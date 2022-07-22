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Путин поручил разработать допмеры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми
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Президент Владимир Путин поручил кабмину в срок к 15 сентября разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.
«Разработать при участии комиссий Государственного совета Российской Федерации комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, предусмотрев в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов таких семей и в иных областях, затрагивающих их интересы, и представить данный комплекс мер для рассмотрения на заседании Государственного совета Российской Федерации», – передает ТАСС пункт в перечне поручений главы государства по итогам XXV Петербургского международного экономического форума.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава» заявил, что программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года, соответствующее решение уже принято.
Путин раскрыл причину проблем с турбиной для «Северного потока»
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Канадское руководство намерено выйти на европейский рынок газа и нефти со своим сырьем, с этим связаны задержки с передачей турбины Газпрому, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против Газпрома, хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в решении канадских властей задержать турбину нет политических мотивов, и спецоперация России на Украине ни при чем.
«Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», – подчеркнул глава российского государства.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Посол рассказал о реакции иранцев на визит Путина в Тегеран
Посол России в Тегеране Леван Джагарян отметил позитивную реакцию иранцев на состоявшийся 19 июля визит президента России Владимира Путина в Иран.
«Реакция положительная, если не сказать восторженная. Здесь оказали очень теплый прием нашему лидеру. Иранская пресса вчера и сегодня буквально пестрит заголовками, очень много фотографий встречи верховного лидера Ирана [Али Хаменеи] с нашим лидером, встречи президента Ирана Ибрахима Раиси с нашим президентом», – передает ТАСС слова Джагаряна в эфире канала «Россия-24».
«Результаты [визита президента России в Тегеран] самые обнадеживающие, и, может быть, они даже превзошли ожидания, которые имелись раньше», – обратил внимание посол.
Дипломат отметил, что визит подтвердил обоюдный настрой Тегерана и Москвы на дальнейшее развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах. «Теперь задача – имплементировать договоренности, которые были достигнуты в ходе этого, не побоюсь сказать, исторического визита», – добавил Джагарян.
Во вторник Путин посетил Иран, где провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской «тройки» (Москва, Анкара, Тегеран).
Ранее турецкие СМИ назвали историческим саммит лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
Песков ответил на вопрос о формате участия Путина в саммите G20
Кремль исходит из того, что у президента Владимира Путина есть действующее приглашение на саммит «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, формат его участия определят по мере приближения встречи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие», – ответил он на вопрос ТАСС о формате участия Путина в саммите.
В прошлый понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что точка зрения стран ЕС и G7 не возобладала среди государств Группы двадцати (G20).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки. Она также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до начала саммита. В МИД сообщали, что российские партнеры на совещании глав МИД G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.
Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль властей Сирии
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В Тегеране завершились переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Заевфратье должно вернуться под контроль властей Сирии, заявил глава российского государства.
Ожидается, что после выступлений для СМИ президенты продолжат общение за рабочим обедом, передает ТАСС.
Как сообщил глава российского государства, в совместном заявлении определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что «благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийской Арабской Республике в последние годы неуклонно снижается». Так, «разгромлены основные силы ИГИЛ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране», а «законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны».
Участники переговоров обсудили «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». При этом «с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о том, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии».
Как сообщил президент России, в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами. Российский президент сообщил, что Россия, Турция и Иран готовы и далее помогать бесперебойной работе конституционного комитета по Сирии. Путин призвал мировое сообщество поддержать Сирию через восстановление инфраструктуры.
Путин считает, что саммит по Сирии был конструктивным и полезным. Он поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи. Очередные консультации по Сирии должны состояться до конца года.
Напомним, Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
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Путин дал обещание о восстановлении Донбасса
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», – заверил Путин.
«Сделаем это обязательно!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Путин возмутился призывам в Европе экономить воду, чтобы «рассердить» его
Президент России Владимир Путин назвал сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы якобы уменьшить энергодоходы Москвы и «рассердить» тем самым российского лидера.
«Позавчера мне показали картинку – в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». И показано – здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. «Экономьте воду, экономьте электроэнергию». Ну бред какой-то просто», – приводит его слова ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания.
Путин и наследный принц Саудовской Аравии отметили значение ОПЕК+ для нефтяного рынка
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обратили внимание на значение выполнения договоренностей ОПЕК+ для поддержания стабильности на мировом рынке нефти.
«Обстоятельно рассмотрена текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. Акцентирована важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК плюс», – сообщается на сайте Кремля содержание телефонной беседы президента России и наследного принца Саудовской Аравии.
Отмечается, что в разговоре было «с удовлетворением отмечено, что страны – участницы этого формата последовательно выполняют взятые на себя обязательства с целью поддержания необходимого баланса и стабильности на мировом рынке энергоносителей».
Ранее СМИ сообщили , что министры Саудовской Аравии настаивают на том, что решения по нефтяной политике будут приниматься в соответствии с рыночными условиями и в рамках ОПЕК+. До этого США высказали мнение о том, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи.
В то же время Ливия планирует довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.
Путин оценил экспортный потенциал России в 50 млн тонн зерновых
Экспортный потенциал России – 30 млн тонн зерновых, по результатам 2022 года будет 50 млн, США должны снять ограничения на поставки российского зерна, заявил президент России Владимир Путин.
«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно», – сказал Путин. По его словам, Россия готова «содействовать вывозу украинского зерна», но ожидает, что «все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты».
Путин заявил: «Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями. И взяв на себя труд все это запакетировать, никто не возражал до сих пор. В том числе американские наши партнеры», – передает РИА «Новости».
Президент отметил, что «ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты, фактически сняты». Он выразил надежду на то, что подобные шаги будут сделаны и в отношении «поставок на экспорт российского зерна». «А мы вот сейчас готовы. У нас экспортный потенциал 30 млн зерновых, а по результатам текущего года будет 50», – сообщил он.
Путин признал, что «Турецкая Республика и лично президент Эрдоган многое сделали» для достижения «договоренности по вывозу украинского зерна».
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива». Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса. Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.
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Путин оценил участие Турции в решении вопросов по вывозу украинского зерна
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Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия «посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море». «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то что движение есть, уже хорошо», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», проводит двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
Путин и Раиси договорились о крупных проектах России и Ирана
Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси о совместных проектах России и Ирана, а также об активизации расчетов в нацвалютах.
Путин сообщил, что Москва и Тегеран «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта, передает ТАСС.
Российский лидер также сообщил, что в разговоре с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи рассматривались «стратегические вопросы российско-иранских отношений, с обеих сторон была подтверждена приверженность дальнейшему всемерному развитию» сотрудничества «в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе». Стороны готовы работать совместно для «решения острых региональных и международных проблем».
Путин выступил за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий иранской ядерной программе и гарантии его участникам равных прав по развитию сотрудничества.
Напомним, Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль. Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве России и Ирана.
Белый дом усмотрел в «астанинском» формате «изоляцию» России
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что саммит в «астанинском» формате якобы свидетельствует об «изоляции» России, хотя «астанинский» формат переговоров по Сирии действует уже несколько лет.
По версии Кирби, саммит «демонстрирует градус изоляции». Он сказал, что Россия из-за «изоляции» якобы «должна повернуться в сторону Ирана ради помощи». Кирби заявил о проблемах в военно-индустриальном комплексе России, трудностях с поставками микроэлектроники. Кроме того, по мнению Кирби, визит главы российского государства Владимира Путина в Иран якобы показывает отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной. Кирби вновь заявил о том, что Россия готовится купить БПЛА у Ирана, передает РИА «Новости».
При этом Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Следует отметить, что «астанинский» формат переговоров по Сирии сформировался еще в 2017 году и не связан со спецоперацией на Украине.
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Путин поддержал идею о замене «Кока-Колы» российским иван-чаем
В России необходимо наладить собственное производство горячего напитка иван-чай, президент Владимир Путин пообещал дать соответствующее указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
В ходе беседы на форуме «Сильные идеи для нового времени» к Путину обратился Александр Хлынов из союза производителей иван-чая, он предложил создать производство этого традиционного напитка, передает ТАСС.
«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь «Кока-Кола», там одна химия», – сказал президент в ответ.
Хлынов передал Путину подготовленные предложения.
«Я вам обещаю: сегодня же с соответствующей резолюцией этот документ, а я считаю, что это документ, это важное дело, будет направлен с моей резолюцией министру сельского хозяйства Патрушеву», – сказал глава государства.
В 2014 году в ходе ежегодной пресс-конференции журналист из Кировской области Владимир Маматов задал вопрос президенту о «Вятском квасе». Он говорил о проблемах местных производителей прохладительных напитков, в частности, кваса, уступающим таким гигантам, как «Кока-кола». Многие подумали, что журналист был нетрезв, однако, как выяснилось, он страдает заболеванием, связанным с кровообращением головного мозга.