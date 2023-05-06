Пригожин обратился к Прилепину после подрыва автомобиля писателя

Пригожин после подрыва автомобиля Прилепина выразил надежду, что с писателем все в порядке

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин выразил надежду, что с российским писателем Захаром Прилепиным, госпитализированным после подрыва автомобиля в Нижегородской области, все будет хорошо.

Пригожин, слова которого приводятся к Telegram-канале его пресс-службы, поблагодарил Прилепина за то, что тот поддержал группу «Вагнер» накануне и всегда поддерживал российских бойцов.

Он выразил надежду, что с Прилепиным все будет в порядке. «Мы держим, как говорится, пальцы крестиком», – добавил Пригожин, попросив писателя держаться.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области, когда он возвращался в Москву из ДНР и ЛНР. Писатель выжил, но получил ранения обеих ног, его состояние оценивается как тяжелое.

В машине ехала дочь Прилепина, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.