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7 мая, воскресенье | Последнее обновление — 00:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД назвал ответственных за покушение на Прилепина
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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12:42
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кадыров официально попросил перевести подразделения «Ахмат» в Артемовск вместо ЧВК «Вагнер»
Кадыров официально попросил Путина перевести подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил президента России, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина перевести подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер».
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в конце совещания с силовиками Чеченской Республики подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск (украинское название – Бахмут). Глава Чечни уточнил, что письмо уже отправлено.
Он также отметил, что сегодня основное внимание приковано к Артемовску, который пока находится в зоне ответственности ЧВК «Вагнер». Кадыров заверил, что чеченские подразделения в свете последних событий готовы избавить Артемовск от присутствия украинских и натовских бандитов, этот вопрос уже прорабатывается, а подразделения готовятся к выполнению этой задачи. В заключение он подчеркнул, что чеченские подразделения готовы выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего.
Ранее Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмата» выдвинулись в сторону Артемовска. Накануне Кадыров в обращении к министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и создателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину заявил о готовности чеченских подразделений заменить штурмовые подразделения в Артемовске.
Огонь охватил удерживаемые ВСУ кварталы Артемовска после удара «Градов»
Удерживаемые ВСУ кварталы в Артемовске оказались полностью в огне после удара «Градов»
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Российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске (Бахмуте), сообщают военкоры.
В соцсетях опубликовано видео горящих микрорайонов на западе Артемовска после удара по ним зажигательными боеприпасами, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров. (Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать данное видео, так как оно содержит нецензурную лексику.)
«Нанесение удара с применением зажигательных реактивных снарядов 9М22С для РСЗО БМ-21 «Град» по последнему кварталу города, где остались ВСУ», – сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале «Colonelcassad».
«Военкоры Русской Весны» приводят сообщения украинских военных. «Окраина Бахмута светится, как будто празднуют Новый год», – заявил один из боевиков. «У нас жесть!» – пожаловался другой. Как пишут военкоры, ВСУ сообщают, что «по ним очень мощно бьет российская артиллерия» и что «вагнеровцы» предприняли активные штурмовые действия по вытеснению украинских войск из последних западных кварталов Артемовска.
Также сообщается о мощном ударе по украинскому объекту в Дружкове в 34 км от Артемовска.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» продвинулись «на различных направлениях до 170 м и заняли 59,5 тыс. м площади» Артемовска. ВСУ контролируют 2,52 кв. км. «Как я сегодня и говорил, у нас есть еще остатки возможностей продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая», – приводит слова Пригожина ТАСС.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск, а затем, скорее всего, город передадут под контроль подразделениям ВДВ.
Российские бойцы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ
«Российская газета»: Российские силы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ в районе Хромова
Российские силы в Артемовске приступили к массированному штурму трассы, которую прозвали «дорогой жизни» вооруженных сил Украины, сообщают украинские эксперты и военнослужащие.
Прорыв российских войск у Хромова, по оценке украинских аналитиков, угрожает перерезанием всех оставшихся магистралей, по которым идет снабжение ВСУ, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Русская весна».
По словам украинских экспертов, сейчас «там просто ад», ВСУ «отбиваются, как могут».
В ночь на субботу сообщалось, что российские РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами накрыли территорию удерживаемых вооруженными силами Украины кварталов в Артемовске.
Военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине
Российские военные корреспонденты опубликовали видео колоны американских БМП Bradley, которые украинские вооруженные силы готовятся применить в ходе планируемого контрнаступления.
На одной из бронемашин, как обратил внимание Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», виден «тот самый новый тактический знак – стрелка». По информации военкоров, на видео попали военные 47-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов остается Запорожская область.
Российские танкисты в зоне СВО начали использовать динамический «скворечник»
Российские танкисты в зоне военной спецоперации начали использовать для танков динамический «скворечник»
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Находящиеся в зоне военной спецоперации российские танкисты начали использовать для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт – 1», они способны защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, сообщает Минобороны.
«Скворечник» представляет собой противокумулятивную решетку, которую крепят к башне танка на четырех направляющих. Таким образом над крышей башни, где особенно тонкая броня, получается навес, закрывающий башню от атак, передает РИА «Новости».
Хотя подобные решетки экипажи танков самостоятельно монтируют с начала спецоперации, но такой козырек с динамической защитой показан впервые. Кроме того, к козырьку теперь крепятся более 40 контейнеров «Контакта – 1» общим весом более 200 килограммов. Они создают над башней сплошную «плиту» из динамической защиты. Подобный козырек должен защитить от дронов-камикадзе с кумулятивной частью, а также сбрасываемых с малых БПЛА кумулятивных гранат.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 ЗВО, на видео танк уничтожает украинскую пехоту, кравшуюся лесами.
Подразделения «Ахмата» выдвинулись в сторону Артемовска
Кадыров: Несколько подразделений «Ахмат» выдвинулись в сторону Артемовска
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Спецназ «Ахмат» готов выдвигаться в Артемовск (украинское название – Бахмут), несколько подразделений уже направились в сторону проведения спецоперации, сообщил глава чеченской республики Рамзан Кадыров.
Кадыров в своем Telegram сообщил, что подписал письмо на имя верховного главнокомандующего о готовности вернуть Артемовск и очистить его от «натовских и украинских сатанистов силами подразделений «Ахмат». В настоящее время бойцы ждут соответствующего приказа и уже начали разрабатывать стратегию действий совместно с Министерством обороны.
Глава Чечни добавил, что несколько подразделений уже выдвинулись в сторону проведения спецоперации. Он выразил уверенность, что бойцы освободят город, несмотря на сообщения о «каком-то страшном контрнаступлении ВСУ».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что с главой Чечни Рамзаном Кадыровым достигнута договоренность о том, чтобы в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название – Бахмут) подразделениям спецназа «Ахмат».
В небе над Крымом сбили две баллистические украинские ракеты
Российские ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты, запущенные ОТРК «Гром-2»
Российские силы противовоздушной обороны сбили над территорией Крыма две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2», сообщают власти республики.
В частности глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram, сообщил об одной сбитой ракете. Однако позже советник главы республики Олег Крючков сообщил в Telegram, что, по уточненным данным, сбиты две баллистические украинские ракеты.
В конце апреля силы ПВО отработали в небе над Крымом, повреждений и пострадавших в результате инцидента не было.
Пригожин назвал ежедневные потери ВСУ в Артемовске
Пригожин: ВСУ ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек
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Украинские националисты каждый день теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале его пресс-службы, сообщил, что противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек в Артемовск и примерно столько же составляют ежедневные потери украинской стороны.
Основатель группы «Вагнер» добавил, что до освобождения Артемовска осталось взять штурмом 2,5 км. Пригожин подчеркнул, что российские подразделения работают четко и слаженно.
Противник, по его словам, не жалеет артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что появилось достаточное количество различной бронетехники иностранного производства, а также много дронов.
«Двигаемся дальше, все полыхает, горит», – рассказал Пригожин, отметив, что артиллерийская канонада без остановки продолжается с утра и до ночи.
Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у российских сил достаточно боеприпасов для обороны и наступления в ходе спецоперации на Украине.
СК завел дело на призывавшую убивать российских солдат украинскую актрису
Глава СК Бастрыкин: На призывавшую убивать российских солдат украинскую актрису завели дело
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, которая в рекламном ролике перерезала серпом горло мужчине в военной форме, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин в интервью РИА «Новости» заявил о широком распространении пропаганды насилия на Украине. Так, он напомнил о рекламном ролике, в котором украинская актриса Адрианна Курилец призывала к насилию в отношении российских военных, изобразив убийство. Глава СК сравнил видеоролик с кадрами убийств, которые выпускают боевики «Исламского государства*». Он добавил, что в отношении Курилец возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку.
По словам Бастрыкина, Киев несколько лет придерживался русофобской политики и разжигал межнациональную рознь. При этом, напомнил председатель Следственного комитета, на Западе делают вид, что не замечают этих вопиющих случаев и тем самым потворствуют такому положению вещей.
До этого в апреле Бастрыкин поручил возбудить дело против призвавшей калечить российских военных замглавы Книжной палаты Украины.
Российские силы приступили к штурму центральной части «гнезда» в Артемовске
Военкоры сообщили, что российские силы штурмуют сердце «гнезда» в Артемовске
Российские силы приступили к штурму «самого сердца» последнего мощного укрепрайона вооруженных сил Украины в Артемовске, которое прозвали «гнездом», сообщают военкоры.
Под натиском российских бойцов украинские националисты подрывают здания в западной части города, отходя в сторону окраин, сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны».
Ранее в субботу на Украине сообщили, что российские силы в Артемовске приступили к массированному штурму трассы, которую прозвали «дорогой жизни» вооруженных сил Украины.
В ЕС придумали новый способ вернуть украинских беженцев домой
Irish Examiner: ЕС готов заплатить украинским беженцам, чтобы они вернулись домой
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Власти Европейского союза рассматривают возможность выплаты беженцам с Украины социальных пособий, чтобы мотивировать их вернуться на родину, пишет ирландская газета Irish Examiner.
В настоящее время украинские беженцы могут свободно находиться на территории Евросоюза до марта 2024 года. Позже этот срок может быть продлен до марта 2025 года. Однако государствам Евросоюза в скором времени предстоит рассмотреть вопрос, как поступить с беженцами с Украины, пишет ирландская газета Irish Examiner.
Так, в качестве одной из мер Брюссель рассматривает возможность выплаты украинцам социальных пособий, чтобы побудить их вернуться на родину. Вместе с тем, власти Евросоюза готовы предложить вид на жительство тем украинцам, которые смогли найти в ЕС работу или начать обучение.
Тем временем, недавний опрос, проведенный среди украинцев в Испании, показал, что в стране планируют остаться 41% беженцев. Еще 32% пока не приняли решение по этому вопросу, и только 24% твердо намерены вернуться домой.
Ранее сообщалось, что сотни украинских беженцев в Швейцарии в скором времени будут обязаны продать свои автомобили, чтобы не потерять выплаты социальных пособий от государства.
Минобороны показало уничтожение украинской пехоты российским танком
Опубликованы кадры боевой работы российского танка Т-72Б3 по уничтожению украинской пехоты
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 ЗВО, на видео танк уничтожает украинскую пехоту, кравшуюся лесами.
На видеозаписи танкисты наводятся на группу пехоты вооруженных сил Украины, спрятавшуюся в лесах. Танк делает несколько выстрелов осколочными снарядами. Беспилотник фиксирует уничтожение цели, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении «за день нанесено огневое поражение по более 170 целям», в большинстве случаев речь идет об артиллерийских ударах по районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Выявлены и подавлены около 20 позиций ствольной артиллерии ВСУ, более 10 минометных расчетов. Российская ПВО уничтожила реактивные снаряды HIMARS у Кременной и Северодонецка. У Серебрянского лесничества артиллерия нанесла удар по украинским военным, когда те перемещались.
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские «Ланцеты» уничтожили гаубицы британского производства L119 в районе Шевченко и Максимовки. У Максимовки также уничтожен украинский ЗРК «Бук-М1». «Краснополем» уничтожено МТ-ЛБ украинских войск в районе населенного пункта Малые Щербаки. Российскими ЗРК сбиты три украинских беспилотника самолетного типа и БПЛА «Фурия», передает ТАСС.
На Запорожском выявлены и уничтожены артиллерийским огнем два грузовых автомобиля и до 18 боевиков у населенного пункта Зеленое Поле, грузовой автомобиль и трое боевиков в районе Дорожнянки, пикап и трое боевиков в районе Новоданиловки.
Также уничтожена разведгруппа ВСУ в районе Новомихайловки на южнодонецком направлении. Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации украинских войск в Великой Новоселке. У Угледара «огнем артиллерии уничтожен бронеавтомобиль противника с пятью боевиками, противотанковой управляемой ракетой – танк противника».
Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили 630 украинских военных.
Сестра рассказала о подозреваемом в покушении на Прилепина брате
Сестра подозреваемого в покушении на Прилепина заявила, что раньше брат служил в ополчении ДНР
Сестра Александра Пермякова, подозреваемого в подрыве машины Захара Прилепина, Ирина рассказала о брате: судим за хулиганство и разбой в подростковом возрасте, раньше служил в ополчении ДНР.
По словам Ирины, в последнее время с братом они редко общались. Раньше вместе учились в школе-интернате в Дружковке в Краматорском районе, как дети из малоимущей семьи.
Сестра описала брата как вспыльчивого, но не злого человека. Своей семьи у Пермякова нет, он раз в полгода звонил маме, которая живет с сестрой в России, передает RT.
Ирина рассказала, что брат был судим за хулиганство и разбой, вступил добровольно в ополчении ДНР с 2015 года, потому что раньше «поддерживал Донбасс».
При этом родным говорил, что работает на стройке в Москве, а документы на российский паспорт подавал, вероятно, до Нового года.
Ранее Пермяков признался, что несколько лет работал на спецслужбы Украины. Также он рассказал, что следил за домом Захара Прилепина, установил взрывное устройство на дороге, а позже привел бомбу в действие дистанционно.
Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле ехала его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Пригожин назвал дату передачи позиций в Артемовске чеченскому спецназу
Пригожин подтвердил готовность передать позиции в Артемовске спецназу «Ахмат»
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что с главой Чечни Рамзаном Кадыровым достигнута договоренность о том, чтобы в полночь 10 мая передать позиции в Артемовске (украинское название – Бахмут) подразделениям спецназа «Ахмат».
Пригожин, слова которого приводятся к Telegram-канале его пресс-службы, сообщил, что связывается с представителями Кадырова, чтобы согласовать передачу на полночь 10 мая – ровно в тот момент, когда «Вагнер», по его словам, «полностью исчерпает свой боевой потенциал». Это предпринимается для того, чтобы «наши боевые товарищи» заняли места вагнеровцев и продолжили штурм Артемовска, сообщил он.
Основатель ЧВК «Вагнер» выразил Кадырову благодарность за то, что глава Чечни, «имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы», согласился, чтобы «Ахмат» занял позиции в Артемовске.
Пригожин выразил уверенность, что Артемовск будет взят силами спецназа «Ахмат».
Напомним, накануне в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за «нехватки боеприпасов». После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если уйдет «старший брат» Пригожин и «Вагнер», на его место в Артемовске придет «младший брат» Кадыров и «Ахмат».
В субботу заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у российских сил достаточно боеприпасов для обороны и наступления в ходе спецоперации на Украине.
Сенатор Дмитрий Перминов, комментируя ультиматум Пригожина, отметил, что пиариться на фоне тел погибших боевых товарищей недопустимо, подобные заявления играют на руку противнику. Политик подчеркнул, что на передовой тяжело всем.
МИД назвал ответственных за покушение на Прилепина
МИД: Ответственность за покушение на Захара Прилепина лежит на руководстве Украины и Западе
МИД возложил на руководство Украины и Запад ответственность за подрыв автомобиля, в результате которого получил ранения писатель Захар Прилепин и погиб его водитель Александр Шубин.
Согласно заявлению в Telegram-канале МИД России, теракт против Прилепина это очередное проявление того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона активно насаждался на Украине.
В МИД отметили, что ответственность за этот и другие теракты лежит не только на украинских властях, но в первую очередь на их кураторах – США, а отсутствие осуждения очередного теракта со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей, подчеркнули в дипведомстве.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».
Задержаны два подозреваемых, один из них дал признательные показания о том, что был завербован спецслужбами Украины.
Бастрыкин дал оценку украинской атаке на Кремль
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем украинских националистов
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Попытка атаки на Кремль свидетельствует, что совершение терактов – типичный стиль украинских националистов, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин отметил, что попытка совершить теракт в преддверии Дня Победы «особенно цинична». Он сообщил, что СК «устанавливает все обстоятельства произошедшего», передает РИА «Новости».
По словам Бастрыкина, ряд стран после распада СССР под влиянием Запада принялись за пересмотр истории, искажая роль Советского Союза. Сейчас Украина пытается возродить «губительную нацистскую идеологию», а также «последовательно реализует политику геноцида в отношении мирных жителей Донбасса», сказал Бастрыкин. «Мирных людей уничтожают за то, что они не хотят отказываться от своей истории, культуры и от родного для них русского языка», – заявил он.
Бастрыкин заявил, что киевский режим на государственном уровне героизирует нацизм и нацистских пособников, определяя в школьных учебниках подвигами убийства участниками национальных легионов СС мирных жителей СССР. По его словам, «парадоксально, что героизация националистов произошла в стране, которая была оккупирована нацистской Германией, в стране, потерявшей на фронтах Второй мировой войны миллионы своих граждан».
Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники. Беспилотники были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
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