифронтовую, серую зону, выселен целый город Степногорск, подчеркнул он.
Балицкий назвал ситуацию напряженной, отметив, что подготовка к наступлению украинских войск продолжается. «Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю», – добавил он.
Кроме того, по его словам, жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения решили вывезти на юг Запорожской области. Как уточнил Балицкий, людей вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха.
Ранее Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов, пояснив, что такая мера необходима, так как усилились обстрелы ВСУ населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.
Обстановка в регионе обостряется в преддверии украинского контрнаступления. Накануне стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Отменен запрет на использование флага Украины в Берлине 8 и 9 мая
Адвокат Хайнеманн сообщил об отмене запрета на украинский флаг у советских мемориалов в Берлине 8 и 9 мая
Административный суд Берлина отменил запрет на использование украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, сообщил проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн.
Хайнеманн заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «удалось доказать незаконность запрета». Об этом же сообщают проукраинские движения в Германии и СМИ Берлина. Решение могут обжаловать в высшем административном суде. Отмечается, что запрет на российский и советский флаг остается в силе, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что полиция Берлина ввела запрет на российские и украинские флаги у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде 8 и 9 мая.
Члены «Артподготовки» задержаны за попытку помешать работе ПВО на 9 Мая
В силовых структурах сообщили о задержании членов «Артподготовки» за попытку помешать работе ПВО на 9 Мая
Организация «Артподготовка» (признана в России террористической) пыталась устроить на День Победы фейковую акцию «Небесный полк», которая должна была осложнить работу систем ПВО, сообщил источник в силовых структурах.
Акция предусматривала запуск 9 мая в городах России связок воздушных шаров с полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО. Для этого члены организации с подставного электронного адреса обратились в образовательные учреждения Москвы с письмами, содержащими требование привлечь к акции «Небесный полк» школьников, студентов и их родителей. При этом члены организации выдавали себя за представителей столичного правительства и руководства общероссийского движения «Бессмертный полк», передает РИА «Новости».
Обыски в связи с деятельностью активистов организации прошли в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях. Пять человек задержаны. У них изъяты средства связи и компьютерная техника, а также фрагменты фольги. Рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по статье, касающейся деятельности террористической организации.
Напомним, «Артподготовку» (запрещена в России) создал в 2012 году блогер Вячеслав Мальцев (признан иноагентом). Сам Мальцев в 2017 году бежал из России, опасаясь задержания по делу об организации экстремистского сообщества. В октябре 2022 года силовики задержали 23-летнего сторонника «Артподготовки» (запрещена в России) по подозрению в попытке поджечь военкомат в Красноярске.
Украинские военнопленные рассказали, почему Киев не пытается их вернуть
Украинские военнопленные рассказали, что Киев не возвращает их домой за ненадобностью
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Трое украинских военных рассказали о нахождении в плену уже больше года, поскольку Киеву нужны молодые бойцы, которым можно внушить, что они «воюют с врагом».
Двое из украинских военнослужащих находились в подземельях «Азовстали».
53-летний одессит Сергей Компаниец пояснил, что они сдавались в плен без страха и без мыслей, что с ними будут плохо обращаться. А молодым бойцам, по его словам, везде говорили, что «Россия – враг», и они в это верят, передает RT.
55-летний капитан второго ранга Андрей Нитов рассказал, что сейчас на Украине нежелательны люди, которые помнят и знают советское прошлое. Он добавил, что за последние восемь лет в стране стали популярны националистические идеи в духе «Украина – для украинцев».
В 2014 году его бар в Мариуполе захватил и разграбил нацбат «Днепр-1», пока полиция бездействовала.
Ранее военнопленные из Полтавы рассказывали, что командование ВСУ их обмануло и фактически отправило на верную смерть.
Решетников: Россия станет одним из лидеров по темпу роста ВВП
Глава Минэкономразвития Решетников: Россия может оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпу роста ВВП в 2023 году
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В 2023 году Россия может занять оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, по развитым экономикам с учетом прогноза МВФ экономический рост зафиксирован в диапазоне 1,3-1,6%. При этом в России прогнозируют рост в 1,2%, передает ТАСС.
При этом он отметил, что ранее результаты роста экономики по России оказывались выше прогнозов: «Бюджет и все-таки риски некоторые закладываем, и, как правило, потом мы все эти годы действительно в плюс добавляли, а прогнозы МВФ, как правило, потом – в минус».
Поэтому министр допустил, что по итогам нынешнего года Россия может оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста.
Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Решетниковым макроэкономические показатели страны и остался ими доволен. Глава государства обратил внимание, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в РФ лучше, чем в ряде других стран.
В Госдуме предложили направлять на конфликтные международные мероприятия Валуева
Депутат Госдумы Гаврилов после скандала на ПАЧЭС предложил направлять Валуева на международные мероприятия
На международные мероприятия, где могут быть потенциальные конфликты, следует направлять «таких депутатов, как Николай Валуев», заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
«Он бы смотрелся там более органично», – заявил Гаврилов, комментируя нападение украинской делегации на российского коллегу на саммите ПАЧЭС. Гаврилов призвал требовать от организаторов, в данном случае от Турции, обеспечения мер безопасности и наказания провокаторов, а также исключить возможность дальнейшего участия провокаторов в международных мероприятиях.
Депутат считает, что необходимо оценить, стоит ли России вообще принимать участие в работе организаций, которые вместо развития межпарламентского сотрудничества предоставляют возможность действовать «украинским провокаторам», передает РИА «Новости».
«Украинские депутаты с начала 2000-х годов, особенно из националистических фракций, демонстрируют пренебрежительное, наплевательское отношение как к формату международных мероприятий, так и к депутатам из других стран, в том числе из России», – сказал он.
Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова подтвердила, что «на члена российской делегации совершено нападение со стороны представителей украинской делегации», он проходит обследование в больнице. По данным источника, «травм серьезных нет».
Касимова сообщила, что «внимание турецких властей должным образом привлечено к этому вопиющему случаю». Посольство рассчитывает, что «виновные понесут заслуженное наказание».
Напомним, член украинской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре, напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого.
Традиционный прием в Кремле 9 мая отменили
Традиционный прием в Кремле в День Победы 9 мая проводиться не будет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, планируется ли торжественный прием в Кремле по случаю Дня Победы, Песков ответил: «Нет», передает РИА «Новости».
Ранее Песков сообщил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать.
В Молдавии отказалась воздавать воинские почести бойцам Красной армии
Минобороны Молдавии решило не воздавать воинские почести бойцам Красной армии
Минобороны Молдавии решило не предоставлять военный оркестр и дать всего трех из 25 необходимых военнослужащих почетного караула, для захоронения найденных останков, сообщил руководитель молдавского поискового движения Алексей Петрович.
По его словам, в президентском оркестре отказали без объяснения причин, несмотря на то, что это прописано в законе.
Петрович заявил, что молдавские поисковики трижды обращались в местное Минобороны с просьбой воздать почести героям в 2022 году и не получали ответа, передает RT.
Ранее власти Молдавии пригрозили гражданам штрафами за ношение георгиевской ленты.
В Киеве пообещали разобраться в причинах потери управления беспилотником Bayraktar
ВВС Украины: Тревога в Киеве объявлялась из-за потерявшего управление беспилотника Bayraktar
Объявленный в четверг вечером сигнал тревоги в Киеве прозвучал из-за потери управления беспилотником Bayraktar, заявил официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Игнат в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что тревогу объявили, поскольку сбитый беспилотник «пролетает еще несколько километров и потом падает», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что вечером в небе над украинской столицей находился только один БПЛА, и сейчас будет проводиться разбирательство, чтобы выяснить причины потери управления им.
Игнат отметил, что это важный вопрос, поскольку на вооружении Украины стоят эти аппараты.
«Потерял управление... техника, что сделаешь. Нужно было его уничтожить», – добавил он.
Ранее в интернете появилось видео уничтожения украинскими войсками собственного беспилотника Bayraktar над Киевом.
В ООН анонсировали встречу высокого уровня по зерновой сделке
ООН: Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет на следующей неделе в Стамбуле
Встреча высокого уровня по вопросам зерновой сделки состоится на следующей неделе в Стамбуле, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Хак сообщил РИА «Новости», что в пятницу представители ООН примут участие в технической встрече, созванной по инициативе турецкой стороны в преддверии встречи на высоком уровне в Стамбуле.
Зампредставителя генсека организации выразил надежду на конструктивные и откровенные обсуждения со всеми сторонами соглашения.
Ранее советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев заявил, что зерновая сделка превратилась в коммерческий проект, Запад интересуют только прибыли собственных агрохолдингов.
Посол раскритиковал запрет флагов России 8 и 9 мая на мемориалах в Германии
Посол Нечаев раскритиковал запрет демонстрации флагов России 8 и 9 мая на мемориалах в Германии
Россия не приемлет решение властей Германии о запрете демонстрации российского флага и символики, связанной с освобождением Европы от нацизма, 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев.
Нечаев уточнил, что речь идет о запрете демонстрации Знамени Победы, советского флага, георгиевской ленточки, элементов исторической военной формы. Кроме того, власти Германии запретили исполнять песни военных лет, отметил посол.
Такой подход Россия считает аморальным и недопустимым и требует полной отмены соответствующих запретов, передает РИА «Новости» слова дипломата.
Посол напомнил, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, расстрелянных, сожженных и замученных в ходе гитлеровской войны на уничтожение.
Нечаев указал, что нацисты и их приспешники возводятся в странах Европы в ранг национальных героев, а подвиг Красной Армии дискредитируется, советские воинские захоронения оскверняются. В европейских странах фальсифицируют историю в угоду политической конъюнктуре, пытаясь уравнять жертв и палачей, отметил дипломат, подчеркнув, что Россия считает невозможным мириться с этим.
«Нацизму нельзя дать ни единого шанса на возрождение, в том числе в виде русофобии», – отметил Нечаев.
Немецкие СМИ писали, что число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа «Z». Демонстрацию флага Украины тоже запретили, пояснив при этом, что ограничения коснутся только нескольких мемориалов.
В Кремле анонсировали переговоры Путина и Жапарова
В Кремле заявили, что Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым 8 мая
Российский лидер Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров 8 мая проведут переговоры в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.
Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Москву. На переговорах с российским лидером планируется обсудить нынешнее состояние, а также перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах, вопросы укрепления российско-киргизских отношений стратегического партнерства, в частности, с учетом председательства России в 2023 году в Евразийском экономическом союзе и Киргизии – в Содружестве Независимых Государств, сообщил Telegram-канал Кремля.
Ранее пресс-служба главы киргизского государства сообщила, что президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе предстоящего визита в Москву 8–9 мая в том числе в качестве почетного гостя посетит парад Победы.
Турция призвала не считать военную операцию на границе с Сирией завершенной
Эрдоган призвал не считать военные операции Турции на границе с Сирией и Ираком завершенными
Операции вооруженных сил Турции на границе с Сирией и Ираком не завершены, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган подчеркнул, что турецкие «трансграничные операции не закончены», Турция ожидает «подходящего момента». Он упрекнул своего главного конкурента на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу в том, что Кылычдароглу не объявлял Рабочую партию Курдстана террористической организацией. «Почему вы не можете сказать это?» – приводит слова Эрдогана РИА «Новости» со ссылкой на TVnet.
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что посетит Москву для участия в четырехсторонних переговорах (Россия, Иран, Сирия и Турция) по вопросам урегулирования отношений между Анкарой и Дамаском.
Турция проводит операции против Сирийского и Иракского Курдистана, в том числе против Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.
Главное Знамя Победы Запорожской области подняли в Мелитополе
На центральной площади Мелитополя подняли главное Знамя Победы Запорожской области
Главное Знамя Победы Запорожской области водрузили на центральной площади Мелитополя, после Дня Победы на его место вновь вернут российский триколор.
На главной площади Мелитополя в субботу, 6 мая, водрузили красное знамя Победы – символ Победы над фашистской Германией. После празднования Дня Победы на место знамени вновь вернут флаг России, сообщает Запорожский вестник в Telegram.
В преддверии 9 Мая к акции «Под знаменем Победы» присоединяются крупные предприятия, государственные учреждения, образовательные организации и обычные жители Запорожской области. При этом все появившиеся знамена Победы Запорожской области были отшиты на Токмакской швейной фабрике, практически на передовой региона.
Ранее историк Александр Рудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что Знамя Победы – это символ торжества добра над злом. Этот символ останется навечно, пока существует Россия.
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Путин обсудил с Совбезом России подготовку празднования Дня Победы
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсудил вопросы, связанные с подготовкой празднования Дня Победы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что на совещании Совбеза России присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что традиционный прием в Кремле 9 мая проводиться не будет.
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