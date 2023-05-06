Медики рассказали о состоянии Прилепина

ТАСС: Прилепина госпитализировали с ранениями обеих ног

Писатель Захар Прилепин, автомобиль которого был подорван в субботу в Нижегородской области, госпитализирован с ранениями обеих ног, сообщили в медицинских службах. Состояние пострадавшего, по данным экстренных служб, оценивается как тяжелое.

Источник ТАСС сообщил, что пострадавший получил ранения обеих ног, его госпитализировали.

В экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что состояние Прилепина оценивается как тяжелое, однако его состояние транспортабельно – за писателем отправлена санавиация.

Факт взрыва автомобиля Прилепина подтверждает МВД. В сообщении ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что в результате погиб один человек, писатель ранен. По предварительным данным, других пострадавших нет. К месту происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области. По данным СМИ, он возвращался в Москву с территории Донецкой и Луганской народных республик. На одной из остановок, предположительно, под днище его машины была заложена взрывчатка.

Писатель выжил, но получил ранения. В машине ехала дочь Прилепина, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.

Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим превратился в террористическую ячейку, вскормленную Соединенными Штатами и государствами – членами НАТО.