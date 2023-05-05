Кадыров заявил о готовности чеченских подразделений заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» готовы заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

Если уйдет «старший брат» Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, но на его место в Артемовске придет «младший брат» Кадыров и «Ахмат», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале Кадыров обратился к министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генерального штаба ВС России и создателю ЧВК «Вагнер». Он заявил, что чеченские подразделения бок о бок воевали с «вагнеровцами» на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса.

«Вместе выполняли священный долг перед родиной без разделения на национальности и веру. Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были мы все ... каждый российский патриот», – подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что если уйдут Пригожин и «вагнеровцы», то на их место в Артемовске придут «младший брат» Кадыров и спецназ «Ахмат», который готов выдвинуться и «за несколько часов забрать город».

При этом глава Чечни считает, что оставшиеся два километра Артемовска нужно брать не ценой жизни воинов, а с помощью взаимопонимания, поддержки, решительности командования и бойцов.

Он также подчеркнул, что Пригожин заслуживает уважения за неоценимый вклад «вагнеровцев» в освобождение городов Донбасса, но недопонимания и в обычной мирной жизни всегда присутствуют, не говоря уже о войне, где боеприпасов всегда не хватает.

Кадыров призвал Минобороны разобраться на месте в ситуации и найти единственный, «по-солдатски правильный» выход из ситуации. Также он считает, что «снимать тела погибших боевых товарищей ради общественного резонанса... неправильно», и призвал не делать такого.

Ранее в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

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