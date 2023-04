Источник: Костомаров может пробыть в больнице до августа В России и за рубежом стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти» 30 апреля 2023, 19:58 Текст: Ольга Иванова

В России и за рубежом стартовала Всероссийская акция «Стена Памяти», это один из новых форматов Всенародной акции «Бессмертный полк», торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». «Великая Отечественная война. Сегодня мы еще лучше понимаем, через какие трудности пришлось пройти нашим дедам и прадедам, как им было тяжело. Но они справились, потому что объединились. Объединился тыл и фронт – для победы. Наша акция – это возможность собраться всей семьей, с самими близкими, достать старые фотографии и медали наших родных героев, рассказать детям их историю победы. И принести их портрет вместе с земляками, чтобы почтить память каждого. И как бы кто ни пытался, эта нить памяти никогда не прервется. Потому что мы гордимся прошлым, гордимся нашими героями и будем вечно помнить их подвиг!» – сказада председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Председатель «Волонтеров Победы» прикрепила на Стену Памяти портрет своего прадеда Алексея Важнова. Он пропал без вести в 1942 году, семья до сих пор не может найти место его захоронения, но чтит его подвиг и вклад в общую победу. В открытии Стены Памяти также принял участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук. Он родился на Украине, во время эвакуации в 1941 году их эшелон разбомбили. Он чудом уцелел, но попал в концлагерь, где и познакомился с партизанами. Будучи ребенком выполнял роль связного. А когда их населенный пункт освободили в 1944 году, попросился на фронт. Он прикрепил на Стену Памяти портрет своего командира батареи 328 Гвардейского минометного краснознаменного Ордена Богдана Хмельницкого полка Александра Бурлина. К участию в акции также присоединился автор и исполнитель хитов SHAMAN. Певец прикрепил портрет своего прадеда Михаила Селедкина. В 1941 году 22-летний предок музыканта был призван в самом начале войны и попал на Ленинградский фронт, где служил артиллеристом в 81 пушечной артиллерийской бригаде. Пережил Блокаду Ленинграда, а Победу встретил младшим сержантом и с медалью «За отвагу». Руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России Наталья Шадрина во время церемонии открытия заявила, что акция «Стена Памяти» позволит гражданам отдать дань памяти и показать благодарность всем тем, кто добивался Победы. Напомним, что организаторами акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским Движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Всероссийская акция «Стена Памяти» предполагает установку стендов, куда любой желающий сможет прикрепить портрет своего Героя, который каждый год проносит во Всенародном шествии «Бессмертный полк», с указанными ФИО, званием и годами жизни. В преддверии Дня Победы «Стены Памяти» будут организованы по всей России и за рубежом: в школах, домах культуры, дворцах спорта, библиотеках, музеях, университетах, предприятиях, банках и т.д. «Стены Памяти» будут установлены в городах, селах и муниципалитетах. Центральные точки можно будет посмотреть на сайте волонтерыпобеды.рф с 1 мая. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии будут переданы в архивы, музеи, в том числе и во всероссийский исторический депозитарий «Лица Победы», который создает Музей Победы. Также портреты могут быть использованы для составления постоянно действующих арт-объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой 29 апреля 2023, 21:22 Текст: Вера Басилая

Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям. Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости». Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками. Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон». В США признали утрату поддержки ряда влиятельных стран Washington Post: Ряд влиятельных стран не поддерживают США против России и Китая

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Разведка США отмечает, что ряд влиятельных государств, включая Бразилию, Египет, Индию и Пакистан, не настроен на поддержку Вашингтона в противостоянии с Москвой и Пекином, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post. Как отмечается в публикации, глобальная повестка президента США Джо Байдена сталкивается с серьезными вызовами в свете того, что развивающиеся страны пытаются отстраниться от усиливающегося противостояния между США, Россией и Китаем и в некоторых случаях использовать это соперничество в своих интересах. Издание уточняет, что соответствующие оценки американских разведслужб приводятся в секретных документах, которые попали в социальные сети вследствие утечки, передает ТАСС. В материале подчеркивается, что Бразилия, Египет, Индия и Пакистан не желают однозначно поддерживать ту или иную сторону в эпоху, когда Америка уже не является неоспоримой сверхдержавой. Согласно оценкам американских разведывательных служб, влиятельные региональные державы стремятся остаться в стороне в свете соперничества между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Констатируется также, что Россия демонстрирует способность отражать давление Запада. Как говорится в публикации, данные, полученные разведкой США, свидетельствуют о том, что государственный министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в марте высказывалась против выполнения требований Запада в ущерб связям с Пекином. Она в служебной записке подчеркивала, что сотрудничество с Китаем является для Пакистана стратегическим. Согласно данным американской стороны, в феврале премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф консультировался с подчиненным по вопросу об антироссийской резолюции Генассамблеи ООН. Один из помощников Шарифа тогда в ходе обсуждения констатировал, что поддержка резолюции помещала бы переговорам с РФ по вопросам торговли и энергетики. Пакистан в итоге воздержался при голосовании по данной резолюции. В статье констатируется, что Индия также, по всей видимости, избегает выбирать сторону между Вашингтоном и Москвой. По версии разведки США, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым выразил готовность Нью-Дели поддерживать Москву на международных площадках. Довал также, как утверждается, отмечал, что Индия не будет отклоняться от принципиальной позиции, которой придерживалась в прошлом и не станет поддерживать указанную антироссийскую резолюцию в ГА ООН. Согласно оценкам сотрудников аппарата директора Национальной разведки США, страны Центральной Азии стремятся воспользоваться соперничеством между США, Россией и Китаем. По их мнению, эти республики хотят работать с тем, кто предлагает самую скорую выгоду, а это сейчас Китай. В публикации отмечается, что ряд азиатских, африканских и латиноамериканских стран рассчитывают выступить в роли дипломатического моста между тремя соперниками. В статье говорится, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва разозлил страны НАТО, намекнув на то, что они затягивают конфликт на Украине, поставляя вооружения Киеву», а также выступив со своими предложениями по урегулированию. Издание также приводит версии разведки США, согласно которым Египет ранее намеревался поставлять ракеты в Россию, но позднее, видимо, уступил давлению США и отложил данную сделку. Новости СМИ2 Религиовед: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов Религиовед Лункин: Слова Кураева из Литвы смешиваются с криками иноагентов 29 апреля 2023, 20:23 Текст: Вера Басилая

Из Литвы, «из враждебного стана» голос бывшего священника Андрея Кураева уже не звучит гласом праведника, заявил религиовед Роман Лункин. «В условиях украинского кризиса лишение Кураева сана стало значимым событием, но в основном для зарубежья. Недаром Кураев встретил свою отставку в Вильнюсе среди заклятых друзей РПЦ, белорусских оппозиционеров Шрамко и Василевич», – написал Лункин в Telegram.

Пе его словам, теперь Кураев из Литвы может писать письма с обличениями. «Но из враждебного стана это уже звучит не как глас праведника как раньше. Теперь слова Кураева смешиваются с криками иноагентов, что и происходило с начала СВО. Кураев придирался к каждой запятой в проповедях патриарха», – напомнил эксперт Религиовед считает, что в более мирное время Кураев так бы и находился в подвешенном состоянии, но СВО ускорила лишение его сана. Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ, которым лишил священного сана протодиакона и блогера Андрея Кураева. Напомним, в декабре 2020 года Епархиальный суд Москвы рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях Кураева и постановил лишить его сана. Патриарх ввел мораторий на вступление решения суда в силу, дав протодиакону Андрею время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви». Кураев пообещал подумать над своей позицией. Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт Киева и Москвы Меркель заявила, что использовала все средства для предотвращения конфликта на Украине

Фото: Clemens Bilan/Global Look Press

Текст: Валентина Григоренко

Все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель в интервью Die Zeit рассказала, что пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в ее распоряжении, а то, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно, передает Lenta.Ru. Дипломатия, по ее словам, это «необходимость». Меркель также вновь выступила в защиту своей политики в отношении России, назвав правильными усилия по урегулированию ситуации на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. Она добавила, что «очень сильно беспокоится» об Украине. Экс-канцлер ФРГ не стала комментировать вопрос о том, чем могут закончиться военные действия на Украине. При этом она сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон. Напомним, в декабре Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Позже она подтвердила, что подписание Минских соглашений дало Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами, так что теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку. Новости СМИ2 Телешоу «Кто хочет стать миллионером?» вернулось в эфир с новой ведущей Первый канал: Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с новой ведущей 29 апреля 2023, 23:33 Текст: Антон Никитин

Интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» вернулась в эфир с ведущей Юлианной Карауловой, передача будет выходить по субботам в 18.20, сообщает Первый канал. В сообщении Первого канала говорится, что принять участие в интеллектуальной игре «Кто хочет стать миллионером?» может любой желающий, для этого нужно заполнить анкету на сайте телеканала, передает РИА «Новости». Отмечается, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами, им задают вопрос с четырьмя вариантами ответа и кто первым даст верный ответ, тот садится в игровое кресло напротив ведущей. В сообщении поясняется, что для того, чтобы выиграть 3 миллиона, необходимо правильно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний, каждый участник имеет возможность воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу, также установлены две несгораемые суммы: 5 тыс. и 100 тыс. рублей. В 2017 году Караулова сама выиграла 3 млн рублей в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Напомним, в 2006 году телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером?» выставляли на продажу за 50 млн. фунтов стерлингов. Байден пошутил над уволенным телеведущим Fox News Карлсоном 30 апреля 2023, 11:05 Текст: Валентина Григоренко

Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме посмеялся над увольнением с Fox News Такера Карлсона, отметив, что работа телеведущего завершена. Как уточнил Байден, правда в том, что США есть чем гордиться, США вакцинировали нацию, преобразовали экономику, и одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, по его словам, она завершена для Такера Карлсона, передает РИА «Новости». После этой фразы аудитория на мгновение замолчала, а потом засмеялась, хотя некоторое из присутствующих выразили неудовольствие. Президент отреагировал на это словами: «Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно». В понедельник американский телеведущий Такер Карлсон, критиковавший президента США Джо Байдена, ушел с консервативно-республиканского телеканала Fox News. Позже стало известно, что Пентагон доволен уходом Карлсона с канала и прекращением с его стороны критики военного ведомства. Новости СМИ2 ФСБ назвала имя заказчика убийства вице-губернатора Петербурга Маневича ЦОС ФСБ: Вице-губернатора Петербурга Маневича в 1997 году убили «по заказу» лидера тамбовской ОПГ Барсукова (Кумарина)

Фото: ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

ФСБ и МВД раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, преступление было организовано по «заказу» членов ОПГ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В сообщении говорится, что ФСБ совместно с МВД России раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Маневича, и задокументировали причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга, передает ТАСС. По данным следствия, один из них вел наблюдение за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о его передвижении, а второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор, пишет РИА «Новости». Как уточнили в ФСБ, от обоих фигурантов получены признательные показания о подготовке и совершении убийства Маневича по заказу лидера так называемой «тамбовской» преступной группировки Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) 1956 г. р., который им лично передал автомат Калашникова. Напомним, в 2009 году Алексей Гардоцкий сознался в убийстве вице-губернатора города Михаила Маневича, совершенном в 1997 году. Покушение на Маневича было одним из самых громких преступлений 1990-х годов. Найти убийц вице-губернатора в свое время поклялся друг Маневича Анатолий Чубайс. CNN назвал три фактора, мешающих контрнаступлению ВСУ CNN: Наступление ВСУ могут затянуть три фактора, включая преимущество России в воздухе

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Текст: Дмитрий Зубарев

Прорыв российских оборонительных линий станет для ВСУ огромным испытанием. Кроме того, украинской армии недостает фактора внезапности, а ВС России сохраняют преимущество в воздухе. Об этом пишут американские СМИ. Телеканал CNN ссылается на спутниковые снимки Maxar, которые показывают «слои противотанковых рвов, заграждений, минных полей и траншей» в районе предполагаемого контрнаступления ВСУ, передает РБК. Украинские чиновники также признают, что им может не хватить фактора внезапности. По словам Мэтью Шмидта из Университета Нью-Хейвена, решающее значение будет иметь то, как солдаты ВСУ овладеют общевойсковым вооружением. Также российская сторона сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины». Также западные аналитики видят опасность для ВСУ в том, что в рамках контрнаступления условный «бой на уровне дивизии может превратиться в серию столкновений на уровне взводов, в которых украинцы увязнут». К тому же «несмотря на большую изобретательность и мотивацию украинцев», Москва в этом конфликте сохраняет за собой превосходство, считают аналитики. Ранее обозреватель New York Times Майкл Швирц в своем материале сообщил, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у ВСУ сокращаются запасы оружия. Новости СМИ2 В США заявили о потере интереса к Украине из-за конфликта с Китаем Американский ведущий Моррис: Администрация президента США Байдена потеряла интерес к Украине из-за конфликта с Китаем

Фото: Christian Ohde/

imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Администрация президента США Джо Байдена потеряла интерес к Украине из-за потенциального конфликта с Китаем, выразил мнение американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. Моррис, как бы говоря от имени администрации Байдена, заявил, что «мы здесь закончили, Зеленский – все, мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае». Журналист выразил мнение, что на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с Китаем указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск – самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином, передает РИА «Новости». Не без иронии обозреватель упомянул, что члены палаты представителей и эксперты провели своего рода карточную игру, имитирующую боевые действия в регионе Тайваня в рамках стратегического исследования. Он также отметил, что потенциальный конфликт планируется американскими чиновниками на 2027 год. Напомним, в начале апреля Пекин потребовал от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайбеем. Тогда же Китай обвинил США в сговоре с Тайванем и пригрозил решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности. Российские бойцы впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром РИА «Новости»: Российские штурмовые отряды впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить. Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что вооружение, которое было необходимо, со складов они вывезли, а после все заминировали на уничтожение и оставили. По его словам, заминировали зажигательными бомбами, они планировали, что в случае взрыва сгорело бы всё. Он отметил, что на складах до сих пор находится большое количество стрелкового оружия и боеприпасов к нему, передает РИА «Новости». Как указал боец ЧВК «Вагнер», на складах обнаружено 292 тыс. ящиков с ППШ, в каждом ящике по 10 штук, и это помимо другого вооружения. Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль бойцов группы, их начали разминировать. Военный рассказал, почему план ВСУ не сработал, отметив, что они ошиблись при установке взрывчатки, в результате шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь. По его словам, только в проходе стояло четыре с половиной тонны тротила с пластитом. Кроме того, он отметил, что в разных частях подземных складов были расставлены мины-ловушки. В феврале министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара. Новости СМИ2 Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске Пригожин: ВСУ контролируют 2,98 квадратных километра Артемовска 29 апреля 2023, 21:44 Текст: Вера Басилая

Российские штурмовые отряды продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 100-150 метров, за противником осталось 2,98 кв. километра территории города, сообщил Евгений Пригожин. Пресс-служба Пригожина сообщила в Telegram-канале, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись на 100-150 метров, осталось занять 2,98 кв. километров территории города. Ранее ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска. Назначен новый замминистра обороны по МТО Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению назначен генерал Кузьменков

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению, сообщили в Минобороны России. По сообщению Минобороны, на должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, передает ТАСС. Алексей Кузьменков родился 10 июня 1971 года в городе Горловка. После школы, в 1992 году окончил Вольское высшее военное училище тыла. Службу офицером начал в 1992 году, с должности начальника склада. С 1998 года на протяжении девяти лет служил заместителем командира по тылу – начальником тыла отдельного комендантского полка. Затем возглавлял продовольственную службу управления тыла Московского военного округа. Являлся заместителем командира по тылу – начальником тыла гвардейской танковой дивизии. В 2000 году Алексей Кузьменков получил дополнительное образование в Военной академии тыла и транспорта. Через девять лет завершил курс обучения в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. В 2009 году назначен начальником тыла – заместителем командующего армией по тылу в Московском военном округе. На протяжении 2011 года служил заместителем руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны России. В августе 2012 года занял должность руководителя департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. С 2014 года департамент планирования и координации материально-технического обеспечения МО РФ был переформирован в Штаб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ. На должность заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению назначен в сентябре 2018 года. К исполнению полномочий заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Кузьменков приступил 16 сентября 2019 года. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 10 декабря 2020 года Кузьменкову присвоено звание генерал-полковник. Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что генерал-полковник Михаил Мизинцев был снят с должности замглавы Минобороны. Новости СМИ2 Захарова ответила на вопрос о разрыве дипломатических отношений с Польшей Захарова: Москва может разорвать дипотношения с Варшавой, но от этого пострадают россияне

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Школа при посольстве России в Польше в течение нескольких дней переедет в новое помещение, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она также оценила вероятность разрыва дипотношений между Москвой и Варшавой. Она отметила, что учеба будет продолжена, передает ТАСС. Кроме того, Захарова рассказала, что Россия может пойти по пути разрыва дипотношений с Польшей, но от этого бы пострадали граждане России. «Кто первый страдает от подобных решений? Люди, граждане, и я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших граждан, которые там живут, работают, у которых есть семьи», – сказала она. До этого Захарова заявила, что Россия жестко ответит на захват школы при посольстве России в Польше. Она добавила, что Польша получит в ответ соответствующие действия. Работа по этому вопросу уже началась, решение будет приниматься в межведомственном формате. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям запросить в МИД необходимую информацию и дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве. Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки». Адмирал ВМС Турции призвал вывести страну из НАТО Адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз призвал вывести страну из НАТО

Фото: Eric Lalmand/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Наибольшая угроза для Турции в данный момент исходит от западных стран, в том числе в связи с попытками создать на юго-востоке страны сепаратистское курдское государство, ввиду этого Анкаре необходимо выйти из НАТО, заявил адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз. Адмирал выразил уверенность, что Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг Украины и планируемого Соединенными Штатами сведения счетов в Тихом океане, так как они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину. Он выразил мнение, что в этом случае Турция будет вынуждена закрыть для России проливы и между Россией и НАТО возникнет настоящая война, может дойти до применения тактического ядерного оружия. Гюрдениз назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга американской марионеткой, объяснив этим нацеленность главы альянса на скорое включение Украины в НАТО. Адмирал также напомнил про попытки стран альянса превратить Черное море в «озеро НАТО», передает РИА «Новости». Адмирал заявил в интервью телеканалу Tele1, что США используют Турцию с 1945 года, а прежде этим занимались британцы, и Анкаре необходимо избавиться от англосаксонской зависимости. Он выразил уверенность, что Турции необходимо проводить независимую политику, балансируя между «Атлантикой и Азией». Гюрдениз подчеркнул, что сейчас наибольшая угроза для Турции – это создание некоего государства Курдистан на юго-востоке страны с выходом к морю, поэтому главная угроза Турции исходит от членов НАТО – США, Британии и Франции. Адмирал отметил, что с 1984 года на юго-востоке Турции погибло много людей, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС Анкара не получает. Гюрдениз призвал вспомнить отчеты ЕС, которые противоречат геополитическим интересам Турции, или прочитать отчеты о Турции Сената или Конгресса США, чтобы понять, кто для Турции друг, а кто враг. Адмирал также подчеркнул, что угроза от США, НАТО и ЕС исходит также в связи с возможным уходом военных Турции с Северного Кипра. Кроме того, он выразил уверенность, что в случае выхода Турции из НАТО война с Грецией будет неизбежна. Гюрдениз констатировал, что клуб стран, в свое время заманивших Турцию в альянс фразой «СССР вас оккупирует», теперь делает все возможное, чтобы разорвать Турцию на куски, вытолкнуть на обочину и превратить в свой спутник. Адмирал выразил недоумение в связи с тем, что Турция остается в этой организации. Он выразил уверенность, что Турции стоит рассмотреть возможность вступления в военный альянс с Россией, Китаем и Индией или наладить двустороннее военное сотрудничество с ними, или же плотнее контактировать со странами БРИКС. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие у Турции есть причины для перехода к конфронтации с США. Новости СМИ2 В Британии сообщили об отсутствии у Киева выбора не наступать The Times: Киев не готов к масштабному наступлению, но у него нет выбора

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина не готова к масштабному наступлению, но у нее нет выбора, сообщили британские СМИ. Как пишет британская газета The Times, американская разведка невысоко оценивает шансы украинской армии и считает, что Киев сможет добиться лишь «скромных территориальных приобретений», передает РБК. The Times отмечает, что у Киева нет иного выхода, кроме как перейти в наступление, чтобы сохранить поддержку стран Запада, поскольку Зеленский должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций». Как сообщает издание, Украина поставит себе целью отвоевать Мелитополь, что позволит перерезать сухопутную дорогу между Крымом и Россией, или Донецк, имеющий больше символическое значение. Ранее обозреватель New York Times Майкл Швирц в своем материале сообщил, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как ВСУ измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев.