Анонсирована встреча Путина с многодетными семьями Путин: В новых регионах медобследование прошли более 300 тыс. детей 31 мая 2023, 16:07 Текст: Ольга Иванова

Более 300 тыс. детей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли медицинское обследование, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о работе по медобследованиям детей в новых регионах. «В Новороссии и в Донбассе мы провели обследования свыше 300 тыс. детей», – сказал глава государства. Также Путин попросил Голикову доложить о подготовке к летнему сезону в «Артеке», сообщает ТАСС. «В 2025 году будем отмечать столетие «Артека». Понятно, времени еще вполне достаточно, но все-таки летний сезон начинается», – сказал Путин. Ранее Путин поручил кабмину в срок к 15 сентября разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины

Фото: Минобороны РФ

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник. «Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции. Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами. До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов. Путин указал, что граждане Украины должны знать о провокациях руководства своей страны

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Жители Украины должны понимать, что руководство этой страны подталкивают Россию на ответные действия, заявил президент России Владимир Путин во время посещения Центра «Зотов» в Москве, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой. «Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Киев провоцирует нас на зеркальные действия. Граждане Украины должны знать, к чему подталкивает их руководство», – цитирует ТАСС Путина. «Что бы ни говорила Москва, виноватых будут искать в России. Но не мы развязали эту войну в 2014 году, и не мы используем средства, которые применяют украинские воротилы. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения», – добавил президент. Ранее Владимир Путин назвал работу ПВО Москвы удовлетворительной. Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим. Новости СМИ2 Песков разъяснил фразу Путина «есть над чем работать» по поводу ПВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Российская система ПВО показала себя эффективной, но будет продолжать совершенствоваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать, что имел в виду президент Владимир Путин, сказав, что система ПВО Москвы показала себя удовлетворительно, но «есть над чем работать», передает ТАСС. По словам Пескова, глава государства говорил о том, что есть пространство для повышения эффективности ПВО, эта работа будет продолжаться. Вопрос, имеется ли у властей информация о том, откуда были запущены атаковавшие Москву и Подмосковье беспилотники, представитель Кремля переадресовал Минобороны. Ранее Путин заявил, что система ПВО столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников. Путин: Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на восток

Фото: Berl Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Страны Запада обманули Россию, обещав не расширять НАТО на восток, затем они добрались еще и до Украины, заявил президент России Владимир Путин. «Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе», – сказал он, передает ТАСС. Ранее президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России. Новости СМИ2 Путин: Удары Киева по жилым домам в России – явный признак террористической деятельности 30 мая 2023, 17:12 Текст: Ольга Никитина

Киев выбрал путь запугивания россиян путем атак на гражданские объекты, это явный признак террористической деятельности, заявил президент Владимир Путин во вторник во время посещения центра «Зотов». Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО наносит удары по территории Украины, но по военным объектам и инфраструктуре. «В ответ киевский режим выбрал другой путь – [путь] попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос главы АСИ Светланы Чупшевой, передает ТАСС. Также Путин заявил, что система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников. Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим. Путин поздравил жителей Бурятии со 100-летием образования республики 30 мая 2023, 19:11 Президент России Владимир Путин направил жителям Бурятии поздравительную телеграмму по случаю 100-летия образования республики, отметив высокий потенциал региона. «Поздравляю вас со значимой, юбилейной датой – 100-летием образования Республики Бурятия. Вы по праву можете гордиться богатой природой родного края, самобытным историческим, духовным наследием предков», – говорится в поздравлении главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля. Путин отметил, что «здесь, на берегу Байкала, веками в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания живут представители разных народов и культур, их созидательным трудом осваивались новые территории, строились города и поселки, возводились объекты транспортной и социальной инфраструктуры». «Отрадно, что сегодня регион развивается, укрепляет свой экономический потенциал. В республике реализуются масштабные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, огромное внимание уделяется таким уникальным природным ресурсам, как Байкальский и Баргузинский биосферные заповедники», – подчеркнул президент. Он также выразил уверенность, что энергия, инициативность, искренняя любовь к родине будут и впредь помогать жителям региона в решении востребованных задач на благо Республики Бурятия и всей России.

Новости СМИ2 Кремль: Путин в среду обсудит региональную инвестполитику с кабмином Кремль: Путин в среду обсудит региональную инвестполитику с кабмином 30 мая 2023, 18:38 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин планирует провести совещание с членами правительства 31 мая по вопросам региональной инвестиционной политики, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что на обсуждение будут вынесены вопросы, связанные с региональной инвестиционной политикой и реализацией дорожных карт по трансформации делового климата, передает ТАСС. Ожидается, что со своими докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов и губернатор Сахалинской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко. Ранее стало известно, что кабмин подготовил Концепцию технологического развития до 2030 года. Политолог назвал главные задачи России по защите детей Политолог Шаповалов: Защита детей – ключевой приоритет России

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Защита детей стала общенациональной задачей России. Государство делает все для комфортного воспитания детей в семьях и ограждения их от западного деструктива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Напомним, 1 июня в мире отмечается День защиты детей. «Поправки в Конституцию, обязывающие госорганы способствовать созданию условий для развития детей, а также принятая недавно Стратегия комплексной безопасности детей говорят о том, что сбережение детей стало нашей общенациональной задачей. В России проводится комплексная разнонаправленная политика защиты детства», – пояснил Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ. «Также государством делается все для комфортного воспитания детей в семьях. Так, в указе президента № 809 «Об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» семья и дети являются одним ключевых из приоритетов. А возвращение системе образования воспитательной функции помогает оградить детей от западного деструктива», – напомнил собеседник. «Важно и то, что созданная нормативная база позволяет постоянно расширять инструменты защиты детей. В сферу защиты детей, без сомнения, относятся и выплаты на детей, беспрецедентное – даже по советским меркам – строительство школ, создание кванториумов, введение новых программ, например – «Пушкинской карты», и многое другое», – указал эксперт. «В день защиты детей уместно упомянуть и про героев СВО. Это прекрасно понимают те, кто был в Донецке и видел Аллею ангелов. Именно защита мирного населения, в том числе – детей, является одной из задач спецоперации. Все действия, предпринимающиеся армией в рамках СВО, направлены на защиту детей. Жаль, что этого не понимает Международный уголовный суд, который ввел санкции против нашего руководства за вывоз детей из-под обстрелов в новых регионах России», – подчеркнул Шаповалов. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации. 17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии. В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране». Новости СМИ2 СМИ: Путин и Зеленский хотят посетить Эрдогана после его инаугурации Hurriyet: Путин и Зеленский планируют посетить Эрдогана после его инаугурации 31 мая 2023, 11:59 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации, пишет газета Hurriyet. По данным издания, лидеры стран нанесут визиты по отдельности, в рамках встреч обсудят с Эрдоганом конфликт на Украине и зерновую сделку, передает RT. Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

Песков: Путин не играет в компьютерные игры Представитель Кремля Песков заявил, что Путин не играет в компьютерные игры 31 мая 2023, 13:51 Текст: Александра Юдина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что никогда не видел, чтобы президент Владимир Путин играл в компьютерные игры. По его словам, ни от кого другого он этого тоже не слышал, передает ТАСС. Напомним, в ходе посещения Путиным центра «Зотов» в Москве один из участников выставки, рассказывая о компьютерных играх главе государства, предположил, что вряд ли у российского лидера есть время играть по выходным, на что президент пошутил, заявив, что играет в будние дни. Новости СМИ2 Кремль заявил о согласовывании даты и места встречи Путина и Эрдогана Кремль: Согласовываются дата и место встречи Путина и Эрдогана 31 мая 2023, 13:19 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились о личной встрече в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Путин позвонил Эрдогану, чтобы поздравить с победой на выборах, после чего оба президента подтвердили твердое намерение в ближайшем будущем провести двустороннюю встречу, в данный момент идет подготовка к этой встрече, она состоится тогда, когда будут согласованы графики обоих лидеров, передает ТАСС. Ранее турецкая газета Hurriyet писала, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации. СМИ: Путин и Эрдоган после инаугурации могут обсудить Украину ТАСС: Путин после инаугурации Эрдогана может посетить Турцию 31 мая 2023, 14:47 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин после инаугурации Тайипа Эрдогана может прибыть в Турцию, сообщил источник в Анкаре. Он рассказал ТАСС, что основными темами такой встречи будут украинский конфликт и зерновая инициатива, если визит состоится. Сообщать другие детали источник отказался. В Кремле сообщали, что Путин и Эрдоган во время телефонного разговора договорились о личной встрече в обозримой перспективе. Ранее турецкая газета Hurriyet писала, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации. Новости СМИ2 Песков анонсировал переговоры Путина и президента Эритреи Афеворки 31 мая 2023, 13:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин планирует в среду встретиться с президентом Эритреи Исайясом Афеворки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На среду запланированы переговоры российской и эритрейской делегаций, затем два президента продолжат общение за рабочим завтраком, сказал Песков, передает ТАСС. Он уточнил, что все это пройдет в Кремле. Также у главы российского государства планируется в среду совещание с правительством, вечером пройдет закрытая часть рабочего дня президента, это внутренние встречи и совещания, заключил Песков. Анонсирована встреча Путина и президента Мозамбика на полях ПМЭФ 31 мая 2023, 14:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и лидер Мозамбика Филипе Ньюси проведут встречу на полях Питерского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром общественных работ, жилья и водных ресурсов Мозамбика Карпушем Мешкитой. Лавров подчеркнул, что на ПМЭФ ожидается делегация из Мозамбика во главе с Ньюси, передает РИА «Новости». Кроме того, по его словам, Россия готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения для повышения обороноспособности, передает ТАСС. Лавров отметил, что в ходе переговоров с Ньюси стороны договорились о подготовке третьего заседания рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству. В свою очередь Мешкита рассказал, что Ньюси приветствовал позицию Москвы по вопросу мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта, также он высказался за мирное решение этого конфликта. Накануне Лавров прибыл в Мапуту. До этого он посетил Найроби, где встретился с политическим руководством Кении. Новости СМИ2 Анонсирована встреча Путина с многодетными семьями Кремль: Встреча Путина с награжденными орденом «Родительская слава» семьями пройдет 1 июня 31 мая 2023, 15:36 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин 1 июня в Международный день защиты детей, проведет встречу с награжденными орденом «Родительская слава» семьями, сообщают в пресс-службе Кремля. Отмечается, что встреча пройдет в формате видеосвязи, в ней примут участие многодетные семьи из разных регионов России, передает ТАСС. Орденом «Родительская слава» награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Ранее Путин поручил кабмину в срок к 15 сентября разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.