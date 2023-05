«Русские чтения Победы» прошли в Москве Финалист «Лидеров России» решил принять участие в параде Победы в Москве Финалист «Лидеров России» Леонид Тихонравов решил принять участие в параде Победы в Москве в составе Кубанского казачьего войска 5 мая 2023, 13:52 Текст: Александра Юдина

Финалист трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» (флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей») Леонид Тихонравов примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что 9 мая он вместе с войсковым атаманом пройдет торжественным маршем по Красной площади в составе парадного расчета Кубанского казачьего войска. Тихонравов с февраля занимался строевой подготовкой, чтобы торжественным маршем пройти по Красной площади в составе парадного расчета. Возглавит коробку заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. «Тренировки нашего подразделения проходят в течение нескольких месяцев – сначала на плацу Краснодарского президентского кадетского училища, затем на полигоне «Алабино» в Подмосковье. Коробку составляют более ста представителей Кубанского казачьего войска от 18 до 58 лет. В их числе есть участники специальной военной операции Алексей Носов, Александр Чирков и Василий Вирченко, который и дома толком не был: прибыв с СВО, опять сразу встал в строй», – рассказал помощник атамана. Уточняется, что с самого начала спецоперации он помогает бывшим сослуживцам из Забайкальского края, которые сейчас работают в зоне СВО. Так, по их запросу организовал с коллегами по конкурсу «Лидеры России» покупку и доставку на Донбасс внедорожника. А вместе с казаками сконструировал и изготовил партию станков различных модификаций для пулеметов ДШК. Изделия уже переданы на передовую казакам добровольческого отряда «Кубань». «Наши казаки разработали станки для пулеметов ДШК, чтобы применять их с земли. Такая работа идет постоянно. Еще, например, производим хвостовики: они нужны для точного попадания в цель боеприпасов, сброшенных с беспилотников. Практически каждый день казаки собирают и отправляют гуманитарные грузы на СВО, в том числе продукты, медикаменты, обмундирование, оборудование, технику», – рассказал Тихонравов. Помощник атамана подчеркнул, что в Краснодарском крае исторически сильна роль Кубанского казачьего войска. Казаки занимаются охраной государственной границы, общественного порядка, социальных учреждений, лесов, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а с 2014 года помогают защищать Донбасс. Леонид Тихонравов дважды участвовал в конкурсе управленцы «Лидеры России» и подал заявку на пятый юбилейный сезон. «Советую всем так сделать, и не ради победы. Поясню это на личном примере. Когда несколько лет назад я переехал в Краснодарский край, то никого там не знал. А сейчас, благодаря конкурсу, я помощник атамана, председатель общественного совета края, член избирательной комиссии. У меня появились выходы на руководство региона. И этот список можно продолжать, – заключил он. Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению российского лидера Владимира Путина, который возглавляет наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в нем подано более 840 тыс. заявок из 150 стран. В Москве раскрыли серию смертельных отравлений в электричках СК: В Москве раскрыта серия смертельных отравлений пассажиров в электричках

Следователи раскрыли ряд смертельных отравлений 22 человек на вокзалах столицы и в электричках, которые произошли более 15 лет назад, об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК. По сообщению СК, в ходе изучения более 45 архивных уголовных дел по фактам смертельного отравления граждан на столичных вокзалах и в электричках, производство по которым было приостановлено еще до создания СК России, установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах, в каждом случае причиной их смерти явилось отравление нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных, передает ТАСС. Следователям удалось установить личность 36-летнего уроженца Владивостока, который подсаживался к гражданам на столичных вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений и в ходе беседы подмешивал им в алкогольные напитки психотропный препарат. Когда человек терял сознание, мужчина похищал у него деньги, после чего скрывался. В результате действий преступника все его жертвы умерли от острого отравления. В СК заявили, что в настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении 44 преступлений, предусмотренных статьями «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Разбой». Напомним, в 2010 году Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России завершило расследование в отношении трех молодых людей: 24-летнего уроженца Владивостока, жителя Московской области Алексея Выговского, 26-летнего уроженца и жителя Саратова Ильи Трубанова и 39-летнего гражданина Республики Узбекистан Шухрата Джураева, которых подозревали в массовых отравлениях и ограблениях пассажиров электричек. По версии следствия, в результате погибли 17 человек, 15 были доставлены в реанимацию, им потребуется длительное лечение. Захарова: Киевские боевики хотели взорвать руководителей ОБСЕ и дипломата США

Боевики киевского режима хотели ликвидировать действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи и главу миссии ОБСЕ в Молдавии, гражданку США Келли Кейдерлинг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила, что в начале марта был раскрыт заговор против руководства Приднестровья. По данным следствия, исполнителем теракта должен был стать Вячеслав Кисничан, однако заговор был раскрыт. Выяснилось, что планировался еще один теракт, на этот раз против главы ОБСЕ и американского дипломата. «Чтобы вызвать широкий международной резонанс и разжечь приднестровско-молдавский конфликт, что неминуемо повлекло бы соответствующую реакцию России. Все это – чтобы отвлечь силы и средства от спецоперации», – написала Захарова в Telegram. В последний момент Кисничан понял, что не сможет совершить подрыв кортежа ОБСЕ так, чтобы его самого не задело, и отказался от первоначального плана. Захарова уточнила, что во всем этом Кисничан сознался на допросе. «Убийство высокопоставленных международных чиновников? Никому не кажется, что даже для попутавшего всякие берега Днепра киевского режима это слишком?» – задалась дипломат вопросом. При этом в пресс-службе президента Приднестровья подтвердили, что готовы сотрудничать с ФБР. «И у меня здесь вопрос к Конгрессу, Сенату США и, прежде всего, Госдепу: все понятно, как вы относитесь к украинцам… А вам ваших… тоже совсем не жалко?» – написала Захарова. Напомним, в марте в Приднестровье удалось предотвратить теракт, который готовили против должностных лиц региона. Позже стало известно о причастности к этому СБУ, следственный комитет сообщил о задержании двоих человек.

Россия нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов ВСУ Российской авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск

Российской оперативно-тактической авиацией нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов вооруженных сил Украины в Черниговской области, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский. Удар нанесен в районе населенного пункта Лизуновка, где также были сосредоточены личный состав, вооружения и военная техника 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады украинской территориальной обороны, передает РИА «Новости». Кроме того, на Купянском направлении выявлены и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Сорваны четыре попытки ротации украинских подразделений в районе Каменки, Новомлынска, Тиньковки и Стельмаховки, сообщил Зыбинский. В свою очередь начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Александро-Калиновском направлении российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ и до десяти украинских военных у Очеретино. Кроме того, нанесен удар по скоплению вооружения и военной техники ВСУ у Авдеевки. На Лисичанском направлении у населенного пункта Белогоровка уничтожены 120-миллиметровый миномет и один автомобиль противника, передает ТАСС. Минобороны России показало в Telegram боевую работу расчета зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации. Также были продемонстрированы кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28н ВКС России. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Напомним, накануне сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила три диверсионные разведгруппы на Купянском направлении, также она сорвала попытку ротации войск противника. Украинский депутат напал на российского дипломата в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре Украинский депутат напал на секретаря российской делегации Ставицкого в ходе ПАЧЭС в Анкаре

Член украинской делегации, участвующей в заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого, пострадавшему оказывается помощь. Источник ТАСС сообщил, что инцидент произошел в коридорах гостиницы, где проходит заседание ассамблеи. В посольстве России заявили, что пострадавшему оказывается необходимая помощь, на место прибыл консул и врач. Ранее украинская делегация пыталась устроить провокацию во время выступления России в ходе ПАЧЭС в Анкаре. Депутаты Верховной рады хотели сорвать выступление главы российской делегации Ольги Тимофеевой, передает РИА «Новости». Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сравнил с зоопарком поведение Киева в ПАЧЭС, предположив, что Украина, видимо, считает, что имеет индульгенцию на политическую клоунаду и бескультурие. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств , в числе которых и Украина. Новости СМИ2 Эксперт: Польша боится мести России за «Северные потоки» Эксперт Юшков объяснил, зачем Польша озаботилась военной защитой газопровода Baltic Pipe

Решение Польши о защите газопровода Baltic Pipe вплоть до потопления судов может указывать на причастность Варшавы к диверсии на «Северных потоках». По сути, поляки боятся мести от России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее правительство Польши одобрило проект закона, позволяющего топить суда в случае угрозы газопроводу Baltic Pipe. «Решение Польши – это скорее политический шаг. В своей акватории – 12-мильной экономической зоне от берега, которая, согласно конвенции ООН по морскому праву, является границей государства – страна и раньше имела право защищать свою территорию, топить суда», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Собеседник подчеркнул, что на территории вне 12-мильной зоны от берега Польша не имеет права принимать решение о потоплении судна или любого другого подозрительного объекта, потому что Baltic Pipe уходит в нейтральные воды и переходит в чужую акваторию. «Польша не имеет право распространять свое законодательство на территорию других стран или международные воды. Там нет их суверенитета. Закон можно применять исключительно в своей акватории – 12-мильной экономической зоне», – подчеркнул Юшков. «Однако в действиях Польши есть намек на то, что Россия якобы начнет мстить за «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и взрывать газопровод Baltic Pipe. И вот Варшава показывает, что она подготовилась, находится во всеоружии, посылает таким образом России сигналы о решимости дать отпор. Но все это популистская риторика для польских избирателей», – уверен Юшков. Принятием подобного закона Польша подставляет саму себя, полагает эксперт. «По логике поляков, Москва будет мстить за «Северные потоки». А это значит, что Россия сама их не взрывала, хотя раньше польские власти заявляли обратное. Получается неувязка со стороны Варшавы, которая признает, что диверсия была инициирована и исполнена странами Запада. Есть вопросы к самой Польше. Может Варшава была исполнителем теракта и поэтому боится того, что Россия будет мстить и взрывать Baltic Pipe?» – задается вопросом Юшков. При этом действия Польши не окажут никакого влияния на газовый рынок. «Принятие закона не приведет к удорожанию проекта. Baltic Pipe уже построен. С экономической точки зрения у этого решения не будет никаких последствий. В данном случае речь идет о зарабатывании политических очков», – подытожил Юшков. В четверг совет министров Польши принял проект закона, который расширяет «возможности эффективного воздействия на современные террористические угрозы». В тексте документа указано, что в случае атаки на морскую энергетическую инфраструктуру министр обороны вправе принять решение о потоплении вражеского судна или любого другого подозрительного объекта. Но такое решение предназначено только для чрезвычайных ситуаций, когда не остается никаких других возможностей для реагирования. Газопровод Baltic Pipe между Норвегией и Польшей был торжественно открыт осенью прошлого года с целью заменить поставки российского газа, которые ежегодно доходили до 10 млрд кубометров по газопроводу «Ямал – Европа». В апреле прошлого года Россия приостановила экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября прошлого года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Международное расследование продолжается. По данным западной прессы, к подрыву «Северных потоков» могло быть причастно польское или украинское правительство. Как отмечала американская газета The Washington Post, именно Польша была среди самых ярых критиков российских газопроводов. Режиссер Беркович задержана по делу об оправдании терроризма

Театральный режиссер Евгения Беркович задержана как подозреваемая по делу об оправдании терроризма. Как передает ТАСС, вместе с Беркович Следственный комитет задержал и драматурга Светлану Петрийчук, также по делу об оправдании терроризма. «Беркович и Петрийчук изначально имели статус свидетелей по этому уголовному делу. Сейчас следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали», – рассказал собеседник агентства. Ранее против режиссера Евгении Беркович возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА «Новости». Беркович поставила спектакль по пьесе Светланы Петрийчук «Финист Ясный Сокол», в которой говорится о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию. Эта постановка и могла стать причиной возбуждения дела. В 2022 году постановка получила две высшие государственные театральные премии «Золотая маска». Новости СМИ2 Стало известно о задержании диверсантов на НПЗ «Ильский» на Кубани На НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае после взрыва задержали диверсантов

На нефтеперерабатывающем заводе «Ильский» в Краснодарском крае после взрыва задержали диверсантов, которые пытались сбежать по трубам, пишут СМИ. Перед взрывом сотрудники завода слышали «странный свист», сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Сообщается, что после этого в небо поднялся столб черного дыма. В свою очередь источник Telegram-канала Mash сообщил, что НПЗ «Ильский» был атакован группой диверсантов. После происшествия они попытались скрыться. Сообщается, что диверсанты подорвали пятую установку завода, используя самодельное взрывное устройство. В настоящее время они задержаны. Ранее в пятницу сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар. Это второй случай за неделю.

Пескова спросили о заявлении Пригожина про Артемовск Песков не стал комментировать заявление Пригожина про Артемовск 5 мая 2023, 12:25

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что видел в СМИ, но не станет комментировать заявление основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина про Артемовск. Песков отметил, что это касается хода специальной военной операции, передает РИА «Новости». Ранее в пятницу Пригожин, чье обращение опубликовала его пресс-служба, сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» 10 мая передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны. Он пояснил, что до 9 мая подразделения ЧВК будут оставаться на позициях в Артемовске, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны». На Украине ранее заявили, что интенсивность боев в Артемовске сейчас достигла пика с начала года. В Польше разрешили топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда Правительство Польши приняло законопроект, позволяющий топить угрожающие газопроводу Baltic Pipe суда

Польское руководство приняло законопроект, разрешающий топить угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe суда, сообщили в пресс-службе кабинета министров страны. Закон нужен для расширения возможностей «эффективного воздействия на современные террористические угрозы», сообщили в пресс-службе правительства страны, передает РИА «Новости». Польские военные, по мнению разработчиков, должны иметь возможность реагировать на угрозы энергетической инфраструктуре в море, в первую очередь речь идет о Baltic Pipe. В случае террористической угрозы глава Минобороны, согласно проекту, сможет принять решение о потоплении вражеского судна или плавучего объекта. Отмечается, что речь идет только об исключительных ситуациях, когда не останется других способов реагирования. Применение «мер прямого принуждения» планируется проводить так, чтобы сократить опасность для «жизни или здоровья посторонних» и нанести «как можно меньший вред лицам, против которых были использованы средства». Газопровод Baltic Pipe идет по дну Балтийского моря и снабжает Польшу североморской нефтью. Захарова: Между Москвой и Парижем установлен «режим тишины» Захарова заявила о «режиме тишины» между Россией и Францией по инициативе Парижа

Контакты между Россией и Францией сошли на нет, по инициативе Парижа сейчас установлен полный «режим тишины», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью главы МИД Франции Катрин Колонны. По ее словам, в МИД России были удивлены словами министра о якобы сохраняющихся активных контактах между президентами, которые предложено продолжать, передает ТАСС. «Действительно, посольства наших стран продолжают функционировать, тут госпожа министр не погрешила против истины», – отметила Захарова. Ранее Колонна назвала «странным» происшествие с атакой беспилотников на Кремль. Новости СМИ2 ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения «Русская весна»: ВСУ начали демонстрацию новой военной техники НАТО для устрашения ВС России

Украинские военные выставили на передовую новую военную технику НАТО, чтобы попытаться испугать российских военных. По данным издания «Русская весна», ВСУ показывают колонны новых образцов техники НАТО и скопления пехоты, также отмечена резкая активизация украинских войск. Отмечается, что артиллерийские подразделения на многих участках фронта увеличили интенсивность огня, а отряды ВСУ ежедневно выходят на разведку боем на южном фронте, изучая оборону российских военных. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления ВСУ. Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.

Киев отправил на конкурс в Италию девочку, чтобы та отказалась петь «из-за России» Украинская исполнительница София Самолюк отказалась петь на детском конкурсе в Италии «из-за России»

Текст: Антон Антонов

Украина направила на детский конкурс Sanremo Junior 2023 в Италию 13-летнюю Софию Самолюк, чтобы та отказалась выступать. Самолюк заявила, что не будет петь из-за участия в конкурсе россиянина Кирилла Ежова. Как утверждают украинские СМИ, организаторы Sanremo Junior (проводится под эгидой ЮНИСЕФ) заранее якобы не предупредили украинскую сторону о том, что в конкурсе участвует россиянин. Самолюк вышла на сцену, но вместо исполнения песни зачитала с листа на английском заявление, что отказывается выступать из-за участия россиян, а также выразила надежду, что в 2024 году Россия не будет участвовать в конкурсе. Напомним, министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Новости СМИ2 Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом В интернете опубликовано видео уничтожения украинскими войсками собственного беспилотника Bayraktar над Киевом

Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом, видеозапись уничтожения БПЛА опубликована в интернете, сообщают военкоры. Командование воздушных сил Украины подтвердило уничтожение собственного беспилотника. Как сообщают «Военкоры Русской весны», в Bayraktar попала зенитная ракета ВСУ. В результате падения дрона начался пожар в четырехэтажном здании, «разрушены конструкции здания на площади 150 кв. м». Позднее стало известно, что обломки БПЛА упали на здание торгово-офисного центра, пострадавших нет. Высказывались предположения, что сбит был российский БПЛА «Корсар» или «Форпост», но у «Форпоста» совсем другой хвост». Кроме того, Bayraktar «имеет характерные очертания, в том числе плавные переходы от корпуса к крыльям, в то время как у «Корсара» там прямой угол», у российского БПЛА «убирающиеся шасси». Также у сбитого беспилотника «отчетливо видны» четыре точки подвески под вооружение и три пропеллера – признаки Bayraktar. Позднее командование воздушных сил Украины подтвердило, что Bayraktar TB2 «во время планового полета потерял управление», в связи с чем было принято решение о его уничтожении. Украинская сторона предполагает, что имела место техническая неисправность, передает РИА «Новости». Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах после падения беспилотников в Соломенском и Печерском районах украинской столицы. По его информации, в Соломенском районе горело четырехэтажное нежилое здание. Напомним, СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что очевидцы заметили неопознанные дроны над центром города. Француз протаранил шлагбаум на границе с Польшей, пытаясь попасть в Россию

Французский гражданин снес шлагбаум на польской границе, желая попасть на российскую территорию, заявила представитель Варминско-Мазурского отдела польской пограничной стражи Мирослава Александрович. Инцидент произошел в Гжехотках, 36-летний француз за рулем Citroen пытался выехать на территорию России, рассказала Александрович, передает РИА «Новости». Пограничники не пропустили его через границу, поскольку у мужчины не было соответствующих документов. Француз выехал с территории пункта пропуска в обратную сторону, но через некоторое время объявился там вновь. Он ускорился и протаранил шлагбаум, так как срочно хотел попасть в Россию. Остановился водитель лишь тогда, когда увидел, что пограничники развернули на дороге полосу с шипами. Мужчину задержали и допросили. Он рассказал, что хотел в Россию, так как планировал жить там. За попытку незаконного силового перехода границы его оштрафовали на 1 тыс. злотых (порядка 240 долларов). В автомобиле у него нашли 11 патронов для охотничьего ружья. Разрешения на них у него не было. За отсутствие разрешения его оштрафовали еще на 500 злотых (порядка 120 долларов). После всех процессуальных действий французского гражданина отпустили. Новости СМИ2 Анонсирован запуск ряда индустриальных мегапроектов в России

В ряде отраслей планируется запуск индустриальных мегапроектов, такое решение прозвучало на стратегической сессии по развитию промышленности, проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным. Результатом совместной работы правительства, регионов, представителей бизнеса и экспертного сообщества стало формирование новых подходов к созданию приоритетной высокотехнологичной продукции, говорится в Telegram-канале правительства России. Все эти подходы легли в основу разработанного проекта концепции технологического развития до 2030 года. Правительство планирует в течение ближайших двух лет запуск индустриальных мегапроектов в ряде отраслей. Это решение позволит обеспечить формирование заказа на разработку и внедрение критических технологий. Глава правительства отметил, что в 2022 году правительство перезапустило широкий набор инструментов поддержки для увеличения объемов производства в обрабатывающей промышленности и ее доли в ВВП. Это позволило предприятиям выстроить новые логистические цепочки, снизить зависимость от импорта оборудования, комплектующих и ПО и сохранить рабочие места. Через Фонд развития промышленности запустили финансирование на льготных условиях высокотехнологичных проектов, в том числе по локализации производства: автокомпонентов, комплектующих изделий для сельхозтехники, оборудования для химической отрасли, медицинской индустрии и фармацевтики. Благодаря докапитализации фонда в 2022 году было выдано рекордное количество займов. На пополнение оборотных средств системообразующих предприятий выделено более 43 млрд рублей. Одобрено свыше 160 проектов в сфере НИОКР, в том числе в области средне- и малотоннажной химии. На их реализацию до конца 2024 года будет направлено свыше 35 млрд рублей. В рамках механизма обратного инжиниринга профинансировано более 100 проектов на общую сумму почти 4 млрд рублей. Они направлены на создание новых производств наиболее важных комплектующих, в том числе в открывающихся центрах инженерных разработок. «Семь таких действуют уже. Они специализируются на наиболее перспективных направлениях, например, электрохимической энергетике», – сказал Мишустин. Правительство принимает дополнительные меры для привлечения большего объема частных средств в промышленность. За восемь лет объем частных средств, привлекаемых в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, должен составить не менее 10 трлн рублей, включая 2 трлн рублей и более в 2023 году. Для этого в конце марта был запущен механизм кластерной инвестиционной платформы, позволяющий получать долгосрочные кредиты по льготной ставке. За прошедший месяц было одобрено уже восемь проектов общей стоимостью около 220 млрд рублей. Еще свыше 40 объемом 1,3 трлн рублей находятся на рассмотрении. Также правительство продлило программу предоставления госгарантий на поддержку промышленности. При этом объем средств на такие цели увеличен на треть.